E-gouvernement: le Maroc progresse ; Fusion CNOPS-CNSS: vers un blocage? ; Croissance inclusive: les réformes s’accélèrent au Maroc ; Le sous-sol de Guercif livre de l’hélium ; 20% des entrepreneurs informels ne sont pas allés à l’école… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

E.gouvernement: le Maroc progresse dans le classement de l’ONU

Le dernier rapport des Nations unies sur l’e-gouvernement de 2024 met en lumière une progression significative du Royaume, avec un gain de 11 places. Il a grimpé de la 101e place en 2022 à la 90e en 2024. Cette montée est le fruit de nombreux efforts visant à moderniser les services publics, renforcer la transparence, et améliorer l’accès des citoyens aux services digitaux. Le Maroc se positionne ainsi comme un acteur clé du numérique en Afrique, et ce, grâce à une stratégie articulée autour de l’amélioration continue des infrastructures digitales et du renforcement des compétences de sa population. Le Maroc a su capitaliser sur les leçons tirées des premiers plans numériques pour développer une approche plus intégrée.

Concurrence: une nouvelle procédure pour faciliter le règlement des différends

Le Conseil de la concurrence a publié récemment un rapport détaillant les lignes directrices de la procédure de transaction. Cette procédure, prévue par l’article 37 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, offre aux entreprises en difficulté une solution alternative aux procédures traditionnelles. En effet, elle leur permet de renoncer volontairement à contester les griefs qui leur sont notifiés en contrepartie d’une réduction de la sanction pécuniaire.

L’Opinion

Finance climat 2030: le Maroc trace la voie vers une économie verte

Le Maroc a adopté une nouvelle stratégie de Finance Climat à l’horizon 2030, visant à mobiliser le secteur privé pour financer des projets liés à la lutte contre le changement climatique. Avec des besoins en capitaux considérables, cette stratégie s’articule autour de trois piliers : l’intégration des solutions de marché, la mobilisation des financements privés via des incitations et des mécanismes de partage des risques, et la gestion des risques climatiques avec une taxonomie verte. Le Royaume cherche à attirer des investissements tout en renforçant la résilience de son secteur financier face aux défis climatiques, avec pour ambition de devenir un acteur majeur de la finance verte en Afrique.

Le Matin

Projet de loi sur la fusion CNOPS-CNSS : l’UMT menace de bloquer le texte

La rentrée politique s’annonce mouvementée. Alors que le dialogue social semble reprendre avec un brin d’optimisme fragile, notamment autour du projet de loi organique sur le droit de grève, un nouveau front de contestation pourrait s’ouvrir. Le projet de loi n°54-23, visant à fusionner la CNOPS et la CNSS, a provoqué l’ire des syndicats. Ces derniers, et à leur tête l’Union marocaine du travail (UMT), dénoncent l’approche unilatérale du gouvernement, qui a élaboré ce texte sans consultation préalable. Ils affirment que cette fusion menace les droits de 3,1 millions de bénéficiaires et l’avenir des employés de la CNOPS. À la veille du Conseil du gouvernement du 19 septembre 2024, où le projet devrait être examiné, la tension monte. Les syndicats exigent le retrait pur et simple de ce projet de texte et l’ouverture d’un dialogue social urgent. Cette intransigeance fait planer le spectre d’un nouveau bras de fer avec l’Exécutif.

Croissance inclusive: les réformes s’accélèrent au Maroc, selon Crédit Agricole France

Grâce à une gestion macroéconomique solide, le Maroc a su maintenir une stabilité face aux chocs mondiaux. Cependant, le pays est désormais confronté à des défis majeurs tels que le ralentissement de la croissance, le risque climatique et un chômage persistant. Le Royaume engage ainsi une transformation économique profonde, portée par le nouveau modèle de développement, indique une étude du groupe Crédit Agricole France.

Predator Oil: en plus du gaz combustible, le sous-sol de Guercif livre de l’hélium!

Predator Oil & Gas effectue des tests pour évaluer le potentiel en Hélium de son puits MOU-5 à Guercif. Ce gaz est très utilisé dans les industries de haute technologie. En plus de livrer du gaz combustible au Gazoduc Maghreb-Europe, le puits MOU-5 pourrait offrir de nouvelles perspectives à la compagnie américaine, si les résultats des tests concluent à un volume/débit commercialisable.

L’Economiste

Entrepreneurs informels: 20% ne sont jamais allés à l’école

Plusieurs contraintes semblent empêcher les entrepreneurs informels à franchir le pas de la formalisation, selon une enquête menée par le ministère des Finances et la Banque africaine de développement. La première contrainte relevée par les enquêteurs est le très faible niveau d’éducation des entrepreneurs informels. Moins de 15% des entrepreneurs informels ont un diplôme universitaire ou de formation professionnelle. De plus, plus de 20% de ces entrepreneurs ne sont jamais allés à l’école. 25% d’entre eux ont seulement un niveau d’éducation primaire, et 40% ont un niveau secondaire qualifiant ou collégial (24%). Bien entendu, cela a un rapport direct avec les compétences intrinsèques de ces entrepreneurs.

Al Alam

Deux milliards de dirhams pour l’accélération de la réalisation de 16 grands barrages et de projets hydrauliques à Marrakech

En application des Hautes Instructions Royales, la cadence de réalisation de 16 grands barrages dans différentes régions du Royaume est en train d’être accélérée, dans le but de renforcer la sécurité hydrique et de faire face aux défis climatiques qui affectent les ressources en eau. En ce qui concerne les efforts continus dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI), et pour surmonter les situations de stress hydrique et de sécheresse dans la région de la préfecture de Marrakech, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a prévu la réalisation d’un nombre important de projets hydrauliques pour un coût supérieur à 2 milliards de dirhams. Ces projets comprennent la construction d’un grand et un petit nouveau barrage dans la région, ainsi que la mise en œuvre d’un projet de protection contre les inondations.

Al Massae

Safi: 4 individus interpellés en flagrant délit d’une opération d’immigration clandestine

Grâce aux renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les éléments de la police relevant du district de police de Safi ont réussi à interpeller quatre individus âgés de 34 à 48 ans, soupçonnés d’être liés à une association de malfaiteurs spécialisée dans l’organisation de la migration clandestine et la traite des êtres humains. Les suspects ont été appréhendés en coordination avec les services de la Gendarmerie royale dans la zone rurale de Saadala, située à environ 15 kilomètres de Safi, alors qu’ils se trouvaient en flagrant délit de préparation d’une opération de migration illégale par voie maritime au profit de 12 candidats à l’immigration clandestine.

Assabah

La lutte contre les fraudeurs fiscaux renfloue les Caisses

Les mesures fiscales contenues dans la loi de finances, visant à lutter contre les fraudeurs et les utilisateurs de factures fictives, ont permis de dynamiser les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit du trésor public. Le Trésor général du Royaume a enregistré une augmentation des recettes globales de cette taxe de 14,8 % au cours des huit premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année précédente, dépassant ainsi les 65 milliards de dirhams (6.500 milliards de centimes). Les effets des mesures fiscales adoptées sont particulièrement visibles en ce qui concerne les recettes de la TVA intérieure, qui ont augmenté de plus de 21% sur la même période, avec un total de près de 28 milliards de dirhams en huit mois.