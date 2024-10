Un Schéma prospectif en préparation pour développer les métropoles ; PLF 2025: la classe moyenne, éternelle oubliée? ; Maroc-France: 100 M€ pour l’eau ; Des sociétés en sommeil ont facturé 800 MDH ; Le gouvernement entame la discussion de la loi sur la grève au Parlement… Voici les dernières informations de la presse nationale de de ce jeudi:

Le Matin

Barrages collinaires: des réajustements en vue pour en améliorer l’efficacité

Après les récentes crues qui ont ravagé plusieurs régions du sud-est du Maroc, le gouvernement intensifie ses efforts pour renforcer la résilience des infrastructures face à ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes en raison du dérèglement climatique. Il faut reconnaître que les crues éclair qui ont touché des villes comme Zagora ont montré la vulnérabilité de certains ouvrages d’art. À cet égard, le ministre de l’Équipement et de l’eau a reconnu que le précédent programme de construction de barrages collinaires n’avait pas permis d’atteindre les résultats escomptés, en raison de l’absence d’études préalables. Dans une intervention à la Chambre des conseillers, le responsable gouvernemental a affirmé qu’un nouveau programme était en préparation pour début 2025, afin de combler les lacunes relevées.

Le Maroc prépare un Schéma prospectif pour développer ses métropoles

Face à une urbanisation rapide qui transforme le paysage marocain, le gouvernement s’apprête à lancer une étude nationale pour mieux structurer le développement des métropoles et anticiper les défis de demain. Pilotée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, cette initiative vise à encadrer la métropolisation naissante, renforcer la compétitivité, l’attractivité et la gouvernance des grandes villes, tout en assurant une répartition équilibrée des ressources et des opportunités économiques à travers le pays, afin d’instaurer un modèle de croissance urbaine durable et inclusif.

L’Opinion

PLF 2025: la classe moyenne, éternelle oubliée?

Alors que la hausse des prix des produits alimentaires reste difficile à contenir et que le gouvernement a décidé, à partir de cette année, de réduire progressivement la subvention sur le gaz butane, la classe moyenne se retrouve dans une situation financière de plus en plus précaire. Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025 tente de soulager cette catégorie en proposant un réaménagement du barème de calcul de l’IR, visant à permettre une augmentation, quoique modérée, du salaire net des fonctionnaires et des salariés. Si l’impact devrait varier selon le revenu de chacun, ce sont principalement les catégories inférieures de la classe moyenne qui devraient en bénéficier. En parallèle, les résultats du dialogue social ont été plus bénéfiques aux fonctionnaires qu’aux salariés du secteur privé. Ainsi, la classe moyenne intermédiaire et supérieure (représentant 37,3% de la population marocaine, selon le HCP) continuera à subir une forte pression fiscale.

Investissements: Rabat et Paris unissent leurs forces contre le stress hydrique

Dans la foulée des accords signés à l’occasion de la visite d’Etat du Président français, Emmanuel Macron, à Rabat, une partie conséquente des protocoles a été dédiée au domaine de l’eau, étant donné la situation hydrique critique par laquelle passe le Royaume. L’objectif étant de consolider la politique hydrique engagée par le Maroc qui, d’ailleurs, a été fortement applaudie par Macron lors de son discours au Parlement. Les grands projets annoncés concernent un appui budgétaire de 100 millions d’euros pour la Stratégie Nationale de l’Eau et une méga-station de dessalement à Rabat avec une capacité de production de 300 millions de m3 par an, fortifiant ainsi le bouclier national contre le stress hydrique.

« Depuis 2020, la production laitière a baissé de plus de 25% »

Le directeur général de la Fédération Interprofessionnelle de la filière laitière Maroc Lait (FIFLML), Mohamed Raita, a affirmé que depuis 2020, la sécheresse prolongée, conjuguée à d’autres crises, notamment la hausse vertigineuse des prix des génisses et des aliments, a entraîné une baisse de la production de plus de -25%, passant de 2,55 milliards de litres à moins de 2 milliards de litres. Cette diminution a touché certaines régions plus sévèrement que d’autres, notamment la région Casablanca-Settat, où la baisse a dépassé les -50%, a-t-il dit dans un entretien accordé au journal. Grâce à des mesures prises par le Gouvernement et Maroc Lait, la baisse de production chez les éleveurs a été freinée en 2023 à -5%, a-t-il ajouté. Pour assurer la pérennité du secteur, Mohamed Raita a jugé nécessaire l’exonération de la TVA sur l’importation des aliments et la subvention demandée des jeunes velles importées et produites localement.

Les Inspirations éco

PLF 2025: l’École tient son rang, la Culture double la Justice

L’exercice budgétaire 2025 ne déroge pas à la règle: l’École reste de loin le premier budget de la nation avec 87,65 milliards de dirhams (MMDH) de crédits inscrits dans le Projet de Loi de finances (PLF). Cela représente 11,6 MMDH de plus que l’exercice précédent et les charges salariales engloutissent la moitié de ce budget. Elles devraient continuer à enfler sous l’effet des réformes engagées et des revalorisations concédées lors du traditionnel round de «dialogue social» de fin avril, qui tourne en réalité à des négociations salariales. Le ministère de la Jeunesse, Culture et Communication se voit affecter 5,5 milliards de DH. Pour la première fois, il passe devant le ministère de la Justice.

Les Inspirations éco

Fraude: la douane plus conciliante en 2025?

Risquer la fraude douanière ne sera bientôt plus aussi ruineux pour les entreprises! Le projet de Loi de finances 2025 prévoit un assouplissement notable des sanctions applicables aux délits douaniers au Maroc. Une réforme qui pourrait débloquer bien des dossiers contentieux et faciliter la vie des opérateurs économiques, tout en préservant l’effet dissuasif de la répression. Le PLF 2025 propose de ramener les amendes jugées exorbitantes à un niveau plus raisonnable, équivalent à une seule fois la valeur des marchandises frauduleuses, que ce soit pour les délits de 1ère ou de 2e classe.

Assabah

Des sociétés en sommeil ont facturé 800 MDH

Les enquêtes des inspecteurs d’impôts ont révélé que des propriétaires de certaines sociétés en sommeil ont créé de nouvelles unités après avoir déclaré la cessation de leurs premières sociétés, et ont soumis des demandes et des projets auprès d’établissements bancaires afin d’obtenir du financement et de recommencer à exercer leurs activités avec des identités et des données différentes. Les adeptes de ces pratiques visent à éluder le paiement d’impôts et les droits de certains de leurs fournisseurs en matières premières. Selon les mêmes sources, la valeur totale des factures faisant l’objet de l’enquête dépasse 800 millions de dirhams (80 milliards de centimes), représentant la perte d’importantes ressources fiscales.

Al Akhbar

Le gouvernement entame la discussion de la loi sur la grève au Parlement

Le refus prolongé de discuter du projet de loi projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève à Chambre des représentants, et les multiples demandes de le ramener à la table du dialogue social avec les centrales syndicales, n’ont pas découragé le gouvernement de poursuivre son action. La réunion de la Commission des secteurs sociaux devait discuter du projet jeudi. Fatima Tamni, députée de l’Alliance de la Fédération de Gauche (AFG) et membre de la Commission, a affirmé que cette discussion est « inadmissible », et reflète le « manquement » du gouvernement à ses obligations, notamment le ministre Younes Sekkouri ayant précédemment promis de discuter du projet au Parlement après accord avec les centrales syndicales, ce qui n’a pas été fait, soulignant que ce projet devrait être remis à la table du dialogue social.

Assahra almaghribia

Une délégation parlementaire australienne salue la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation parlementaire australienne a salué, mardi à Laâyoune, la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines. Les membres de la délégation parlementaire, qui effectuent une visite de travail au Maroc du 27 octobre au 2 novembre, ont suivi des présentations et effectué des visites de terrain pour s’informer de près des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques.