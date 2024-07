Santé: la grève suspendue, mais les tensions persistent ; Cinéma: Bensaid met le paquet sur les investissements ; Un syndicat rejette la loi sur la grève ; Controverse sur les prix des cafés et des restaurants… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Khalid Aït Taleb ne parvient toujours pas à convaincre la Fédération nationale de la santé, les tensions persistent dans le secteur

La situation dans le secteur de la santé est toujours au point mort, malgré l’accord ratifié hier entre le ministre de tutelle et les syndicats du secteur. En effet, si la majorité des organisations représentées dans le secteur a tendu la main à Khalid Aït Taleb, la Fédération nationale de la santé, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT) et plus grande formation syndicale du secteur, a préféré s’abstenir.

Sa principale doléance aujourd’hui: des excuses officielles du gouvernement après une intervention jugée démesurée pour disperser un sit-in récent des professionnels de la santé. De leur côté, les médecins, représentés par le syndicat indépendant des médecins du secteur public, préfèrent en référer à leurs instances décisionnelles avant de se prononcer dans les prochains jours.

L’Economiste

Sociétés anonymes: surveillez cette échéance!

La période transitoire de 18 mois prévue par la loi n°96-21, modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, pour le sort des actions au porteur arrive bientôt à échéance. En effet, le 27 août expire le délai accordé par l’article 4 de ladite loi aux sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant l’entrée en vigueur du texte pour la régularisation de leur situation (Cf. L’Economiste n°5402 du 30/11/2018).

Un délai calculé à partir de la date de publication de la loi au Bulletin officiel et destiné à permettre aux détenteurs de convertir leurs titres au porteur en actions nominatives. Date marquant aussi l’obligation d’émettre exclusivement des actions nominatives et l’interdiction définitive de l’anonymat dans l’actionnariat des SA ne faisant pas appel public à l’épargne. D’ailleurs cette possibilité a été abrogée dans la loi n°17-95.

Création électronique des entreprises: détails du nouveau dispositif

Très attendu, le décret d’application de la loi sur la création électronique des entreprises a été publié dans la dernière édition du Bulletin officiel. Son entrée en vigueur se fera de façon progressive, comme précisé dans son article 21. Des arrêtés communs des ministères de la Justice, des Finances, de l’Industrie, du SGG devront définir la liste des tribunaux concernés par la création électronique des entreprises et la réalisation des enregistrements.

Après le lancement d’une expérience pilote en février 2023, le dispositif passera progressivement à la vitesse de croisière.

Les Inspirations éco

Rémunération des administrateurs: la fiscalité des jetons de présence, talon d’Achille des entreprises

Une fois les comptes annuels arrêtés, les sociétés disposent ensuite d’un délai légal de 6 mois pour tenir leur assemblée générale ordinaire annuelle et approuver les comptes. (…) Nous sommes donc en plein dans la période de pointe des assemblées générales annuelles. Une période chargée pour les dirigeants, commissaires aux comptes, investisseurs et actionnaires qui doivent assister à ces réunions pour voter les résolutions. C’est lors de ces réunions cruciales que les actionnaires votent notamment pour la rémunération des administrateurs, sous forme de jetons de présence.

Or, un traitement fiscal différencié s’applique selon la résidence du bénéficiaire, soulevant des interrogations. Comme le souligne Khalil Mekouar, expert-comptable et commissaire aux comptes, « pour une personne non résidente, ces jetons sont traités comme des produits des actions et parts sociales, avec un taux d’imposition de 13,75%. En revanche, lorsqu’ils sont attribués à un résident, ils sont considérés comme des revenus salariaux et soumis à un taux de 30% ». Une disparité qui interpelle les professionnels.

L’Opinion

7e art : Mehdi Bensaid met le paquet sur les investissements

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication s’active pour attirer les investisseurs dans le domaine cinématographique, lequel a subi un gros coup de frein en raison de la pandémie de Covid-19. C’est en tout cas ce qu’a souligné, mardi, le ministre de tutelle, Mohamed Mehdi Bensaïd, qui s’est félicité des avancées notables accomplies en la matière, notamment l’installation de plusieurs opérateurs cinématographiques étrangers au Maroc dont le groupe français Pathé à Casablanca.

A cet effet, Bensaid a souligné que les efforts menés ont abouti, à ce jour, à la signature de conventions d’investissement portant sur 25 nouveaux complexes cinématographiques dans des grandes et moyennes villes pour rattraper la diminution du nombre de salles obscures, notant que ces investissements traduisent la confiance en l’avenir du secteur cinématographique marocain.

Al Ahdath Almaghribia

Un syndicat rejette la loi sur la grève

L’examen de la loi sur le droit de grève continue de susciter des controverses, suite au refus d’adoption et d’imposition de cette loi par les syndicats, qualifiée d’ »incompatible » avec l’article 29 de la Constitution, selon l’Organisation Démocratique du Travail (ODT).

L’ODT a décrit le projet de loi comme une tentative du gouvernement de « détruire » la classe moyenne, « de porter atteinte aux droits et d’empêcher les travailleurs d’utiliser le droit constitutionnel le plus efficace pour revendiquer leurs droits légitimes et garantir leurs acquis ». L’ODT a également critiqué le manque de concertations élargies avec les syndicats sur le contenu de cette loi et la limitation de l’approche participative à trois représentations syndicales et à une organisation patronale.

Assabah

62% des Marocains ne supportent pas le prix de la « bonbonne de gaz »

Une grande partie des Marocains n’a pas accepté l’augmentation du prix de la bonbonne de gaz butane, indique un sondage réalisé par le groupe Sunergia. Ainsi, 62% des Marocains déclarent « ne pas pouvoir supporter la hausse du prix de la bonbonne de gaz butane », alors que 40% expliquent qu’ils ont « réduit leur consommation de gaz à cause de son augmentation ».

Selon les résultats de ce sondage, 28% des Marocains déclarent que « ce nouveau prix est supportable », tandis que 62% le jugent insupportable, dont 48% considèrent qu’il n’est absolument pas supportable, alors que « 56% déclarent qu’ils n’ont pas pu réduire leur consommation malgré la hausse des prix ».

Al Massae

La coordination syndicale du secteur de la santé suspend son programme de protestation

La coordination syndicale du secteur de la santé a décidé de suspendre la grève nationale dans tous les hôpitaux du Royaume, un jour seulement après son début, après avoir scellé mardi un accord avec le gouvernement.

La séance de dialogue, qui s’est déroulée au siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec la participation des représentants de la coordination syndicale et du ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui représentait le chef du gouvernement, a duré environ dix heures, au cours desquelles les points inclus dans l’accord signé en décembre dernier entre les deux parties ont été discutés.

La coordination syndicale a indiqué, à cette occasion, qu’elle veillera à « la mise en œuvre appropriée et rapide » de l’accord signé et poursuivra la discussion des autres revendications non incluses dans l’accord.

Genève: le Maroc plaide pour l’élargissement de l’accès à l’énergie nucléaire pacifique (Al Ittihad Al Ichtiraki)

Le Maroc a souligné à Genève la nécessité d’élargir l’accès à l’énergie nucléaire pacifique à travers une coopération internationale appropriée permettant le transfert de technologies et le partage des connaissances à des fins pacifiques, notamment dans divers domaines vitaux tels que l’énergie, la santé, l’eau, l’agriculture et l’environnement.

Dans la déclaration nationale prononcée par l’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, à l’occasion du 2e Comité préparatoire de la Conférence d’examen 2026 du Traité de non-Prolifération (TNP), le Royaume a réitéré son attachement au droit inaliénable des États parties au traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie et des technologies nucléaires à des fins pacifiques, notamment par le biais de la coopération internationale, sous le contrôle de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA).

Al Alam

Les prix des cafés et des restaurants suscitent la controverse sur les réseaux sociaux

De nombreuses publications ont fait surface sur les réseaux sociaux, mettant en avant des photos de factures de restaurants et cafés partagés par des Marocains et des étrangers, exprimant leur dénonciation des prix excessifs dans ces établissements.

Le président de l’Association des propriétaires des cafés et restaurants, Noureddine El Harrak, a affirmé, dans ce sens, que 3% des cafés et restaurants au Maroc s’adonnent à la pratique des prix excessifs, estimant que cette tarification est justifiée par la nature des espaces d’accueil, la classification de ces établissements et leurs emplacements.