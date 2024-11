Viandes rouges: les mesures gouvernementale toujours insuffisantes ; Le casse-tête des livreurs à moto ; 80% des enfants marocains vivent dans le monde virtuel ; Mondial 2030: les investisseurs touristiques affluent au Maroc ; Procédure civile: les avocats soumettent une note d’amendement… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Facturation électronique: ce que gagneraient les entreprises et l’Administration fiscale via l’adoption du mode «Clearance»

Le Maroc devra bientôt opérer une transition vers la facturation électronique. Instaurée par le Budget de 2018, cette transformation majeure attend toujours son décret d’application qui viendra définir les modalités d’application du nouveau système de facturation électronique. Mais l’on sait déjà que le Fisc a opté pour le mode dit «Clearance». Un choix qui représente, selon le cabinet d’expertise comptable Andersen, une avancée significative vers la transparence des transactions commerciales. Mais si les avantages de ce système sont nombreux, notamment en termes d’efficacité, de réduction des coûts, et de lutte contre la fraude, de nombreux défis sont à relever pour fluidifier l’opérationnalisation de ce processus.

L’Opinion

Les investisseurs étrangers en quête d’opportunités

A l’approche de la Coupe du Monde 2030, les investisseurs affluent à la conquête du marché marocain pour identifier les opportunités de projets. Au moins 300 investisseurs, issus de plus de 15 pays, se sont réunis, mardi et mercredi, lors du “Morocco Showcase Summit”, un événement organisé par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), en vue d’explorer les opportunités d’investissement dans le secteur touristique, de découvrir les incitations offertes par le gouvernement, ainsi que les initiatives de soutien mises en place par la SMIT. Au-delà d’une simple rencontre, cet événement a servi de plateforme pour mettre en lumière la vision inclusive du Royaume en matière de tourisme, en mettant l’accent sur ses priorités d’investissement destinées à répondre aux besoins croissants des touristes.

Viandes rouges: la FNAC dénonce la non répercussion des mesures gouvernementales sur les prix

La décision d’importer de la viande rouge avec des exonérations fiscales et douanières continue de susciter des interrogations et des critiques. Malgré ces mesures, la Fédération nationale de protection des consommateurs souligne que leur impact sur les prix reste insignifiant pour les citoyens, qui continuent de ressentir le poids de la cherté. Avec un total d’importations atteignant 85.000 tonnes, réparties entre 44.480 tonnes de bétail vivant et 40.000 tonnes de viande abattue, ces volumes ne couvrent que 11% des besoins annuels estimés à 784.000 tonnes.

Livreurs à deux roues: un métier dangereux en mal d’assurance

Chaque jour, ils font la course contre la montre pour livrer aux clients des repas chauds, des courses fraîches ou encore des médicaments à besoin urgent. Avec un rythme de travail effréné, les coursiers à moto opèrent très souvent dans des conditions précaires à la limite entre légalité et illégalité, ce qui les expose à des risques d’accidents majeurs. En cas de sinistre, c’est le statut de chaque livreur et son affiliation qui déterminent les conditions de sa prise en charge. Si ceux qui travaillent avec certaines grandes entreprises de livraison bénéficient d’une couverture honorable, la majeure partie qui opère dans l’informel reste dépendante des filets sociaux de l’Etat.

Les Inspirations éco

Croissance: l’Exécutif table sur 4,2% en 2027

Bien que les prévisions restent exposées aux répercussions géopolitiques et climatiques, la programmation budgétaire triennale globale de la période 2025-2027 émise par le ministère de l’Économie et des Finances table sur une croissance du PIB de 4,6% en 2025 contre 3,3% attendue en 2024, en vertu des hypothèses de la loi de Finances 2025, mais aussi, à hauteur de 4,1% en 2026 et 4,2% en 2027. L’établissement de ces prévisions à moyen terme repose sur les données provisoires des comptes nationaux pour l’année 2023, ainsi que les récents développements conjoncturels, tant au niveau national qu’international.

Al Ahdath almaghribia

CESE: « 80% des enfants vivent dans le monde virtuel »

Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a révélé des données choquantes sur l’utilisation excessive des réseaux sociaux par les enfants. Selon une étude portant sur 1.293 enfants et jeunes âgés de 8 à 28 ans, 80% des enfants et des jeunes au Maroc utilisent Internet et 70% d’entre eux accèdent aux réseaux sociaux. Le rapport considère qu’une utilisation excessive et inappropriée de la technologie numérique peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale et physique des enfants.

Al Alam

De grands projets dans les provinces du sud pour assurer la sécurité des eaux potable et de l’irrigation

Conformément aux Hautes Orientations Royales concernant la situation hydrique de notre pays, le ministère de l’Equipement et de l’Eau poursuit ses efforts à tous les niveaux pour assurer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation dans les différentes régions du Royaume. À cet égard, les données officielles ont révélé que des mesures seront prises, notamment l’accélération et l’achèvement des travaux de reconstruction du barrage Sakia El Hamra, le lancement d’un programme prioritaire par l’Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab pour améliorer l’utilisation des eaux souterraines, ainsi que la régulation de l’approvisionnement en eau pour le bétail. En plus de cela, le recours au dessalement de l’eau de mer dans l’irrigation agricole, en particulier dans les périmètres côtiers irrigués, sera encouragé.

Assahra almaghribia

Le Maroc réaffirme à Rome ses positions constantes de soutien à la cause palestinienne

Le Maroc a réaffirmé ses positions constantes et immuables de soutien et de défense de la cause palestinienne. « Face à la situation désastreuse que vit la bande de Gaza, le Royaume du Maroc n’a eu de cesse d’appeler à la nécessité d’une action urgente pour un cessez-le-feu immédiat et urgent à Gaza et dans le reste du territoire palestinien », a souligné le représentant permanent adjoint du Royaume du Maroc auprès des organisations onusiennes à Rome, Abdellah Larhmaid, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial.

Al Haraka

Olympiade arabe des mathématiques à Doha: l’équipe nationale rafle 4 médailles

Les élèves marocains ont raflé quatre médailles à la 4ème édition de l’Olympiade arabe des mathématiques qui s’est déroulée du 10 au 14 novembre à Doha. Selon les résultats annoncés lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation, à l’issue des délibérations du comité scientifique organisateur, l’équipe nationale a remporté une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze, réparties entre les membres de l’équipe, fait savoir le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Al Akhbar

Les avocats soumettent une note d’amendement au projet de procédure civile

L’Association des barreaux d’avocats du Maroc (ABAM) a présenté une note préliminaire supplémentaire sur certaines propositions concernant certains articles du projet de code de procédure civile soumis par le ministère de la Justice au Parlement, dans l’espoir que le gouvernement initiera des amendements conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 83 de la Constitution. Parmi les aspects les plus importants de ces amendements figurent la garantie du droit de tous les citoyens d’introduire des pourvois en cassation et la suppression des restrictions financières comme condition d’accès à la justice. La note comprenait également la modification des articles 76 et 96 du projet pour assurer le dépôt des demandes judiciaires, via un mémoire signé par l’avocat.