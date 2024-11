Transition écologique: le FMI maintient son engagement au Maroc ; Neutralité concurrentielle: Nadia Fettah détaille les contours des réformes ; Entreprises publiques: ça va tanguer dans les Conseils ! ; Sécurité sanitaire des produits alimentaires : LOARC transformé en SA ; Gigafactory de Kénitra: la CDG et Gotion High-Tech signent un MoU ; Commerce local, semi-conducteurs et exportations, l’Exécutif réajuste sa stratégie ; La France engagée à contribuer au développement de la région Dakhla-Oued Eddahab… Voici quelques titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

Transition écologique : le FMI maintient son engagement au Maroc

Bien qu’il ne figure pas sur la liste des pays pollueurs, le Maroc s’est résolument engagé dans une politique de transition écologique en renforçant les énergies renouvelables. Et dans cette transformation, le soutien international est primordial. C’est ainsi que le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) vient d’approuver le décaissement de la deuxième tranche d’un financement de 18 mois qui doit aider le Royaume à se renforcer face aux désastres naturels et promouvoir le financement du développement durable. La deuxième tranche qui vient d’être approuvée porte sur un montant de 415 millions de dollars. L’Institution de Bretton Woods salue l’engagement continu et fort des autorités marocaines en faveur d’une transition vers une économie plus verte.

Neutralité concurrentielle : Nadia Fettah détaille les contours des réformes

On ne peut parler de véritable concurrence que lorsque toutes les entreprises suivent les mêmes règles et opèrent sur un pied d’égalité, d’où l’importance de la garantie par les pouvoirs publics de la neutralité concurrentielle et d’un accès équitable aux marchés publics. Une question qui a été au centre d’une rencontre initiée, mercredi à Marrakech, par le Conseil de la concurrence. « La question de la neutralité concurrentielle et de l’accès équitable aux marchés est devenue un enjeu majeur pour le Maroc comme pour tous les États. Au centre de ces réflexions, se trouve la question de la place et du rôle des entreprises publiques face à la neutralité concurrentielle…Les aides d’État, la réglementation des prix ou la subvention de l’offre sont autant d’éléments qui peuvent potentiellement fausser le jeu de la concurrence », explique Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

Entreprises publiques : ça va tanguer dans les Conseils !

La nouvelle politique actionnariale de l’État va amorcer une rupture avec quelques vieilles habitudes dans les entreprises publiques. Fini les conseils d’administration transformés en « chambres d’enregistrement » où les administrateurs (fonctionnaires) étaient surtout motivés par les jetons de présence. Par ailleurs, la rémunération des dirigeants doit être rendue publique. La réforme en cours, avec l’assistance de l’OCDE, va non seulement bousculer la gouvernance de ces entreprises, mais également pousser l’État-actionnaire à se réinventer. Les principes de gouvernance édictés par l’OCDE et le G20 serviront de référentiel.

Le Matin

Sécurité sanitaire des produits alimentaires : LOARC transformé en société anonyme

L’Agence nationale de gestion des participations de l’État mène actuellement les études de positionnement stratégique visant la transformation du Laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques (LOARC) de Casablanca en société anonyme. Il s’agira, en effet, de délimiter son champ d’intervention et ses relations avec son écosystème. Peu connu du grand public, l’établissement est au cœur du dispositif de contrôle sanitaire des produits alimentaires aux côtés de l’ONSSA et autres entités.

Gigafactory de Kénitra: la CDG et Gotion High-Tech signent un MoU

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et le groupe Gotion High-Tech ont signé, mercredi dans la ville de Hefei, un mémorandum d’entente (MoU) relatif à l’accompagnement de la gigafactory de batteries électriques en cours de réalisation à Kénitra. Signé par Khalid Safir, directeur général de la CDG, et Li Zhen, président de Gotion High-Tech, cet accord prévoit une prise de participation de CDG Invest, branche investissement de la CDG, dans le capital de la société Gotion Power Morocco, via son fonds dédié à l’industrie dénommé NAMA, indique un communiqué du groupe marocain. Ce MoU, conclu lors d’une visite de travail d’une délégation de la CDG au siège de Gotion High-Tech à Hefei, fait suite à la signature, le 6 juin dernier, d’une convention d’investissement entre le gouvernement marocain et le groupe sino-européen, ajoute le communiqué.

L’Opinion

Vieillissement et dépeuplement : le double défi de nos zones rurales

Le recensement général de la population de 2024, conduit par le Haut Commissariat au Plan (HCP), a mis en évidence des évolutions démographiques marquantes au sein des zones rurales marocaines. Alors que certaines régions connaissent un léger accroissement de la population, la tendance générale au déclin rural se confirme dans des zones comme Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet. Outre le vieillissement de la population, la persistance de l’exode rural continue de vider les campagnes de leurs jeunes actifs en quête de meilleures conditions de vie en milieu urbain. Ces mouvements modifient peu à peu la structure démographique des campagnes marocaines.

Commerce local, semi-conducteurs et exportations, l’Exécutif réajuste sa stratégie

Alors que les « Moul Hanout », véritables piliers économiques et sociaux des quartiers, sont mis en péril par les grandes enseignes, le ministre de tutelle, Ryad Mezzour, a rassuré mardi à la Chambre des représentants, sur leur résilience et sur les efforts fournis par l’Exécutif pour soutenir ce secteur vital. Interrogé également sur la souveraineté industrielle du Royaume, le ministre a mis l’accent sur l’innovation avec des projets de semi-conducteurs et de nouveaux investissements en perspective en collaboration avec les Centres régionaux d’investissement (CRI). Du côté du commerce extérieur, Omar Hejira, fraîchement nommé secrétaire d’État, a annoncé une stratégie exportatrice ambitieuse, visant à renforcer le positionnement international du Royaume.

Al Bayane

La France engagée à contribuer au développement de la région Dakhla-Oued Eddahab

La République Française est engagée à contribuer au développement socio-économique de la région Dakhla-Oued Eddahab, dans le cadre de la coopération multiforme entre la France et le Royaume, a affirmé mardi à Dakhla l’ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier. « Nous œuvrons à concrétiser la volonté de la France » de contribuer, aux côtés du Maroc, à la consolidation du développement des provinces du sud sur les plans économique et social, a dit Lecourtier dans une déclaration à la presse à l’occasion de sa visite dans la région à la tête d’une importante délégation.

Al Akhbar

Les propriétaires de cafés et de restaurants intensifient leurs manifestations contre les amendes

Des propriétaires de cafés et de restaurants ont organisé une manifestation devant le siège de la CNSS, à laquelle a appelé il y a deux semaines l’Association nationale des patrons des cafés et des restaurants au Maroc pour protester contre les amendes et les pénalités financières qui pèsent sur les professionnels depuis 2021. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, au ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi qu’au ministre délégué chargé de l’Investissement, l’Association a souligné la nécessité d’adopter un décret relatif au système de faillite ou d’une procédure juridique permettant de changer ou de mettre fin à l’activité, à condition que ce décret garantisse la protection des employés contre le chômage après la liquidation technique des entreprises de ce secteur, en plus de ne pas obliger les entreprises en faillite à payer les arriérés financiers en cas de reconnaissance du préjudice.

Al Ahdath almaghribia

Des secrétaires d’État attendent les délégations des ministres

Les ministres RNI n’ont pas tardé à signer des délégations pour les secrétaires d’État du parti nouvellement nommés dans le gouvernement Akhannouch II. Cette situation a permis aux secrétaires d’État concernés de gérer des dossiers importants, tandis que ceux appartenant aux deux autres partis formant la coalition gouvernementale attendent toujours que les ministres leur accordent les délégations nécessaires pour exercer leurs fonctions.