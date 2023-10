Aide au logement : «Un cahier des charges et un taux d’intérêt dédiés sont à mettre en place ; Éducation nationale: vers un blocage? ; Marchés publics: Bensouda multiplie les opérations de vulgarisation ; Daki: 3.295 cas d’agressions sexuelles à l’encontre d’enfants en 2022 ; Laftit appelle les présidents des communes au « sérieux » … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi.

Aide au logement : «Un cahier des charges et un taux d’intérêt dédiés sont à mettre en place»

Même s’il pense que le nouveau programme d’aide au logement va relancer le secteur immobilier, Amine Mernissi, expert et consultant en immobilier, estime que certaines conditions pour sa réussite totale manquent à l’appel. Il a ainsi pointé du doigt, lors de son passage à l’émission «L’Info en Face», l’absence de cahier des charges dédié aux logements objets de l’aide ou encore la non-fixation d’une superficie minimale pour les logements entrant dans ce cadre. Il préconise, en plus de la mise en place d’une éligibilité pour les promoteurs, l’instauration d’un taux de crédit dédié pour les crédits immobiliers finançant ces logements. L’expert ne s’attend pas, par ailleurs, à une réussite des projets de logements dont le prix est égal ou inférieur à 300.000 DH TTC dans les périphéries des grandes agglomérations, mais plutôt dans les petites et moyennes villes.

Éducation nationale: vers un blocage?

Syndicats et coordinations de l’enseignement scolaire abordent un nouveau plan de bataille. Débrayages et sit-in sont au menu. Ce jeudi clôture, d’ailleurs, une grève nationale démarrée mardi dernier. Principal motif, le nouveau statut unifié du personnel de l’Education nationale. Mais si avant seuls les ex-profs contractuels étaient mobilisés, aujourd’hui les syndicats les plus représentatifs du secteur se joignent au mouvement de protestation. Un nouveau coup dur pour l’école publique.

Marchés publics: Bensouda multiplie les opérations de vulgarisation

Le trésorier général du Royaume Noureddine Bensouda a organisé mardi une journée d’information sur le nouveau décret qui organise les marchés publics, en partenariat avec le Conseil national de l’environnement des affaires (CNEA) et l’Agence de coopération allemande au développement GIZ. L’objectif de cette rencontre est de partager, avec les différents partenaires intervenant dans le domaine des marchés publics, les axes majeurs de la réforme et les différents chantiers devant accompagner sa mise en œuvre. Pour Bensouda, la réforme « est le vecteur d’une transformation profonde et inéluctable de notre gestion des finances publiques ». Elle intervient dans un contexte de crises conjuguées et multi-facettes auxquelles fait face le monde aujourd’hui. Des crises qui font bouger les lignes et nous obligent à interroger nos choix et nos modes de gouvernance de l’achat public. A ce titre, la commande publique, et plus particulièrement les marchés publics, suscitent un intérêt fort en raison des enjeux budgétaires sous-jacents et du volume des dépenses brassées par cette commande. A travers les marchés publics, l’Etat vise notamment à produire des biens et services de qualité, à soutenir la croissance par le biais de la demande adressée aux entreprises et à orienter l’investissement au niveau territorial.

Daki: 3.295 cas d’agressions sexuelles à l’encontre d’enfants en 2022

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a affirmé que la prise en charge efficace des enfants victimes d’agressions sexuelles ne se limite pas à leur fournir la protection légale et juridique. Les agressions sexuelles peuvent avoir de graves séquelles sur la santé psychologique de l’enfant et sur sa croissance, pouvant durer toute une vie, s’il n’a pas accès à un traitement précoce et rapide, a précisé Daki dans une allocution à l’ouverture d’un atelier de travail organisé par la présidence du Ministère public en partenariat avec le Conseil de l’Europe au sujet des « mécanismes de prise en charge des enfants victimes d’agressions sexuelles à la lumière du système judiciaire national et des principes de la Convention de Lanzarote ». Les parquets compétents ont enregistré un total de 3.295 cas d’agressions sexuelles à l’encontre d’enfants en 2022, soit plus de 41% du total des actes de violence ciblant des enfants, a-t-il indiqué.

Retail et grandes enseignes: motivations d’une polémique baisse des taux de douane

La baisse à 30% du taux de douane sur les importations des franchises et des grandes enseignes au Maroc est diversement appréciée. Certains y voient un cadeau fiscal, alors que les opérateurs du secteur estiment que l’Etat ne fait qu’alléger une pression fiscale qui les condamnait à une disparition certaine. Si depuis 2012, les droits de douane étaient limités à 25%, ce taux a explosé après l’avènement de la crise sanitaire atteignant d’abord 30%, puis 40%. Un coup de massue pour ces enseignes, qui revoient aujourd’hui leurs perspectives économiques à la hausse grâce aux dispositions du PLF 2024. C’est, in fine, soutenir l’attractivité du tourisme national que de maintenir en vie les franchises et boutiques opérant dans les centres commerciaux. Des espaces commerciaux qui s’adressent surtout à la classe moyenne marocaine, qui y trouve un moyen d’achats au profit de l’économie nationale au lieu d’aller dépenser à l’étranger, et de faire ainsi perdre des devises à l’économie nationale.

La stratégie «Maroc Digital» sur les chapeaux de roue

Les potentialités du Maroc lui offrent de multiples opportunités pour renforcer sa position en tant que pôle régional de transformation digitale, a affirmé le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami. Animant la leçon inaugurale de l’Institut supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) au titre de l’année académique 2023-2024, Chami a notamment cité les opportunités qui s’offrent dans les services de l’outsourcing, de la programmation et du développement d’applications. Selon lui, le Maroc dispose d’énormes potentialités pour réussir ce virage numérique, citant notamment la stratégie « Maroc Digital 2025 » et le plan stratégique d’accélération de la transition numérique.

Laftit appelle les présidents des communes au « sérieux »

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé les collectivités territoriales à maîtriser l’équilibre des budgets qui devraient être adoptés pour l’année 2024, en définissant soigneusement les priorités liées aux dépenses de fonctionnement. Dans une circulaire adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et des provinces, Laftit a souligné la nécessité pour les représentants de l’autorité territoriale et les présidents des communes de faire preuve de « sérieux » dans la mise en œuvre des orientations royales. Il a notamment appelé les walis et les gouverneurs à contrôler dans quelle mesure les collectivités territoriales ont respecté les dispositions légales incluses dans les lois organiques et les textes réglementaires portant sur leur mise en œuvre, et à limiter les propositions aux besoins nécessaires.

Violences faites aux femmes: une délégation parlementaire marocaine en mission d’étude en Espagne

Une délégation parlementaire marocaine, composée de députés et de cadres de la Chambre des représentants, a entamé, à Madrid, une mission d’étude sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Cette visite de trois jours s’inscrit dans le cadre du projet « Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc (2020-2023) », financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe. Cette mission s’assigne pour objectifs de présenter la pratique espagnole en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de permettre aux participants d’échanger sur le travail à mener afin d’améliorer la loi 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et sa mise en œuvre, selon la Chambre des représentants.