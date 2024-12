Psoriasis: bientôt une couverture médicale ; Entreprises familiales: la tendance à la cession externe s’affirme ; Ouahbi ordonne un audit des marchés du ministère de la Justice ; ODT: l’exonération de l’IR sur les pensions de base est « insuffisante »… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Agences de voyage: la réglementation continue de susciter l’incompréhension des professionnels

Le 2 décembre était la date butoir pour se conformer aux dispositions de la loi 11-16 sur la profession de voyagiste. Depuis, le débat sur l’avenir des agences de voyages s’intensifie. L’ubérisation du secteur atteint un point critique, portée par une législation qui, selon certains professionnels, les cantonne au rôle de «simples distributeurs». La réforme, et en particulier l’introduction de la licence B, fait naître de vives inquiétudes dans le secteur. Si cette mesure vise à démocratiser l’accès au métier, elle permet également à des entités non spécialisées de proposer des prestations de voyages. «Nous sommes confrontés à un double défi, la concurrence de géants du net et une réglementation locale qui ne protège pas notre savoir-faire. À force de vouloir simplifier, on finit par banaliser notre métier», explique un agent de voyage établi à Casablanca.

Transmission des entreprises familiales: la tendance à la cession externe s’affirme de plus en plus

Au Maroc, la priorité des dirigeants d’entreprises familiales reste la transmission au sein du cercle familial. Cependant, une évolution se dessine, avec plus de la moitié des cédants potentiels qui envisagent désormais une cession externe. Les dirigeants prennent aujourd’hui davantage de recul et de hauteur de vue stratégique. Plusieurs facteurs expliquent cette prise de conscience que «le plus important est la survie et la pérennité de l’entreprise». Tout d’abord, les défis auxquels sont confrontées les entreprises familiales à partir des 2e/3e générations, avec un élargissement du cercle décisionnel source potentielle de conflits et de blocages. Ensuite, les nouveaux enjeux de compétitivité, d’innovation et de transformation imposent parfois d’aller chercher des compétences managériales extérieures, que la famille ne possède pas en interne.

Avances de trésorerie: une question de survie pour les petites entreprises

Les crédits de trésorerie et les découverts bancaires concédés aux entreprises renseignent, à bien des égards, sur le comportement des opérateurs économiques à honorer leurs engagements auprès de leurs fournisseurs et prestataires. Car moins les entreprises encaissent leurs factures dans les délais, plus elles sollicitent des facilités de caisse et des avances de trésorerie auprès des banques. À l’évidence, malgré une amélioration du comportement relevé par l’Observatoire des délais de paiement l’an dernier, la plupart des TPME sont constamment sous perfusion de leurs banques.

L’Opinion

Pêche: des mesures strictes pour garantir le respect des plans d’aménagement

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a indiqué, mardi à la Chambre des Conseillers, que le ministère a mis en place des mesures strictes pour garantir le respect des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries nationales afin de préserver les ressources halieutiques. Elle a souligné que le ministère dispose de 30 plans d’aménagement et de gestion des pêcheries nationales, pour un coût de 3 millions de dirhams, alors que le secteur ne comptait auparavant qu’un seul plan. Elle a noté que 96% des quantités débarquées sont actuellement gérées de manière durable, selon des mesures strictes.

Al Ahdath almaghribia

Psoriasis: bientôt une couverture médicale

Environ 750.000 Marocains souffrent des conséquences du psoriasis, soit environ 2 % des Marocains. Les chiffres ont été annoncés lors d’une réunion organisée par l’Association marocaine de lutte contre les maladies rhumatismales et le psoriasis à Casablanca à l’occasion de la Journée mondiale du psoriasis. L’Association a demandé l’inclusion du psoriasis dans la liste des maladies chroniques et d’assurer une couverture médicale pour les malades. Dans ce contexte, Laila Najdi, présidente de l’Association, a annoncé que les personnes atteintes de cette maladie bénéficieront bientôt de cette couverture, car toutes les procédures ont été finalisées dans l’attente de la publication de la décision au Bulletin officiel.

Al Akhbar

Ouahbi ordonne d’inspecter les marchés du ministère de la Justice

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a fait savoir qu’il avait chargé l’Inspection générale du ministère de réaliser un audit de certains marchés, dont 19 projets de construction et d’aménagement de juridictions, dont l’exécution piétine. Dans sa réponse à une question écrite, le ministre a expliqué que le montant des marchés publics qui feraient l’objet d’audit dépasse cinq millions de dirhams, soulignant qu’en cas de constatation d’infractions, l’Inspection établira un rapport pour chaque mission, qui comprend des observations et des recommandations pour optimiser la gestion des marchés publics.

Al Massae

Syndicat: l’exonération de l’IR sur les pensions de base est « insuffisante »

L’ODT a estimé que la décision du gouvernement d’exonérer les pensions de base des retraités de l’impôt sur le revenu constitue un « soutien concret » qui contribue à réduire le « fardeau fiscal » qui pèse sur eux, soulignant que ces mesures doivent faire partie d’une politique nationale globale visant à améliorer la situation de cette catégorie. Cette mesure à elle seule est « insuffisante pour réaliser pleinement la justice sociale », a-t-elle indiqué, notant que les pensions ont besoin d’améliorations supplémentaires dans le cadre d’une vision inclusive qui garantit une vie décente à cette frange de la société.

Al Alam

Un expert confirme la sécurité des vaccins

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a démenti les rumeurs et la désinformation sur la campagne de rattrapage vaccinal après la diffusion d’enregistrements audio mettant en doute la sécurité des vaccins approuvés au Maroc. Le Dr Tayeb Hamidi, chercheur en politiques et systèmes de santé, a dit regretter la diffusion de telles fausses informations, notant dans une déclaration au journal, que la réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants entraîne le retour d’un groupe de maladies graves, telles que la poliomyélite, et les décès. L’expert a relevé que les vaccins approuvés au Maroc par l’Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé sont « sûrs » et protègent l’enfant et la société.

Bayane Al Yaoum

Installation du groupe d’amitié parlementaire Panama-Maroc à l’Assemblée nationale panaméenne

Le groupe d’amitié parlementaire Maroc-Panama vient d’être installé à Panama-City dans l’objectif de raffermir les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays. L’installation de ce groupe traduit une forte volonté d’approfondir les liens entre les deux pays, a souligné l’ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, lors d’une cérémonie organisée à cette occasion. La diplomate a noté que la création de ce groupe d’amitié représente un tournant majeur dans les relations entre le Maroc et le Panama, et reflète l’engagement des deux pays à renforcer la coopération notamment dans les domaines politique, économique et culturel, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume au Panama.