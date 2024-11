Ouahbi s’attaque aux divorces ; 300 mille abandons scolaires chaque année ; Justice: le ministère tend la main aux avocats ; Grève des médecins du public ; Trésors: les grands comptes rapportent 111 MMDH en dix ans ; Commerce extérieur: le satisfécit d’Akhannouch… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Les grands comptes rapportent 111 MMDH en dix ans

Pour financer ses dépenses, le Trésor peut compter sur le cercle des habituels grands comptes de son portefeuille. Ainsi, au cours des dix dernières années, l’État a perçu 111 milliards de dirhams (MMDH), sous forme de dividendes et diverses redevances provenant d’un noyau d’entreprises où il est soit seul dans le tour de table, soit détenteur de participations: OCP, l’Agence nationale de la conservation foncière (ANCFCC), Bank Al-Maghrib et Maroc Telecom. Entre 2014 et 2023, ces entreprises lui ont versé en moyenne 10,22 MMDH par an. Ce montant équivaut à presque 75% du budget alloué à l’Enseignement supérieur.

Stations-service: le marché parallèle mine l’activité

La situation est critique au niveau des stations-service. La cause en est la montée en puissance du marché parallèle des hydrocarbures qui atteint des proportions démesurées, à en croire la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service au Maroc (FNPCGS). En effet, l’ascension de ce marché parallèle est telle que les ventes au niveau des stations-service ont connu une baisse notable. Un état de fait qui met à mal les propriétaires. «Les stations opèrent désormais en dehors du système de distribution légal, qui nécessite des procédures et autorisations réglementaires. Leur rôle s’est limité à la vente de quantités très restreintes aux particuliers et petites entreprises. Ce qui les prive de parts importantes du marché et se répercute par ricochet sur les revenus, déclare-t-on auprès de la fédération professionnelle.

Commerce extérieur: le satisfécit d’Akhannouch

Lors de la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des représentants, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a levé le voile sur les facteurs déterminants de la réussite du Maroc sur la scène commerciale internationale. Dressant un bilan positif des échanges extérieurs du Royaume, il a mis en lumière les performances remarquables de plusieurs secteurs clés, témoignant de la résilience de l’économie marocaine face aux turbulences de l’économie mondiale. De la croissance continue des exportations à l’attractivité pour les investissements directs étrangers (IDE), en passant par la maîtrise des importations et le dynamisme du tourisme et des services, Akhannouch a détaillé les leviers d’une stratégie qui porte ses fruits.

Al Ahdath almaghribia

Ouahbi: des initiatives urgentes pour réduire la hausse des cas de divorce

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a révélé que des mesures ont été mises en place par son département pour réduire la hausse des cas de divorce. Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, Ouahbi a souligné que le ministère renforce la procédure de réconciliation, notant que le Code de la famille prévoit l’obligation d’une tentative de réconciliation entre les époux dans certains cas de divorce. Ouahbi a également passé en revue certaines initiatives futures qui sont en phase d’étude, telles que la qualification pour la vie conjugale, avec la proposition d’adopter un certificat de qualification de mariage comme document de base dans l’acte de mariage.

Les médecins du secteur public retournent à la grève

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) a annoncé une grève nationale les 7 et 8 novembre dans tous les établissements de santé à l’exception des services d’urgence et de réanimation, pour protester contre ce qu’il considérait comme absence de garanties réelles pour préserver le statut des fonctionnaires. Les médecins se plaignent également d’avoir été exclus des augmentations de salaire décidées pour tous les autres personnels du public. Dans un communiqué, le syndicat a exprimé son « attachement » à la centralité des salaires des agents publics, appelant le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et à travers lui le gouvernement, à répondre sans délai au cahier revendicatif national du Syndicat, en particulier à ses points urgents.

Assabah

300 mille élèves abandonnent l’école chaque année

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a commencé à étudier les dossiers qui tracassent le ministère, notamment le nombre d’élèves qui abandonnent l’école chaque année, estimés à 300.000 élèves. Le quotidien a appris que la mise en œuvre du projet des cellules de vigilance dans les écoles pionnières a déjà commencé. Cette cellule comprend des cadres qui accompagnent les élèves dans l’orientation pédagogique et des spécialistes pédagogiques. En plus de ces cadres qui peuvent aider le ministère à réduire le décrochage scolaire, les cellules de vigilance ont été dotées d’équipements et de mécanismes numériques afin de suivre les élèves avant leur décrochage et de traiter les problèmes sociaux, économiques ou pédagogiques auxquels ils sont confrontés.

Ouahbi s’adressant aux avocats: la porte du dialogue est ouverte

Réagissant à la grève ouverte annoncée par les avocats marocains sur le projet de loi de procédure civile, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a affirmé que « la porte du dialogue n’est pas fermée et attend un appel du président de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) ». Ouahbi a fait savoir, dans une déclaration au quotidien, qu’il était « prêt, avec les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants, à s’asseoir pour négocier », déclarant son refus de « poser des conditions préalables à la négociation ». Dans ce contexte, le ministre a souligné qu’il « continuera à défendre son point de vue dans les projets de loi qu’il a élaborés ».

Al Akhbar

La CNSS facilite les services aux retraités

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé l’adoption de nouvelles mesures visant à faciliter les services fournis aux retraités et à réduire la charge administrative qui pèse sur eux. Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses services, la CNSS a informé ses pensionnés résidant au Maroc qu’ils sont, à partir de l’année en cours, dispensés de déposer un certificat de vie ou de se déplacer aux agences pour prouver qu’ils sont toujours en vie, selon un communiqué de la CNSS. Selon la même source, la Caisse a adopté un système numérique basé sur l’échange d’informations et de données par voie électronique avec les départements et les entreprises pour vérifier le statut des bénéficiaires sans avoir besoin de demander un justificatif de vie annuellement.