Aïd Al-Adha: l’étau se resserre ; Couples non mariés: les hôteliers divisés ; Mort de moutons en masse à Berrechid ; Le PAM prend la défense de Leila Benali ; Grèves des techniciens des administrations publiques… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Vacances d’été: les croisières, de plus en plus plébiscitées par les Marocains

Alors que la saison estivale approche à grands pas, l’effervescence des préparatifs de vacances se fait sentir. Les Marocains sont actuellement plongés dans la planification de leurs escapades, ajustant leurs choix en fonction de leurs moyens et de leurs préférences. Parmi les options qui suscitent un intérêt croissant ces dernières années, les croisières occupent une place de choix dans les projets de nombreux Marocains. Les agences de voyages et les opérateurs de croisières ont, en effet, observé une augmentation des réservations en provenance du Maroc. «Les croisières prennent de plus en plus de couleurs sur le marché marocain. L’industrie des croisières est un acteur majeur du tourisme international en pleine croissance, le marché marocain suit cette tendance avec une demande de plus en plus importante, les demandes et réservations ont augmenté de 60% comparées à l’année dernière à la même période», déclare au journal «Le Matin», Jihan Hazam, General Manager à macroisière.ma.

L’Economiste

Aïd Al-Adha: l’étau se resserre

De nombreuses familles marocaines devront faire face à des contraintes financières considérables pour couvrir les dépenses exceptionnelles de cette fête religieuse. La série de sécheresses qui frappe notre pays devrait entraîner une augmentation significative des prix des animaux destinés au sacrifice. Selon les résultats d’une enquête d’opinion récemment réalisée par le Centre marocain pour la citoyenneté (CMC), cette situation mettra les budgets des familles sous une forte pression financière. En effet, d’après les résultats de l’enquête, 73,5% des personnes interrogées déclarent assumer les dépenses liées à l’achat du mouton, avec une disparité marquée entre les hommes (87%) et les femmes (22%). Quant à la contribution aux dépenses, 11,9% des participants y participent, avec une nette prédominance des femmes (39%) par rapport aux hommes (6%), tandis que 7,4% ne contribuent pas, avec une répartition inversée entre les hommes (3%) et les femmes (29%).

Couples non mariés: les hôteliers refusent d’être mis à l’index

La récente décision des hôtels de ne plus exiger l’acte de mariage aux couples non mariés continue de susciter diverses réactions. «Cette affaire est en train de prendre une tournure malsaine alors que la déclaration du ministre de la Justice au Parlement n’est qu’une interprétation exacte de la loi qui ne prévoit pas l’exigence par les hôtels d’un acte de mariage aux couples non mariés», explique Mohammed Baayou, secrétaire général de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). Comme il fallait s’y attendre, les propos du ministre n’ont pas fait l’unanimité auprès des professionnels ni d’ailleurs de la société civile. Le président d’une antenne régionale représentant les hôteliers met en garde ses confrères contre les risques de poursuite dans le cas où ils accepteraient des clients dans cette situation, en invoquant les articles 490 et 501 du Code pénal. Cependant la Fédération de l’industrie hôtelière conteste le fait que les deux articles du Code pénal soient applicables aux établissements d’hébergement.

L’Opinion

Colonies de vacances: resserrer le contrôle sur les associations!

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, a annoncé qu’il s’efforce cette année à resserrer le contrôle sur les associations actives dans les camps de vacances, en mettant en place une liste noire des acteurs qui ne suivent pas les directives du ministère et ne respectent pas les enfants. Ceci demeure, d’ailleurs, un problème fréquent dans les camps d’été à cause des actes irresponsables de certains acteurs associatifs, a admis le ministre lors de la session plénière de la Chambre des Conseillers, soulignant la prédisposition de son département à lutter contre de tels actes. Mehdi Bensaïd laisse entendre clairement que les associations qui n’ont pas respecté les cahiers de charges admis par le ministère de tutelle seront exclues du processus d’organisation des colonies de vacances au profit des enfants. A la deuxième Chambre, le ministre a évoqué les mesures déployées par son département pour l’amélioration des conditions de camping au profit de l’ensemble des enfants du Royaume. Il s’agit notamment de l’amélioration des infrastructures, l’ouverture de nouveaux centres de camping et la réhabilitation d’autres qui ne répondent pas aux normes de sécurité.

Mort de moutons: l’ONSSA exclut la piste de maladies contagieuses

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a confirmé que les moutons morts en masse, à Berrechid, ont été victimes d’une intoxication intestinale des suites d’une forte reproduction de la bactérie Clostridium perfringens, due au changement de régime alimentaire des animaux. La commune de Mbarkine, dans la province de Berrechid, est sous le choc après la mort de plus de soixante-dix moutons et ovins destinés à l’abattage à l’occasion de Aïd Al-Adha. Cette tragédie, survenue à l’approche de l’Aïd, a suscité le choc de quelques éleveurs de la commune au vu des pertes considérables subies estimées à des millions de dirhams, suscitant ainsi l’intervention des autorités locales ainsi que de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). Lequel a mobilisé une équipe technique de l’Autorité vétérinaire régionale, les 1ers et 2 juin, en vue de mener les investigations nécessaires pour déterminer les circonstances et les causes à l’origine de ce triste incident.

Al Ahdath almaghribia

Le PAM prend la défense de Leila Benali

Le parti de l’Authenticité et de la modernité (PAM) a affirmé que plusieurs dirigeants et ministres PAM sont victimes de campagnes de diffamation, évoquant principalement la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Le parti du tracteur a indiqué, dans un communiqué de son bureau politique, que ces « campagnes organisées à l’encontre de Leila Benali, dépassent sa personne en tant que ministre pour nuire aux intérêts du pays, et perturber sa marche de développement et de transformation majeure sur tous les niveaux, notamment dans les domaines et les chantiers stratégiques ». « Cette campagne est préméditée et instiguée par des prétendus lobbys s’attaquant à des ministres qui sont à la tête de secteurs stratégiques et vitaux, dans une tentative ratée de les dissuader d’exercer leurs pleines responsabilités dans la véritable réforme face à ces campagnes orchestrées par ces lobbys, particulièrement quand ces campagnes distillent des toxines contre des femmes Marocaines compétentes et ayant une réelle volonté de réforme dans des domaines longtemps dépourvus de changement par crainte du coût politique et psychologique de ces réformes.

Assabah

L’entrée aux tribunaux conditionnée à la carte d’identité nationale

Dorénavant, l’accès aux différentes juridictions du Royaume ne sera plus aussi aisée et sera soumis à la présentation de la CNIE, a affirmé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, notant que le demandeur et le défendeur doivent être munis de leurs cartes nationales. Le ministre a relevé, lors des débats autour du projet de loi sur la procédure civile à la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, que la CNIE protège les droits de toutes les parties et que l’indulgence quant à l’accès aux tribunaux sans carte d’identité peut causer des problèmes, soulignant que disposer de la Carte nationale est un acte citoyen, car il participe à la protection de toutes les parties. Ouahbi a souligné que toute personne est tenue de présenter sa carte nationale sous menace d’irrecevabilité du procès, notant que dans le futur, la pièce d’identité devrait être obligatoire pour déposer une plainte.

Al Akhbar

Les techniciens des administrations publiques montent au créneau

L’escalade domine les rangs des techniciens des administrations publiques, après l’annonce par le Corps national des techniciens du Maroc de la poursuite de leur lutte en protestation contre la tergiversation du gouvernement à répondre aux revendications des techniciens visant l’amélioration des situations financière et professionnelle de cette catégorie. Les techniciens prévoient ainsi d’organiser des grèves nationales les mercredis 5, 12, 19 et 26 juin. Le Corps des techniciens a souligné sa détermination à défendre ses revendications justes et légitimes, dont l’ouverture sans délai d’un dialogue « sérieux et responsable » avec le Corps national des techniciens du Maroc, la modification du statut particulier du corps des techniciens interministériels et la mise à jour de l’avancement vers les grades supérieurs suivant les modifications du Statut général de la fonction publique, à l’instar d’autres catégories, outre plusieurs autres revendications.

Al Massae

Polémique sur la conversion du blé tendre en aliment pour bétail

Des sources bien informées ont dévoilé que le blé tendre est converti, parallèlement à la saison des récoltes, en aliment pour bétail, avec des éleveurs actifs dans l’engraissement des moutons et des dirigeants d’usines de production d’aliments composés pour animaux qui, pour nourrir le bétail, accourent à l’achat de quantités conséquentes de blé tendre, qui reste nécessaire pour la fabrication du pain pour les citoyens. Le processus d’exploitation du blé tendre en tant que nourriture pour le bétail est dû principalement à la mainmise des spéculateurs du marché national dès l’avènement de la saison des récoltes, en maitrisant les prix de vente, selon les mêmes sources. La décision d’interdiction d’utilisation du blé tendre dans la production d’aliments pour bétail avait été prise récemment par les autorités, mais l’absence de contrôle et de suivi de cette question explique le recours à ces pratiques.

Al Alam

Pêche maritime: le Maroc s’ouvre sur la Russie pour une coopération stratégique à long terme

Une délégation russe présidée par le chef de l’Agence fédérale des pêches, Elia Chestakov, a eu des entretiens avec la secrétaire générale du département de la Pêche maritime au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Zakia Driouch, dans le cadre de la tenue de la quatrième session du Comité mixte russo-marocain pour la pêche. Un communiqué du département russe des pêches indique que les deux parties ont évoqué les résultats de la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche maritime et les plans de renforcement des relations mutuellement bénéfiques entre les deux pays, ainsi que les voies de développement de la coopération et les résultats du partenariat passé. Chestakov a souligné, à cette occasion, que la «coopération entre Moscou et Rabat dans le domaine de la pêche maritime est stratégique et à longterme, car cette année marque le 46ème anniversaire du premier accord bilatéral de pêche, signé par les gouvernements des deux pays en 1978».