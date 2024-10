Droit de grève: ça coince toujours ; Les notaires se dressent contre les promoteurs véreux ; Barrages: le Maroc, un modèle ; IDE: 2026, une année charnière pour le Maroc ; Les retraités exigent la revalorisation de leurs pensions ; RAM ouvre le champ à tous les constructeurs… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Les notaires se dressent contre les promoteurs véreux

En tentant de lutter contre les abus dans le secteur immobilier, le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc a pris une décision courageuse, en dressant une liste interne des promoteurs véreux. L’annonce en a été faite par Hicham Sabiry, président du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc, en marge de la dernière assemblée générale du Conseil régional de Casablanca tenue le 26 septembre dernier. Objectif recherché: lutter contre la fraude immobilière et inciter les promoteurs véreux à renoncer à leur pratique. D’après nos informations, une liste établie circulerait déjà dans les cercles des notaires. «Tous les membres de l’ordre en ont pris connaissance, et elle sera en vigueur à partir de la semaine prochaine», confie le président du Conseil national de l’ordre des notaires.

La taxe carbone appliquée sur les activités fortement émettrices de carbone dès 2025!

Dans le cadre du Projet de Loi de finances (PLF) pour l’année 2025, le Maroc franchit un cap décisif avec l’introduction d’une taxe carbone. Une réforme fiscale majeure qui s’inscrit pleinement dans la stratégie environnementale du Royaume et ses engagements en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’un des principaux objectifs visés par cette mesure est d’encourager les entreprises à réduire leurs émissions de carbone et à adopter des pratiques plus durables. «En appliquant un coût direct sur les activités fortement émettrices de carbone, la taxe incite les entreprises à investir dans des technologies vertes», souligne Ibrahim Rais El Fenni, expert-comptable.

Écosystème startup: la dynamique de financement enclenchée

La nouvelle stratégie digitale 2030, qui veut donner un coup de boost à l’économie numérique, affiche des objectifs très ambitieux, notamment pour l’écosystème des startups auquel une attention particulière est accordée. Et pour suivre cette dynamique, les opérateurs privés sont vite allés en besogne en lançant une offre dédiée aux startups, intitulée «CGEM for Tech Founders». L’objectif est de participer à l’émergence de cet écosystème en lui proposant un accompagnement à ces entrepreneurs, notamment pour leur faciliter les démarches administratives à travers des corridors dédiés établis avec des organismes nationaux. L’offre leur permettra également de prendre part aux événements du patronat pour favoriser le networking et l’accès au marché.

Le Matin

2026, une année charnière pour les IDE au Maroc

Avec une hausse de 55% des investissements directs étrangers (IDE) à fin août 2024, le pays surfe sur une dynamique vertueuse, fruit d’un travail de fond engagé depuis plus de deux décennies. Giga- factories, transition énergétique, essor du tourisme : les projets d’envergure se multiplient, drainant des capitaux du monde entier. Portée par la vision de Sa Majesté le Roi et la tenue prochaine de la Coupe du monde, cette trajectoire promet de faire du Maroc une terre d’opportunités pour les investisseurs en quête de croissance durable. «Le Maroc, champion en devenir des IDE à l’horizon 2026», a estimé Hicham Chaoudri, directeur de l’investissement au ministère délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

L’Opinion

Les retraités exigent la revalorisation de leurs pensions

La Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, est l’occasion de relancer le débat sur la situation financière des retraités. Les voix syndicales s’élèvent pour réclamer la revalorisation de leurs pensions qui n’ont connu aucune révision depuis 24 ans, en vue de faire face à la hausse du coût de la vie et à la baisse du pouvoir d’achat. Autre revendication : l’annulation des prélèvements fiscaux appliqués à leurs pensions. Dans ce sillage, le Réseau marocain des organismes de retraités (REMOR) a mobilisé, mardi dernier devant le Parlement, des centaines de retraités venus des quatre coins du pays, insistant sur la nécessité de placer leurs revendications en tête de l’ordre du jour des séances du dialogue social et au cœur de la réforme des retraites.

L’Economiste

RAM ouvre le champ à tous les constructeurs

Dans une interview exclusive, le directeur général de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, a révélé des objectifs ambitieux pour la compagnie, prévoyant l’acquisition de 12 nouveaux avions d’ici 2025, principalement via des contrats de location. Il a également annoncé un appel d’offres pour 188 avions, avec l’intention d’atteindre une flotte de 200 appareils d’ici 2037. Addou a affirmé que tous les constructeurs sont les bienvenus, à condition qu’ils assurent efficacité et qualité, tout en confirmant le soutien continu de l’Etat dans cette initiative de croissance.

Gaz naturel: besoins pressants à court terme

Devant les députés, Leila Benali a décliné la feuille de route pour le gaz naturel. Le Maroc a des besoins importants en gaz naturel à court terme. Les besoins actuels du secteur industriel de la région de Kénitra sont dans une situation critique en raison de l’épuisement des réserves de gaz des puits exploités par l’Office national des hydrocarbures et minéraux et la société SDX. A cela s’ajoutent plus de 2 gigawatts comme capacité thermique nouvelle au gaz programmée selon le plan d’équipement de l’ONEE à l’horizon 2027.

Bayane Al Yaoum

Grandes lignes du projet de budget 2025: le PPS relève l’absence de vision politique et d’esprit réformateur

Le bureau politique du PPS a souligné que les indicateurs contenus dans la note de cadrage du projet de loi de finances pour 2025 prouvent clairement que le gouvernement n’a pas la volonté de changer le cap de ses politiques, qui ont montré leur échec cuisant au cours des trois dernières années. Le bureau politique du parti du Livre, qui a tenu sa réunion mardi, a également estimé que le contenu de la note manque de vision politique et d’esprit réformateur, et ne propose pas de solutions innovantes aux problèmes économiques et sociaux dont souffrent les citoyennes et citoyens ainsi que les entreprises, particulièrement en ce qui concerne l’accélération du rythme de la croissance, la création d’opportunités d’emplois, d’amélioration des conditions de revenus et de vie dignes, de soutien au tissu entrepreneurial national, et d’établissement de la justice sociale et de l’équité territoriale.

Al Alam

154 grands barrages, 148 barrages, 15 stations de dessalement d’eau de mer et 17 projets de transfert d’eau

La politique des barrages a contribué à garantir la durabilité de l’eau potable, de l’eau d’irrigation et de l’industrie, faisant du Maroc, sous le Leadership du Roi Mohammed VI, un modèle dans la mobilisation et le développement des ressources en eau. Cette politique a permis au Royaume de disposer d’importantes infrastructures hydrauliques avec 154 grands barrages d’une capacité totale de stockage atteignant 20,7 milliards de m3, 148 petits et moyens barrages, 15 stations de dessalement d’eau de mer produisant 192 millions de m3 par an et dont la production sera hissée à 1,7 milliard de m3 d’ici 2030, outre 17 projets de transfert d’eau de surface et des milliers de forages et de puits pour l’exploitation des eaux souterraines.

Al Ahdath almaghribia

Projet de loi sur le droit de grève: nouveau point d’achoppement

Le dialogue autour du projet de loi sur le droit de grève, entre le gouvernement et les centrales syndicales, a subi un nouveau coup d’arrêt, avec la persistance de certains points de désaccord, empêchant une résolution finale autour du projet, ayant provoqué l’ajournement du dialogue social, prévu en septembre dernier. Des sources syndicales ont révélé que les parties ont été notifiées du report de la réunion prévue fin septembre, sans fixer de nouvelle date pour la reprise du dialogue, ajoutant que les syndicats attendaient les amendements du gouvernement autour des points de désaccord sur le projet de loi afin de les résoudre lors de la session de dialogue social de septembre, selon les dispositions du récent accord social, ayant souligné la poursuite du dialogue autour des projets de loi sur la retraite et la grève.