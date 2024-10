Projet de loi sur la grève : l’UMT s’en prend au gouvernement ; Crise des facultés de médecine: ouverture du procès de 27 étudiants ; Revenus non déclarés: le fisc plus regardant en 2025 ; Faux billets: le taux en baisse ; Amnistie sur le cash: dernière chance pour être en règle ; L’Exécutif déclare la guerre à la “Greedflation” ; La hausse des dépenses de carburant et du pass JAWAZ mobilisent l’inspection du ministère de l’Intérieur ; La CMR menacée de faillite en 2028… Voici les dernières informations de la presse nationale parue ce jeudi:

Le Matin

Projet de loi sur la grève : l’UMT s’en prend au gouvernement

Séance houleuse à la Chambre des conseillers mardi dernier. L’Union marocaine du travail a quitté avec fracas l’hémicycle pour marquer sa protestation contre l’approche adoptée par le gouvernement au sujet de l’examen du Projet de loi relatif au droit de grève. L’UMT a tenu ainsi à exprimer sa colère du ministre de l’Intégration économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, qui, selon le Syndicat, ne respecte pas l’accord passé avec le gouvernement, ce dernier s’étant engagé à discuter du texte avec ses partenaires avant sa soumission au Parlement.

Crise des facultés de médecine: après 300 jours de grève, ouverture du procès de 27 étudiants

La tension entre les étudiants en médecine et le ministère de l’Enseignement supérieur ne cesse de s’intensifier. Alors que Abdelatif Miraoui minimise l’ampleur du mouvement de contestation, les étudiants affirment que 90% d’entre eux ont boycotté les examens. Ce bras de fer, qui dure depuis plus de 300 jours, a atteint un nouveau point critique avec l’ouverture à Rabat du procès de 27 étudiants en médecine, poursuivis pour leur participation à des manifestations «non autorisées». Aucune issue ne se profile à l’horizon pour l’heure.

Les Inspirations éco

Revenus non déclarés: le fisc va regarder de plus près en 2025

En 2025, le fisc va vous surveiller de très près ! Dépensez au-delà de vos revenus déclarés et préparez-vous à de lourdes sanctions fiscales. Le projet de Loi de finances 2025 prévoit la création d’une nouvelle catégorie de revenus imposables à l’impôt sur le revenu (IR). Objectif : appréhender les revenus dont la source n’est pas justifiée. Cette nouvelle catégorie englobe trois types de revenus qui échappaient jusqu’à présent en grande partie à l’impôt : les revenus évalués par l’administration dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable, dont la provenance n’est pas justifiée, les gains issus des jeux de hasard, en argent ou en nature, et les revenus et gains divers provenant d’opérations lucratives et qui ne se rattachent à aucune autre catégorie de revenus.

Faux billets: le taux de contrefaçon en perpétuelle baisse

La contrefaçon de billets poursuit sa baisse au Maroc en 2023, avec un taux de faux billets détectés de 2,3 pour chaque million de billets en circulation, contre 3 en 2020. Le nombre total de faux billets décelés s’élève à 6.290, représentant une valeur de 836.650 dirhams, en diminution par rapport à 2022. Les coupures de 200 DH et de 20 DH sont les plus concernées par la contrefaçon, tandis que les tentatives impliquant des photocopieurs ou imprimantes couleur ont baissé à 74% cette année.

Amnistie sur le cash: dernière chance pour être en règle

Dans le cadre des actions visant la régularisation de la situation fiscale des contribuables, la LF 2024 a déjà instauré de manière dérogatoire, au titre de l’année 2024, la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des personnes physiques au titre de leurs profits et revenus imposables au Maroc. Cette mesure réinstaurée par la Loi de finances pour l’année 2024 a fait l’objet d’un rappel de la part de la Direction générale des impôts. Celle-ci a invité en effet les personnes concernées à procéder à la régularisation volontaire de leur situation fiscale en saisissant cette opportunité offerte, avant fin décembre 2024.

L’Opinion

L’Exécutif déclare la guerre à la “Greedflation”

Depuis le début de son mandat, le gouvernement a engagé une série de réformes qui ne trouvent pas toujours un écho auprès des citoyens. Une situation due à la «cupidité inflationniste» de certains acteurs économiques qui profitent de la conjoncture «pour augmenter les marges commerciales et réaliser des bénéfices». Un comportement, jugé «incivique» par le SG de l’Istiqlal, Nizar Baraka, lors de la réunion de la Majorité qui s’est tenue mardi, appelant tous les élus à mener une bataille contre la «Greedflation». Une condition sine qua non pour que l’action gouvernementale ait un impact sur les conditions de vie des ménages.

Système douanier: miser sur l’Intelligence artificielle pour renforcer la lutte contre la fraude

Le Maroc prévoit une transformation radicale de son système douanier. Cette révolution technologique repose sur l’utilisation des moyens les plus modernes d’Intelligence Artificielle pour détecter et contrer les risques de fraude douanière. À travers l’analyse des données des déclarations douanières et l’interprétation des images du scanner, les autorités douanières espèrent atteindre une précision sans précédent dans la sélection des contrôles à effectuer. Le gouvernement marocain a décidé de mettre en place un système de sélection spécifique aux déclarations sommaires. Ce système vise à orienter les contrôles préalables de manière plus efficace.

Libération

Casablanca : le Congrès National populaire d’Al Qods salue le soutien du Maroc à la cause palestinienne

Le Congrès national populaire d’Al-Qods a salué le soutien constant du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la défense d’Al-Qods et de la cause palestinienne. S’exprimant lors d’une rencontre organisée mardi au siège du Conseil de la région de Casablanca-Settat dans le cadre de la visite au Maroc d’une délégation palestinienne, le secrétaire général du Congrès, Bilal Al-Natsheh, a salué les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne sur les plans politique, diplomatique et humanitaire. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible des Marocains à leurs frères palestiniens.

Al ahdath almaghribia

Report de la discussion de la loi sur la grève

La Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a reporté sa réunion sur la discussion détaillée des articles du projet de la loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, à la demande des groupes d’opposition parlementaires. Le président du groupe PPS à la Chambre des représentants, Rachid Hammouni, a affirmé dans une déclaration à la presse que le report était dû à « un manque de consensus sur le projet ». Les syndicats ont refusé de soumettre, pour examen, le texte du projet au parlement, tout en soulignant qu’ils n’étaient pas d’accord sur plusieurs de ses articles.

Al Alam

Nizar Baraka : Le gouvernement a gagné la bataille contre « l’inflation importée »

Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a souligné « l’urgence de passer à la vitesse supérieure dans la mise en oeuvre du programme gouvernemental, d’autant plus que le plafond des attentes est élevé », relevant que le gouvernement « ne cesse d’intensifier ses efforts et de chercher des solutions appropriées pour répondre aux besoins et faire face aux contraintes conjoncturelles ». Baraka, qui s’exprimait lors d’une réunion de la majorité gouvernementale, a indiqué que « les citoyens ont besoin de mesures concrètes qui répondent à leurs besoins urgents et légitimes, ainsi que d’une communication continue sur les réalisations qui ont été réalisées ». Il a ajouté que le gouvernement a gagné la bataille contre l’inflation et qu’il ne reste que la lutte contre l’inflation causée par la cupidité, en particulier pour les denrées alimentaires.

Al Massae

La hausse des dépenses de carburant et du pass JAWAZ mobilisent l’inspection du ministère de l’Intérieur

Les services de l’Inspection générale de l’administration territoriale ont récemment commencé à mener des enquêtes auprès de certains présidents de communes ou de leurs représentants et de hauts fonctionnaires de certains établissements publics dans le contexte de ce qui a été qualifié d’utilisation « abusive » et « illégale » des voitures de l’État, qui a entraîné une ponction importante sur l’argent public, selon des informations obtenues par le journal. Cette utilisation a été constatée à travers une augmentation significative des dépenses du carburant et du coût du pass jawaz utilisé dans l’autoroute. Les mêmes sources ont indiqué que, selon les données préliminaires, les commissions d’inspection ont constaté d’importantes irrégularités dans la gestion de la flotte de véhicules d’intérêt public utilisés dans les collectivités territoriales et dans d’autres services publics, alors que le pass « Jawaz » est également utilisé pour des déplacements qui n’ont aucun rapport avec les services des institutions publiques concernées.

Al Akhbar

La CMR menacée de faillite en 2028

Les régimes de pension civile gérés par la CMR connaîtront un déficit technique d’ici 2028, ce qui nécessite une réforme de ces régimes pour éviter la faillite de la Caisse, selon le rapport sur les établissements et les entreprises publics, accompagnant le projet de loi de finances pour 2025. Au cours de l’année 2023, le solde technique de tous ces régimes a été fixé à moins 9,871 millions de dirhams, ce qui entraîne une diminution des soldes de réserves, qui s’élèvent actuellement à 65,800 millions de dirhams, qui devraient être épuisés en 2028.