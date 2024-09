Crise des étudiants en médecine: le Médiateur du Royaume entre en jeu ; Rapport: l’IA au Maroc ; Concurrence: l’urgence de réformes ; Maroc: 16 grands barrages en construction ; La paralysie des tribunaux continue ; La recette de Mehdi Bensaïd pour dynamiser les industries créatives… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Gaming, e-sport… le pari de Mehdi Bensaïd pour créer de l’emploi et dynamiser les industries créatives

À l’aube d’une rentrée politique décisive, le secteur de la culture prépare sa transformation. Désormais intégré dans la nouvelle Charte de l’investissement, le secteur vit au rythme de l’émergence des industries culturelles et créatives (ICC). Gaming, e-sport, arts numériques… le Maroc cherche à se positionner parmi les premiers créateurs de contenu culturel, assure le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication et membre de la direction collégiale du PAM, Mehdi Bensaïd, dans l’émission l’Info en Face.

Grèves des étudiants en médecine: le Médiateur du Royaume entre en jeu

Du nouveau dans le dossier des grèves des étudiants en médecine. L’Institution du médiateur du Royaume tient ce jeudi une réunion avec les représentants des étudiants en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie qui ont décidé de boycotter la session de rattrapage prévue ce jour même. C’est peut-être la médiation de la dernière chance. La crise a éclaté fin 2023 suite au désaccord entre le gouvernement et les étudiants au sujet des revendications de ces derniers après l’annonce des mesures de réforme de la formation en médecine. Plus de 15.000 étudiants risquent de redoubler l’année en l’absence d’une solution à cette impasse qui dure depuis plus de neuf mois.

Les Inspirations éco

Intelligence artificielle: où en est le Maroc ?

Le Maroc est sur la bonne voie, mais plusieurs défis restent à relever pour assurer une adoption responsable et inclusive de l’intelligence artificielle (IA). C’est le constat qui ressort du rapport publié récemment par l’UNESCO, en collaboration avec les autorités marocaines. Bien que l’IA soit l’une des technologies les plus révolutionnaires de notre époque, capable de transformer des secteurs comme l’économie, la santé, l’éducation et la gouvernance, son déploiement efficace requiert des infrastructures solides, des politiques inclusives et un cadre réglementaire rigoureux. Le rapport, qui dresse une évaluation complète de l’état de préparation du Maroc à l’IA, souligne que des efforts significatifs ont été réalisés, tout en mettant en lumière les domaines qui nécessitent encore des améliorations afin que le pays puisse pleinement exploiter le potentiel de cette technologie.

Concurrence: le gendarme du marché propose des réformes urgentes

Si des progrès notables ont été réalisés en matière de régulation de la concurrence sur le marché national, en particulier dans des secteurs stratégiques comme les assurances et les hydrocarbures, des faiblesses structurelles demeurent pesantes. C’est le principal constat qui se dégage de la lecture du rapport annuel 2023 du Conseil de la concurrence, lequel met en lumière les défis économiques du pays et les enjeux d’une régulation plus efficace. D’après le bilan du gendarme du marché, le Maroc doit renforcer ses mécanismes de contrôle de la concurrence pour garantir une compétitivité équitable sur ses marchés.

Secteur de la restauration: l’urgence d’une stratégie nationale

Le secteur de la restauration touristique, tout comme l’hôtellerie, présente effectivement des disparités significatives, qui se manifestent à plusieurs niveaux: géographique, en termes de qualité de service, et dans l’accès aux ressources et aux formations. Certains établissements offrent une expérience client de haute qualité, tandis que d’autres peinent à se conformer aux exigences du marché touristique actuel. La Fédération des restaurants du Maroc travaille à réduire ces écarts en encourageant la professionnalisation du secteur à travers des initiatives de formation, de soutien à l’innovation, et de promotion de l’excellence, a assuré sa présidente, Imane Rmili. Cette dernière a jugé crucial de développer une véritable stratégie nationale qui prenne en compte les spécificités régionales et qui soutienne les restaurateurs dans leur quête de qualité et d’authenticité.

L’Opinion

Le panier des ménages face aux répliques d’une inflation à deux chiffres

Après avoir subi de plein fouet les effets de l’inflation pendant l’année précédente, les ménages continuent de se démener sous le poids écrasant du coût de la vie dont la cherté fait l’objet d’un constat quasi-unanime. Dans un contexte de relative désinflation, le Maroc semble se remettre de la fièvre qui s’est emparée des prix en 2023. Nous serions même à l’abri de la spirale inflationniste, selon le Conseil de la Concurrence qui vient de lever le voile sur son rapport annuel où ses experts tranchent le sempiternel débat sur les origines de l’inflation entre les adeptes de la théorie de l’inflation importée et les détracteurs des dysfonctionnements structurels des marchés. Avec un langage modéré, le Conseil présidé par Ahmed Rahhou épingle, également, les entreprises qui se livrent sans scrupule à la “cupidflation”, un phénomène récemment théorisé, très ancré, hélas, dans l’économie marocaine.

L’Economiste

Dialogue social: brainstorming en septembre

Les syndicats attendent le prochain round du dialogue social, où le gouvernement doit présenter les grandes lignes de la loi de finances 2025. L’exécutif avait promis un rendez-vous en septembre. Parmi les principales revendications figurent la revalorisation des salaires dans les établissements publics, la hausse des pensions de retraite ainsi qu’un effort supplémentaire par rapport au réaménagement de la grille IR.

Al Alam

Le Maroc accélère la construction de 16 grands barrages d’une capacité de stockage d’environ 4,9 milliards m3

Le Maroc poursuit ses efforts constants pour accélérer la réalisation de projets stratégiques afin de surmonter les crises de sécheresse et de stress hydrique afin de garantir l’eau potable et de renforcer la sécurité hydrique du pays. Dans ce contexte, le ministère de l’Equipement et de l’eau travaille à tous les niveaux pour traiter la problématique de l’eau sous tous ses aspects, conformément aux Hautes Orientations Royales et en tenant compte des spécificités de chaque bassin hydraulique. L’un des projets les plus importants en cours est la construction de 16 grands barrages à travers le Royaume, avec une capacité de stockage de près de 4,9 milliards de m3.

Assabah

La DGI traque les infractions fiscales

L’Administration générale des impôts (DGI) a mis en place des mesures pour renforcer la conformité volontaire des contribuables à leurs obligations fiscales, entraînant une augmentation des recettes fiscales de 6,7 % en 2023, atteignant 209 milliards de dirhams. Selon le rapport annuel de la DGI, les opérations de notification, de contrôle et de recouvrement ont été renforcées pour garantir l’équité et protéger l’intégrité du système fiscal ce qui a permis de mobiliser des recettes supplémentaires de 14 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 6,9 % par rapport à l’année précédente.

Rissalat Al Oumma

Paralysie des tribunaux, un syndicat annonce l’escalade et le ministre de la Justice procède à des retenues sur salaire

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a fait face aux grèves du corps des greffiers en mettant en œuvre la décision du “salaire contre travail” en procédant à des retenues sur les salaires des employés participant aux grèves organisées par les syndicats. En réponse à cette mesure, le Conseil national du Syndicat National de la Justice, affilié à la Confédération Démocratique du Travail a décidé d’entamer une escalade avec des nouvelles grèves nationales prévues les 10, 11, 12, 18, 19, 24, 25 et 26 septembre, qui s’ajoutent aux grèves déjà programmées les 3, 4 et 5 septembre.