L’Economiste

Aéroports: bientôt la généralisation de la reconnaissance faciale

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a été choisi en 2022 comme site pilote pour l’application d’une méthodologie scientifique de gestion: le système de reconnaissance faciale. Cette méthodologie a permis de réduire le temps gaspillé par les voyageurs lors de leur passage par les points de contrôle de sécurité. Même chose pour la moyenne du temps d’attente avant d’atteindre les bureaux pour tamponner les passeports. Au niveau de l’arrivée, le temps est passé de 21 à 10 minutes, soit une réduction de 53%, a noté Mohamed Abdeljalil, ministre en charge du transport. L’ONDA accompagne la mise en œuvre de cette méthodologie en mettant en place un système qui fonctionne automatiquement pour calculer la durée de séjour des passagers aux différentes étapes. Le Maroc a donc décidé de généraliser cette méthodologie au cours de cette année aux aéroports de Marrakech- Menara, de Fès-Saïss et d’Oujda-Angad. A partir de 2024, l’expérience sera tentée dans les aéroports d’Agadir-Al Massira, Tanger-Ibn Battouta et de Rabat-Salé.

Le Matin

Généralisation des tribunaux de la famille : Ouahbi fait le point sur l’avancement du programme du ministère

Un programme ambitieux a été mis en place par le ministère de la Justice pour la généralisation des tribunaux de la famille à l’échelle nationale, parallèlement à l’élargissement des structures existantes et leur équipement en moyens matériels et en ressources humaines qualifiées afin qu’elles deviennent indépendantes des tribunaux de première instance. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, dans une réponse à une question écrite qui lui a été adressée par le groupe parlementaire du parti du Mouvement populaire à la Chambre des représentants. Selon Ouahbi, ce plan d’action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans le Discours du Trône de 2022. S’agissant des détails de ce programme, Ouahbi précise qu’il repose sur la réhabilitation des tribunaux de la famille, conformément aux normes requises, ce qui inclut la restauration des services judiciaires de la famille existants, parallèlement à l’achèvement des projets en cours.

Le Matin

Surveillance des risques systémiques : la résilience encore une fois confirmée dans un contexte d’incertitudes

Il n’y a pas péril en la demeure. Les secteurs bancaire, des assurances et financier font toujours preuve de résilience, en dépit d’un contexte difficile marqué par la montée des tensions inflationnistes et la persistance des incertitudes. Selon le Comité de surveillance des risques systémiques, les banques continuent d’afficher des fondamentaux solides avec des ratios de solvabilité et de fonds propres supérieurs aux minimas réglementaires. Dans les assurances, et malgré la baisse importante de leur marge de solvabilité, les compagnies résistent.

Le Matin

Le Maroc et la Chine signent un mémorandum d’entente pour renforcer leur coopération agricole

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République Populaire de Chine ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour le renforcement la coopération agricole. Ce MoU vise à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et un développement commun des deux parties dans le domaine de l’agriculture, à renforcer la sécurité alimentaire et à contribuer au développement économique et au bien-être des populations des deux pays. Les domaines de coopération portent notamment sur la pêche, l’aquaculture, la technologie de transformation des produits de la mer, l’agriculture biologique, ainsi que la technologie de transformation, de stockage et de transport des fruits et légumes

L’Opinion

Malgré la crise, le balnéaire a toujours la cote

Malgré la crise, l’offre immobilière balnéaire se porte à merveille et attire aussi bien les investisseurs et les promoteurs immobiliers que les acheteurs qui disposent de gros moyens. Face à cette frénésie, se pose déjà la question de saturation du littoral et de la préservation de l’environnement qui en sont les principaux enjeux, sans parler de celui portant sur la démocratisation de l’accès à l’immobilier balnéaire. Car, actuellement, les offres les plus rentables pour les promoteurs portent sur le moyen et le haut standing, qui viennent compléter les programmes de stations balnéaires touristiques encouragés par l’Etat.