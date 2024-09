Politique monétaire: pourquoi Jouahri préfère tempérer ; Immobilier: les nouvelles dispositions font des mécontents ; Contraception: la famille marocaine face au déclin de la fécondité ; Maroc-Corée du Sud: des projets économiques en discussions ; Coupe du monde 2030 : une délégation de la FIFA en visite à Agadir… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Politique monétaire: pourquoi Jouahri préfère tempérer

Dans un environnement plein d’incertitudes avec des tensions géopolitiques qui s’exacerbent et où «personne n’est capable de prédire l’avenir», selon les termes de Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al- Maghrib, la décision de maintenir le taux directeur à 2,75% n’a pas été du goût du monde des affaires. Preuve en est le recul enregistré par le Masi, principal indice de la Bourse de Casablanca qui progressait de plus 1% avant l’annonce de la décision de BAM pour clôturer dans le rouge reculant de 0,53%. Alors que investisseurs et analystes faisaient pression pour une baisse de 25 points de base afin de stimuler l’investissement, à coups de sondages et d’analyses, la réalité a pris le pas sur leurs desiderata. Le wali de BAM a opté pour la prudence, quitte même à se faire taxer de “conservateur”. Intervenant lors de l’habituel point de presse qui fait suite au Conseil de la banque centrale tenu mardi 24 septembre, le gouverneur de BAM a expliqué que «des taux bas ne suffisent pas, à eux seuls, à encourager l’investissement».

Immobilier: les nouvelles dispositions font des mécontents

Pour certains praticiens, l’entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier des dispositions de l’article 139-IV du CGI a allongé les délais de conclusion des transactions immobilières prévus par la loi de finances 2024. Il est désormais impossible pour les notaires, adouls et toute personne exerçant des fonctions notariales de rédiger un acte de cession ou de mutation d’immeuble ou de fonds de commerce sans avoir au préalable fourni une attestation de paiement de tous les impôts et taxes grevant le bien: taxe d’habitation, taxe de services communaux (TSC) au titre des quatre années non prescrites. Entrée en vigueur il y a près de trois mois, la mise en œuvre de la nouvelle mesure suscite l’ire des personnes concernées. «Le nouveau dispositif complique sérieusement les transactions dans un secteur qui passe par une phase difficile”, explique un notaire qui souhaite garder l’anonymat. D’autres notaires interrogés par le journal affirment que le volume de transactions immobilière a chuté de manière drastique «à cause de cette nouvelle disposition».

Les Inspirations éco

Emploi: Jouahri appelle à une réforme structurelle

Face à un chômage persistant, le wali de Bank Al Maghrib Abdellatif Jouahri a appelé à renforcer l’attention envers le capital humain, en particulier les jeunes. Et pour transcender l’épisode tragique de Fnideq, le gouverneur du régulateur monétaire n’y voit qu’une solution : envisager des mesures structurelles ayant pour finalité de rendre plus flexible le marché du travail. Une «réforme» qui aurait pour point de départ un système de formation visant à faciliter l’intégration au marché du travail des catégories les plus vulnérables, en particulier les jeunes NEET, arguant que «les pays qui ont fait des sauts qualitatifs ont d’abord résolu l’équation éducative».

Cap hospitality: un levier stratégique pour la modernisation du secteur hôtelier

Le secteur du tourisme connaît une dynamique sans précédent, portée par une augmentation record des arrivées de touristes et par des perspectives encourageantes pour les années à venir. Dans ce contexte de croissance, le besoin de modernisation des infrastructures hôtelières se fait de plus en plus pressant, particulièrement en vue des grands événements internationaux que le Royaume s’apprête à accueillir. C’est dans cette optique qu’a été lancé le programme Cap Hospitality, un mécanisme innovant conçu pour soutenir les opérateurs hôteliers à travers des financements adaptés à leurs projets de rénovation et de développement. Lors d’une rencontre organisée récemment, le groupe Attijariwafa bank a réuni un grand nombre d’acteurs du secteur touristique pour présenter les détails de ce programme ambitieux.

L’Opinion

Contraception: la famille marocaine face au déclin de la fécondité

Cela fait longtemps que les campagnes de sensibilisation sur les pilules contraceptives ne sont plus si fréquentes dans l’espace médiatique. Aujourd’hui, les mentalités ont tellement changé que la famille marocaine n’a plus autant d’enfants qu’avant pour des raisons économiques et culturelles. La baisse de la natalité est aujourd’hui une réalité palpable. En témoignent les chiffres du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et d’autres institutions spécialisées qui prévoient que ce déclin risque de durer dans les années à venir si la cadence actuelle perdure. D’où la nécessité d’un nouveau planning familial qui prenne en compte la mutation démographique du Royaume, selon des experts sollicités par “L’Opinion”, qui soulignent l’utilité du nouveau Recensement Général de la Population et de l’Habitat dont les données seront d’une importance cardinale pour y parvenir.

Digital Morocco 2030: les Mega-ambitions du gouvernement pour l’économie numérique

Très attendue, la stratégie nationale «Digital Morocco 2030» a été présentée, mercredi, par le gouvernement qui s’est fixé des objectifs d’envergure. Si l’Exécutif s’est engagé à booster le marché de l’emploi durant la deuxième moitié de son mandat, ladite stratégie vise à elle seule la création de 240.000 emplois directs dans le secteur numérique avec une contribution de 100 milliards de dirhams (MMDH) au PIB. Selon la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, l’obtention de ces résultats requiert le financement et l’accompagnement des jeunes talents tout au long de leur parcours, sans oublier la création d’un écosystème digital performant et compétitif.

Maroc-Corée du Sud: des projets économiques communs au centre des discussions

Une délégation gouvernementale sud- coréenne est en tournée au Maroc afin d’explorer les axes d’amélioration de la coopération économique bilatérale des deux pays, notamment dans les secteurs de l’eau, des énergies et des transports. La mission économique coréenne, conduite par le ministère de la Stratégie et des Finances et la Banque d’import-export de ce pays, a rencontré Abdelfattah Sahibi, Secrétaire général au ministère de l’Équipement et de l’Eau. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de la coopération sur le projet ferroviaire à grande vitesse ainsi que sur le projet marocain de dessalement de l’eau de mer.

Le Matin

Les TROD en officine : une avancée pour les pharmaciens qui espèrent une liste élargie

Les pharmaciens ont désormais l’autorisation de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique directement en officine. Cette évolution redéfinit leur rôle au sein du système de santé et renforce leur contribution au dépistage et à la prévention des maladies. Les pharmaciens voient ainsi s’ouvrir de nouvelles perspectives pour la prise en charge des patients, tout en espérant que cette initiative sera le prélude à une liste élargie de tests à leur disposition.

Coupe du monde 2030 : une délégation de la FIFA en visite d’inspection à Agadir

Une délégation de la FIFA effectue une visite d’inspection au Maroc pour s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers du Mondial 2030. Les membres de la délégation de la FIFA devraient visiter, ce jeudi, le Grand Stade d’Agadir, ainsi que les stades qui accueilleront les entraînements des sélections participant à la Coupe du monde dans la capitale du Souss. Une visite des infrastructures hôtelières de la ville est également au programme de la délégation de l’instance du football mondial.

« Les Guerrières de la Paix » tablent sur « le leadership » du Maroc pour le règlement de la crise au Proche-Orient

Les Guerrières de la Paix», rassemblement de femmes promouvant la voix de militants pacifistes palestiniens et israéliens, ont salué, mardi à Paris, la position «responsable et solidaire» du Maroc et son engagement en faveur de la paix au Proche-Orient. Le mouvement, qui a lancé un appel pressant pour la relance du processus de paix entre Palestiniens et Israéliens sur fond de l’escalade de violence que connaît actuellement la région, a souligné le rôle du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour soutenir les efforts internationaux en vue de parvenir à la solution à deux États, lors d’une rencontre avec l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl, au lendemain du lancement de son «Appel de Paris pour la paix».

Al Ahdath almaghribia

Ait Taleb : La souveraineté pharmaceutique, un travail stratégique

Le Maroc se prépare à mettre en œuvre les dispositions de la loi relative à la création de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, qui aura pour but d’organiser et encadrer le secteur pharmaceutique et les produits de santé, ainsi que de contrôler la qualité des médicaments et des produits de santé au Maroc. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a souligné lors d’un colloque sur « l’amélioration des procédures réglementaires pour l’accès des patients aux médicaments et aux produits de santé au Maroc », que ce travail stratégique accompagne le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du projet « MARBIO », pionnier dans la fabrication de vaccins et de médicaments biotechnologiques. Il a expliqué que ce projet de production de vaccins en Afrique vise à garantir la souveraineté du Royaume en matière de vaccins et à faire du Maroc une plateforme d’exportation vers les autres pays du continent africain.

Assabah

La dette publique dépasse 111 mille milliards

La dette du Trésor public a dépassé 1.118 milliards de dirhams au cours de cette année, ce qui représente 70,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 69,5 % l’année dernière. Cette dette se répartit entre la dette intérieure, qui s’élève à 815 milliards de dirhams, et la dette extérieure, dont la valeur totale a atteint 303 milliards de dirhams. Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), a indiqué lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du conseil de la Banque centrale, que l’exécution du budget au cours des huit premiers mois de l’année a montré une augmentation des recettes ordinaires de 11,2 %, tandis que les dépenses publiques ont augmenté de 8,9 %. Sur la base de ces évolutions et des perspectives d’activités économiques, BAM prévoit que le déficit budgétaire va se stabiliser à environ 4,4 % du PIB.