Le casse-tête fiscal des terrains non bâtis ; TVA: les recettes grimpent ; Le Maroc 6e importateur mondial de blé ; Wi-Fi dans les universités marocaines ; Boycott des opérations chirurgicales ; Les juges veulent une protection… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Collectivités territoriales: le casse-tête fiscal des terrains non bâtis

Face à la recrudescence des litiges relatifs à la taxe sur les terrains urbains non bâtis, qui s’avèrent souvent défavorables aux communes, malgré l’application des textes légaux, le ministère de l’Intérieur vient de lancer un vaste chantier. Par une circulaire adressée aux autorités locales, Abdelouafi Laftit a demandé la remontée de statistiques détaillées sur ces contentieux fiscaux épineux. Objectif : réaliser un diagnostic approfondi pour identifier les problématiques sous-jacentes et proposer des solutions permettant de réduire ce type de différends coûteux. Un sujet brûlant qui met en lumière les défis de l’application de cette taxe locale, objet de multiples exemptions et conditions. De quoi relancer le débat sur l’optimisation de la fiscalité locale dans un contexte de réformes visant à adapter les administrations aux enjeux sociaux et économiques actuels.

Santé mentale au travail: il y a urgence!

La santé mentale au travail devrait être placée au centre des préoccupations des managers. Les spécialistes des ressources humaines ne cessent d’ailleurs de rappeler l’importance de cette dimension, partant du principe que ce sont les collaborateurs épanouis et à l’aise au travail qui permettent à l’entreprise de gagner en performance et en compétitivité. Certains vont jusqu’à considérer la préservation de la santé mentale au travail comme étant une urgence, eu égard aux changements que connaissent les entreprises et à l’incertitude dans laquelle elles opèrent aujourd’hui.

Plus de 3,2 milliards de dirhams mobilisés pour financer les projets routiers en 2023

L’investissement dans les infrastructures est l’une des priorités du Maroc. L’année 2023 n’a pas dérogé à la règle. Selon le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, quelque 3,2 milliards de dirhams ont été mobilisés l’année dernière pour la réalisation de projets routiers, en plus de l’extension du réseau ferroviaire. Les objectifs majeurs de ces investissements, selon le ministre, sont notamment l’amélioration de l’attractivité économique et l’attraction des investissements et des capitaux ainsi que l’optimisation de la connectivité routière entre les provinces.

L’Économiste

TVA: les recettes grimpent

Retenue à la source, régime de l’auto-liquidation… Dès le 1er juillet, de nouvelles dispositions de la loi de finances 2024 relative à la TVA vont entrer en vigueur. En attendant, les recettes de cette taxe, dont la réforme a démarré cette année, poursuivent leur trend haussier: 37,51 milliards de DH à fin mai, en hausse de 16,6%. La TVA constitue toujours la première source de recettes du budget général. A l’intérieur, elle est sur un niveau de croissance intéressant: 35,7% contre 7,2% à l’importation. Consommation intérieure en hausse, meilleure capacité à capter cette taxe, des stratégies de lutte contre la fraude réussies, digitalisation… Plusieurs éléments pourraient expliquer cette bonne tenue des recettes TVA, lesquelles pourraient croître davantage durant le deuxième semestre 2024. A partir du 1er juillet, le régime optionnel de l’auto-liquidation de la TVA fera son entrée.

Transition énergétique: le Maroc 65e sur 120 pays

Les pays européens sont en tête du classement de l’indice de transition énergétique 2024 du Forum économique mondial (WEF) publié le 19 juin 2024. La Suède arrive en tête, suivie du Danemark, de la Finlande, de la Suisse et de la France. En ce qui concerne le Maroc, il est classé au 65e sur 120 pays, avec un score de 54,9. Le Royaume ne fait pas mieux cette année, puisqu’il était classé 56e sur 120 pays dans l’indice 2023 du WEF. La 14e édition annuelle du rapport du Forum, “Favoriser une transition énergétique efficace en 2024», publié en collaboration avec Accenture, utilise l’indice de transition énergétique pour évaluer la performance des systèmes énergétiques. Il met l’accent sur l’équilibre entre équité, durabilité environnementale et sécurité énergétique, ainsi que sur la préparation à la transition. Le Maroc a été évalué aussi sur ces critères. Le pays a transformé plusieurs défis en opportunité en mettant en place une feuille de route pour la sécurité énergétique. Ce qui lui a permis de surclasser plusieurs pays de la région Mena (cas de l’Egypte: 75e, la Tunisie: 89e ou encore l’Algérie: 91e).

L’Opinion

Blé: le Maroc parmi les six premiers importateurs mondiaux en 2024

Les importations de blé du Maroc devraient connaître une hausse significative de 19% en 2024, atteignant 7,5 millions de tonnes, selon les récentes prévisions de l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Cette augmentation vise à compenser une récolte nationale en fort recul, plaçant ainsi le Royaume au sixième rang mondial des importateurs de blé. La production de blé au Maroc devrait chuter de près de 40% par rapport à l’année dernière, se stabilisant à un niveau inférieur à la moyenne de 2,5 millions de tonnes, estime la FAO dans son rapport sur les perspectives alimentaires mondiales. L’augmentation des importations de blé au Maroc traduit la nécessité pour le pays de sécuriser ses approvisionnements alimentaires face à des conditions climatiques défavorables. Cette situation souligne également l’importance de développer des stratégies durables pour renforcer la résilience agricole et réduire la dépendance aux importations, souligne la même source.

Cambium Networks fournira le Wi-Fi aux universités marocaines

La société américaine Cambium Networks, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseaux sans fil, a annoncé, ce mardi 18 juin, que sa technologie sans fil avait été sélectionnée pour le déploiement d’un réseau Wi-Fi national destiné aux établissements d’enseignement supérieur au Maroc. Le réseau fournit un accès Wi-Fi 6 multi-gigabit à 12 grandes universités publiques réparties sur plus de 200 campus. Lesquels seront équipés de solutions Wi-Fi 6 de Cambium Networks, conçues et déployées par 3GCOM, un intégrateur de services et partenaire de l’opérateur mondial désigné pour ce projet, lit-on dans le communiqué. Le programme «Campus connecté» permet à plus de 1,3 million d’étudiants, de cadres éducatifs et administratifs marocains d’accéder aux ressources numériques de leur campus depuis n’importe quel campus du pays.

Assabah

Les juges mobilisés autour de la protection

Le club des magistrats du Maroc a soumis des correspondances au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, afin que ce dernier les protège ainsi que leur indépendance des attaques morales auxquelles les magistrats sont exposés à travers les réseaux sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du bureau exécutif à l’issue de sa dernière réunion. Le Bureau exécutif a relevé plusieurs poursuites détaillées ayant touché plusieurs affaires ayant trait à l’indépendance de la magistrature et aux droits des magistrats. Selon une source du club des magistrats, cette étape souligne la bonne volonté du club dans sa coopération et sa participation continues avec les institutions judiciaires, au service de la justice au Maroc, et à leur tête le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, notant que ces correspondances ont porté sur des affaires au centre de la réforme de la justice et de la poursuite de sa mise en œuvre, ainsi que pour ouvrir la voie devant le Conseil pour examiner ces affaires en vue de formuler une réponse les concernant.

Al Akhbar

Les professionnels de santé menacent de boycotter les opérations chirurgicales

La crise s’intensifie dans le secteur de santé à la lumière des menaces des professionnels de santé de continuer de paralyser les hôpitaux publics et d’entrer dans de nouvelles formes d’escalade pouvant inclure le boycott des opérations chirurgicales non urgentes. Les syndicats ont annoncé l’organisation de manifestations provinciales et régionales, le boycott des rapports des programmes sanitaires ainsi que toutes les réunions, dévoilant son intention d’organiser une marche à Rabat. Le membre du bureau national du syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé, Abdelilah Saissi, a indiqué que « les manifestations et les grèves observées par les professionnels de santé dans toutes les régions durant les dernières semaines reflètent l’ampleur de la colère et de la crise du secteur à cause de l’indifférence du gouvernement et du ministère de la Santé quant aux résultats du dialogue sectoriel ». Il a estimé, dans ce sens, que les « sessions marathoniennes ayant réuni les syndicats avec le ministère de tutelle ont échoué à cause de l’absence de sérieux et des manquements aux engagements de certains responsables ».

Al Alam

Avec une hausse de 6%, les exportations agricoles marocaines poursuivent leur conquête des marchés européens

Les exportations marocaines en fruits et légumes vers les États de l’UE ont atteint des niveaux sans précédent. Selon un récent rapport du bureau des statistiques européen (Eurostat), les exportations du Royaume de produits agricoles vers l’UE ont atteint une valeur de 1,83 milliard d’euros durant 2023, avec une hausse de 6% en comparaison avec la même période en 2022. « Le Maroc a exporté plus d’une tonne de fruits et légumes vers les marchés européens durant neuf mois », selon le rapport. La France figure parmi les principaux importateurs des fruits et légumes marocains. Plus de la moitié des exportations marocaines en tomates ont été dirigés vers le marché français, enregistrant une hausse de 7% durant la saison 2022-2023 à 424,690 tonnes.