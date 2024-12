6 millions de salariés non déclarés à la CNSS ; Les prix du poulet continuent de monter ; Production oléicole: la chute se confirme ; Liberté d’expression sur les RS: Ouahbi trace les lignes rouges ; Loi sur la grève: de nouvelles concessions à l’horizon… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi :

Les Inspirations éco

Voiture de tourisme: le cadeau du fisc aux entreprises

L’année 2025 apporte son lot de changements en matière de fiscalité des voitures de tourisme, avec un cadeau fait par le gouvernement aux entreprises. Selon le Projet de loi de finances 2025, récemment adopté, une nouvelle mesure vient modifier le cadre fiscal régissant ces véhicules à partir du 1er janvier prochain. Cet ajustement, d’une portée significative, introduit des ajustements touchant les règles d’amortissement et la limite de la valeur d’origine de ces véhicules de tourisme. Un expert-comptable spécialisé en fiscalité des entreprises nous en dit plus : « Ces changements visent à encourager l’investissement en réduisant la charge fiscale liée à l’acquisition de voitures de tourisme pour les entreprises ».

Production oléicole: la chute se confirme

Pour la troisième année consécutive, la saison oléicole 2024 connaît une chute drastique de la production. Entre faibles rendements, hausse des coûts et baisse de la consommation, les producteurs d’olives ne sont pas au bout de leur peine. Quant aux prix, ils sont contenus grâce aux importations, notamment d’Espagne. Les prévisions tablaient sur des hausses vertigineuses. « Jamais la production n’a été aussi faible. Certes, la qualité y est, mais les quantités ne suivent pas… Non seulement le prix de l’olive est cher, mais celui de la main-d’œuvre se situe également à un niveau élevé en corrélation avec le volume, ce qui renchérit davantage le coût de revient », déplore Rachid Benali, président de l’Interprolive et de la COMADER.

Le Matin

Frontières entre liberté d’expression et diffamation sur les réseaux sociaux, Abdellatif Ouahbi veut tracer les lignes rouges

Les réseaux sociaux, souvent perçus comme un espace de liberté et d’échange, se transforment de plus en plus en des terrains de diffamation et d’intrusion dans la vie privée. Au Maroc, les abus numériques se multiplient, menaçant la dignité et la réputation des citoyens sous couvert de liberté d’expression. Conscient de la gravité de ces dérives, le gouvernement entend agir pour instaurer un cadre légal plus strict. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a annoncé dans ce sens les mesures fortes prévues dans le prochain Code pénal qui sera présenté au Parlement avant la fin de cette législature. Les futures mesures visent à protéger les droits fondamentaux et à tracer une frontière claire entre critique légitime et comportements nuisibles.

Confiance dans les institutions publiques: l’INPPLC lancera un baromètre dédié

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption s’apprête à mettre en place un Baromètre de la confiance dans les institutions publiques. L’institution a mandaté le cabinet LMS CS Marketing pour la réalisation de ce projet. L’Instance entend ainsi obtenir une image complète et précise de la confiance des citoyens dans les institutions publiques, en mettant l’accent sur la compréhension des facteurs qui influent sur cette confiance et en fournissant des informations stratégiques pour améliorer la relation entre ces institutions et les citoyens.

Al Ahdath almaghribia

Loi sur la grève: de nouvelles concessions à l’horizon

Malgré les amendements apportés, le projet de loi organique fixant les modalités de l’exercice du droit de grève suscite toujours la crainte des syndicats, qui ont commencé à resserrer leurs rangs, pour faire face aux mesures « restrictives » prévues par le projet. Selon des sources proches du dossier, le gouvernement s’est dit ouvert à toutes propositions constructives pour améliorer les dispositions de ce projet de loi, soulignant que le ministre Sekkouri a exprimé lors de ses rencontres avec les groupes parlementaires la volonté du gouvernement de faire plus des concessions et de répondre aux demandes de révision d’un certain nombre d’articles du projet, que le gouvernement s’empresse de mettre en œuvre, après des décennies en sursis.

Al Alam

Expert: les tests produits au Maroc sont caractérisés par des technologies de pointe

Alors que les autorités sanitaires du monde entier s’efforcent d’éradiquer la Mpox en Afrique de l’Est et dans le monde, et d’éviter une répétition du scénario de la pandémie de la Covid-19, le Maroc, à travers Moldiag, une spin-off de la Fondation MAScIR, a pu produire le premier test de dépistage de la Mpox sur le continent. À cet égard, Tayeb Hamdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, a souligné que les tests fabriqués par le Maroc sont caractérisés par des technologies de pointe, ce qui a poussé le Centre africain de contrôle des maladies (CDC Africa) à les adopter, en appelant à les utiliser. L’expert a ajouté dans une déclaration au journal que ce développement dans l’industrie de la santé renforcerait le rôle du Royaume dans les initiatives de santé mondiale.

Al Masssae

Gouvernement : 6 millions de salariés non déclarés à la CNSS

Le secrétaire d’État, chargé de l’Emploi, Hicham Sabiry, a affirmé que 6 millions de travailleurs ne sont pas déclarés à la CNSS, soulignant que l’État perd 5 milliards de dirhams par mois en raison de leur non-déclaration. Sabiry a fait cette déclaration lors de la séance des questions orales à la Chambre des Conseillers.

Bayan Al Yaoum

Les prix du poulet continuent de monter

Les prix du poulet continuent de dépasser le seuil auquel les consommateurs marocains sont habitués, atteignant 24 dirhams le kilogramme mercredi matin sur les marchés de Casablanca. Ce prix n’a rien à voir avec la demande, qui a sensiblement baissé en raison du manque de fêtes et de cérémonies qui n’ont lieu qu’en été, ont indiqué des commerçants au journal, ajoutant que les prix risquent d’augmenter dans les prochains jours à la lumière de la pénurie inexpliquée qui sévit sur le marché national. Pour leur part, les éleveurs des poulets de chair ont déclaré qu’ils n’ont rien à voir avec la flambée des prix, qui, bien qu’élevés, ne leur garantissent pas une marge bénéficiaire qui leur permette de continuer à investir dans le secteur.