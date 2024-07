Les lacunes de la loi sur la violence faite aux femmes ; Tourisme: la croissance se tasse ; Offre Maroc: les primo-demandeurs de l’hydrogène vert ; Grève dans les secteurs de la santé et de la poste ; Le Maroc va sécurise l’ouverture des JO de Paris ; Rupture du médicament Mestinon en pharmacie… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Chambre des représentants: les parlementaires décortiquent les lacunes de la loi sur la violence faite aux femmes

Légèreté des peines en cas de violence intrafamiliale, faible protection des victimes, ce qui induit leur exposition à de nouvelles violence, difficulté à classifier les délits, difficulté à authentifier les violences conjugales et domestiques, ce qui fait que les auteurs échappent à toute poursuite judiciaire.

Ces problématiques et bien d’autres ont été soulevées par le rapport d’évaluation des conditions et des modalités de mise en œuvre de la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence faite aux femmes, réalisé par un groupe thématique parlementaire et présenté lors de la séance annuelle consacrée à l’évaluation des politiques publiques à la Chambre des représentants.

L’Economiste

Tourisme: la croissance se tasse

Après des performances remarquables, le tourisme national perd en croissance en 2024. Le secteur avait clôturé l’année 2023 en progression annuelle de 34% en termes d’arrivées. Aussi, les professionnels de l’hébergement touristique avaient indiqué une hausse de 35% du volume des nuitées réalisées dans les établissements classés (EHTC) en 2023 par rapport à 2022. Sur ce registre, le tourisme national avait connu une appréciation de 8%, contre +54% enregistré par celui international. En ce qui les concerne, les recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc s’étaient accrues de 12% au titre de 2023 sur une base annuelle.

Ces réalisations à deux chiffres de tout un exercice étaient prévues. C’est ce qui ressort des données communiquées par l’Observatoire national du tourisme et autres institutions du secteur dès le début de 2023.

L’Opinion

Engrais, sidérurgie, transport: qui sont les primo-demandeurs de l’hydrogène vert?

Cinq mois après le lancement de «l’Offre Maroc» pour le développement de la filière de l’hydrogène vert, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, dresse un premier bilan. En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, la ministre a détaillé les premiers retours des potentiels investisseurs. D’après elle, près de 100 investisseurs nationaux et internationaux ont exprimé leur intérêt pour ce domaine, compte tenu des incitations offertes par cette offre en matière d’investissement, de fiscalité, de douane et d’accompagnement des porteurs de projets pour assurer la réussite de la mise en œuvre.

Pour attirer les futurs investissements dans la production d’hydrogène vert, un million d’hectares de foncier a été identifié, et 300.000 hectares ont été mis à la disposition des investisseurs dès la première phase. Cette assiette foncière est répartie sur cinq régions du Royaume, qui regorgent de potentialités très importantes en la matière.

Les Inspirations éco

Emploi: la banque mondiale appelle à libérer le secteur privé

L’économie marocaine a fait preuve de résilience face à divers défis, notamment un ralentissement de l’économie mondiale, un choc inflationniste et le tremblement de terre de la province d’Al Haouz, indique la Banque mondiale dans son rapport de suivi de la situation économique pour l’été 2024. Les défis restent nombreux et de taille, l’institution financière préconise, dans ce sens, de « libérer le potentiel du secteur privé pour stimuler la croissance et la création d’emplois ».

Malgré les obstacles, la croissance économique s’est redressée au Maroc, avec une augmentation du PIB de 3,4% en 2023. Les principaux catalyseurs de cette accélération ont été le rebond du secteur touristique, les niches manufacturières orientées vers l’exportation, notamment le secteur automobile et aéronautique, ainsi que la reprise de la consommation privée.

Al Bayane

Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger: plus de 12.000 plaintes reçues entre 2019 et 2023

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a reçu entre 2019 et 2023 un total de 12.057 plaintes, a indiqué le directeur du pôle Assistance juridique de la Fondation, Zakaria Omari.

Ces plaintes sont réparties selon leur nature, à savoir administratives (3.388), procédurales (3.397), pénales (1.285), immobilières (1.042), ainsi que des plaintes civiles et personnelles, a précisé M. Omari lors d’un exposé sur le thème « Gestion des plaintes des MRE: bilan et contraintes ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

La grève du secteur de la santé aggrave la douleur des patients et augmente leurs souffrances

Les voix de protestation des patients et de leurs familles se sont multipliées, dénonçant avec force ce que vit le secteur de la santé publique ces derniers jours, avec l’absence d’interlocuteurs dans les différents centres de santé et hôpitaux.

Les grèves successives ont créé d’énormes problèmes pour les patients qui attendaient depuis longtemps un rendez-vous pour passer un examen radiographique, consulter un médecin spécialiste ou subir une intervention chirurgicale. Or, les protestations du personnel de la santé, qui appelle le gouvernement à répondre à ses revendications, ont encore une fois retardé et reporté ces rendez-vous sine die.

Bayane Al Yaoum

Grève vendredi à la Poste Maroc et Al Barid Bank

Les postiers entament, vendredi, une grève préventive qui devrait paralyser le secteur postal à l’échelle nationale, suivie d’un sit-in devant le siège social de la Poste Maroc à Rabat.

Noureddine Soulaik, secrétaire général de la Fédération de la poste et de la logistique, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), a indiqué que cette grève intervient en réponse à l’ambiguïté et au manque de clarté de la position des administrations de la Poste Maroc et d’Al Barid Bank, notamment en ce qui concerne l’augmentation des salaires de juillet 2024, selon le contenu du dernier accord gouvernemental, mettant en garde contre le non versement de cette augmentation et sa non généralisation à tous les postiers (statutaires et contractuels).

Assabah

La police marocaine à Paris pour sécuriser l’ouverture des Jeux olympiques

Les autorités françaises ont décidé de faire appel à l’aide de la Police marocaine afin de prévenir d’éventuelles menaces terroristes et d’assurer la protection et la sécurité des millions de visiteurs qui se rendront à Paris pour suivre les Jeux Olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août.

Selon le quotidien, les membres des équipes sécuritaires marocaines chargées de sécuriser les JO sont arrivés à Paris au début de cette semaine. Il s’agit des experts en explosifs, des officiers de liaison et de communication et de sécurité des sites sportifs, ainsi que des officiers spécialisés dans l’analyse et le traitement de l’information et ceux spécialisés dans l’organisation des manifestations sportives.

Désignés par Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST, ils se sont déplacés dans le cadre d’un accord conclu avec les services de sécurité français, afin de sécuriser les sites, stades et salles de sport accueillant les différentes disciplines de la compétition mondiale, mais aussi pour assurer la sécurité aux abords de la Seine, au centre de Paris, où se déroulera la cérémonie d’ouverture des JO.

Al Akhbar

La rupture d’un médicament en pharmacie menace la santé des patients

Le médicament « Mestinon », utilisé pour le traitement de la myasthénie, est toujours en rupture dans les pharmacies depuis plus de trois mois, sans que les patients ne trouvent une alternative à ce médicament, en raison de l’absence de produit générique remplissant son rôle thérapeutique, ce qui les expose à des risques de paralysie et de décès en raison de la gravité des complications potentielles de la maladie.

Selon des sources médicales, la disparition totale de ce médicament des rayons des pharmacies est attribuée à un différend entre le ministère de la Santé et le fabricant du médicament, après la décision du ministère de baisser le prix de vente du produit pharmaceutique vendu à 59 dirhams, de quelques dirhams. Le fabricant a ainsi refusé cette baisse de prix et a décidé d’arrêter la production du médicament.