Frais de paiement électronique: le Conseil de la concurrence surveille l’impact du plafonnement ; Défaillances d’entreprises: un record de 16.100 cas en 2024 ; Produits halieutiques: un secteur en détresse ; Transport maritime : le CESE révèle un déficit de la balance extérieure ; CESE: le mariage des mineures subsiste malgré les efforts déployés ; La confiance des ménages quasi stable au toisième trimestre… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Frais de paiement électronique: le Conseil de la concurrence surveille l’impact du plafonnement

Le Conseil de la concurrence a annoncé, mercredi, qu’il assurerait un suivi rigoureux du plafonnement des frais d’interchange pour évaluer son effet sur les commissions appliquées aux commerçants et garantir une concurrence saine. L’objectif, souligne le Conseil, est de veiller à ce que «les acquéreurs puissent appliquer des baisses significatives dans la tarification», favorisant ainsi le développement des paiements électroniques au Maroc.

Le Matin

Défaillances d’entreprises : un record de 16.100 cas attendu au Maroc en 2024

Les défaillances d’entreprises au Maroc devraient augmenter de 13% en 2024 et de 8% en 2025, dépassant la moyenne mondiale, selon Allianz Trade. Avec 16.100 cas attendus cette année, un niveau record, et 17.400 l’année prochaine, les entreprises locales restent confrontées à des retards de paiement et à une pression fiscale accrue, retardant une baisse des défaillances avant 2026.

L’Opinion

Produits halieutiques: réformes imminentes pour redresser un secteur en détresse

Le secteur des produits halieutiques est confronté à des défis majeurs. Pour surmonter ces dysfonctionnements, le ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec la Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, s’engage à mettre en œuvre des réformes audacieuses, notamment via une feuille de route pour 2024-2026. Cette initiative vise à augmenter de 20% le nombre d’exportateurs et à renforcer la visibilité des produits marocains sur le marché international, tout en favorisant des pratiques durables. Deux forums majeurs, dont le Seafood 4 Africa à Dakhla, sont également prévus pour promouvoir le commerce intra-africain et positionner le Maroc comme leader régional.

Assabah

Transport maritime : un rapport du CESE révèle un déficit de la balance extérieure

Le rapport annuel 2023 du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur le secteur de l’industrie navale au Maroc souligne que les échanges commerciaux extérieurs assurés par la flotte nationale de commerce maritime en 2022 n’ont pas dépassé 5%, contre 12% en 2002. Le rapport du CESE, présenté à Rabat, explique que cette situation « rend le pays complètement dépendant des fournisseurs de navires étrangers et vulnérable face aux fluctuations de leurs activités commerciales ». Face à cette situation, le Maroc se retrouve confronté à un déficit de la balance extérieure des services de transport maritime, qui s’élève à 21,1 milliards de dirhams.

Al Massae

CESE: le mariage des mineures subsiste malgré les efforts déployés

La pratique du mariage des enfants, touchant en très grande partie les filles, continue de sévir au Maroc en dépit des efforts déployés pour lutter contre ce phénomène social délétère, souligne le Conseil économique, social et environnemental (CESE). La révision en 2004 de la « moudawana », qui avait fixé à 18 ans l’âge légal du mariage, n’a malheureusement pas permis d’éradiquer cette pratique, en raison de dispositions « dérogatoires » envisagées pour des cas isolés, mais qui ont finalement pris le pas sur la règle générale, comme en témoigne, le nombre de mariages d’enfants enregistré en 2022 qui a avoisiné 12 940 actes, explique le CESE dans son rapport annuel de 2023.

La confiance des ménages quasi stable au T3-2024

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 46,2 points au troisième trimestre 2024, au lieu de 46,1 points enregistrés le trimestre précédent et 46,5 points le même trimestre de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). « Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent qu’au troisième trimestre de 2024, l’ICM enregistre une quasi stabilité aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année 2023 », indique le HCP dans sa récente note d’information sur les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages.