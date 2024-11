Comment l’INDH, l’USAID et GiveDirectly ont revivifié 1.600 coopératives menacées par les crises ; Assurance maladie obligatoire: Peut mieux faire ! ; Financements innovants: la belle moisson du Trésor; Les importations de lait écossais accentuent la crise locale ; Coupe du monde 2030: Nouvel urbanisme sans bidonvilles en ligne de mire … Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Le Maroc et la Hongrie déterminés à renforcer leur partenariat dans tous les domaines

Le Maroc et la Hongrie, qui célèbrent cette année le 65ème anniversaire de leurs relations bilatérales, se sont engagés à élargir davantage leur partenariat au bénéfice mutuel du développement des deux pays, tel que souligné dans le Communiqué conjoint signé, mercredi à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Les deux ministres « ont rappelé les relations bilatérales historiques et excellentes et ont réaffirmé leur importance stratégique ». Ils ont aussi salué « la dynamique qui a marqué les relations entre les deux pays ces dernières années », indique le communiqué conjoint.

Comment l’INDH, l’USAID et GiveDirectly ont revivifié 1.600 coopératives menacées par les crises

Pour les aider à faire face aux crises (pandémie, sécheresse, séisme d’Al Haouz), plus de 1.600 coopératives ont bénéficié d’un programme de soutien innovant. Lancé en 2021 par l’USAID, l’INDH et GiveDirectly, ce projet, doté de 14,8 millions de dollars, a contribué à la transformation de l’économie sociale marocaine. Chaque coopérative, dans six régions clés du Royaume, a reçu une subvention directe de 90.000 DH afin de pouvoir relancer ses activités. Les résultats sont éloquents : 76% des bénéficiaires affichent une meilleure stabilité financière, avec un impact particulièrement marqué pour les coopératives dirigées par des femmes (64% d’augmentation des revenus). Un modèle de résilience qui ouvre la voie à de nouveaux programmes d’accompagnement pour 2025.

Transition du Maroc vers la facturation électronique : comment le futur système consolidera la transparence fiscale et boostera les recettes de l’État

Le basculement de la facturation au Maroc vers le mode 100% digital devra générer tout un paquet d’avantages aussi bien pour les entreprises que pour les finances de l’État. En plus de consolider la transparence fiscale et partant optimiser les recettes, ce futur système aura la vertu de raccourcir les délais de paiement puisque la datation de la facture serait actée électroniquement. De même, la facturation électronique contribuera à lutter contre l’informel, dans ce sens où elle constituera un prolongement des mécanismes existants, notamment l’identifiant commun des entreprises.

Les Inspirations éco

Recherche sur les plantes médicinales: une alliance inédite

Une convention-cadre a été signée à Taounate entre l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA), l’Université Sidi Moham- med Ben Abdellah (USMBA) de Fès et le groupe pharmaceutique Laprophan. Cette alliance stratégique vise à promouvoir et valoriser les plantes médicinales du Maroc, en développant des produits innovants comme des médicaments, des compléments alimentaires et des cosmétiques 100% marocains, afin de remplacer les produits importés. Le partenariat met l’accent sur la recherche biomédicale, l’amélioration des protocoles de production et la sensibilisation à l’utilisation raisonnée des plantes. Il ambitionne de renforcer la souveraineté sanitaire du Maroc et de positionner le Royaume comme un leader international dans le domaine des phyto-médicaments.

Assurance maladie obligatoire: Peut mieux faire !

Le Maroc poursuit le chantier de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire. Mais malgré des avancées jugées significatives, des défis structurels subsistent avec, en premier lieu, le nombre important d’immatriculés ayant un droit fermé. L’iniquité dans les remboursements entre les différents régimes représente également un handicap. Pire encore, les dépenses de santé à la charge de l’assuré sont telles que deux Marocains sur cinq se voient obligés de renoncer aux soins.

Financements innovants: la belle moisson du Trésor

À défaut de privatisations, le gouvernement a trouvé un filon pour mobiliser les moyens nécessaires au financement de gros chantiers structurels – généralisation de l’assurance maladie et des allocations familiales, notamment – tout en relâchant la pression sur la dette. Les financements dits innovants, via des montages de lease-back des actifs immobiliers de l’État auprès des investisseurs institutionnels, ont rapporté 74,4 milliards de DH depuis leur lancement en 2019. Le Trésor prévoit une levée de 35 milliards l’année prochaine. Mais les autorités monétaires appellent à la prudence face à ces opérations.

Plus de moyens pour les collectivités territoriales?

Avec une augmentation de 2 points de leur part dans la TVA, soit près de 6,3 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires, si l’on se base sur les recettes records de la TVA de 2023, les régions et communes devraient bénéficier d’un coup de pouce financier substantiel si le PLF 2025 est adopté en l’état. En application des dispositions de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, visant le renforcement de la fiscalité de l’État dans la promotion du développement territorial et la consolidation de la justice spatiale, il est proposé d’augmenter la part minimale du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allouée aux budgets des collectivités territoriales de 30% à 32%», extrait du Projet de loi de Finances 2025. Si cette mesure est maintenue après son adoption définitive, elle représenterait un levier significatif pour renforcer les ressources propres des collectivités territoriales.

L’Opinion

Marché des produits laitiers: les importations de lait écossais accentuent la crise locale

Le secteur laitier marocain, qui traverse une période difficile, est miné par des crises économiques mondiales, des fluctuations des prix des matières premières et une sécheresse persistante. Face à un avenir incertain, marqué par des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les éleveurs et une dégradation de la qualité de l’alimentation animale, les autorités marocaines se tournent vers des solutions étrangères, notamment l’importation de lait frais pasteurisé d’Écosse. En plus d’être pénalisant pour les réserves nationales en devises, ce choix de l’importation pourrait-il vraiment répondre aux besoins croissants du marché, tout en préservant la compétitivité et la souveraineté alimentaire du pays ?

Coupe du monde 2030: Nouvel urbanisme sans bidonvilles en ligne de mire

En prévision de l’accueil de la prestigieuse Coupe du Monde 2030, le Maroc se fixe un défi colossal : éradiquer les bidonvilles et redessiner l’urbanisme national. Avec 15,64 milliards de dirhams mobilisés, dont 9,44 milliards issus du Budget public, et près de 120.000 ménages ciblés pour un relogement décent, le Royaume conjugue ambition sportive et transformation sociale. Des avancées notables sont déjà enregistrées, comme l’amélioration des conditions de vie de 16.300 ménages par an, une progression remarquable de 163% par rapport à la période 2018-2021, et la mise en place d’un plan novateur 2024-2028 pour accélérer la transition.

Al Akhbar

FOPREL: Ould Errachid appelle à la création d’un forum de dialogue parlementaire entre le Maroc, l’Amérique Centrale et les Caraïbes

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a appelé, mercredi à Rabat, à la création d’un forum de dialogue parlementaire entre le Maroc, l’Amérique Centrale et les Caraïbes, dont les sessions seraient organisées de manière alternée entre les deux parties. Ce forum de dialogue permettrait une meilleure connaissance de l’Histoire, des valeurs, de la civilisation et des atouts des pays membres du FOPREL, a souligné Ould Errachid à l’ouverture des travaux de la 30ème session extraordinaire du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), qui se tient au siège du parlement marocain.

Al Massae

Les «protecteurs des consommateurs» mettent en garde contre le danger de l’huile d’olive frelatée

La Fédération marocaine des droits du consommateur a mis en garde contre les effets néfastes de l’huile d’olive frelatée vendue sur les routes et dans certains marchés et lieux publics, appelant les citoyens à éviter d’acheter cette huile mal connue, selon des sources du quotidien. La fédération a souligné la nécessité de sensibiliser au danger que représente l’huile frelatée pour la santé des citoyens, en appelant les autorités à combattre les trafiquants à travers des campagnes de contrôle et de suivi.