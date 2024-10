Le Maroc, premier pays africain à acquérir un traitement contre la Mpox ; Santé : grève des étudiants, un grand défis de la réforme ; L’avenir du partenariat face à une Europe à deux vitesses ; Troisième édition du bilan annuel de l’UGTM ; Les syndicats des fonctionnaires de l’ONEE envisagent d’observer une grève… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Le Maroc, premier pays africain à acquérir un traitement contre la Mpox

SIGA Technologies (SIGA.O) a annoncé mardi la signature d’un accord avec le Maroc pour la fourniture du traitement antiviral «Tpoxx», destiné à lutter contre la variole du singe (Mpox). En devenant le premier pays africain à obtenir ce traitement, le Maroc affirme son rôle de leader sur le continent et renforce par là même ses capacités à faire face aux menaces sanitaires émergentes. Joint par «Le Matin», Dr Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, estime que cet accord traduit non seulement la capacité du Maroc à gérer des risques concrets, mais aussi sa capacité à concrétiser la vision Royale en matière de souveraineté sanitaire et pharmaceutique et sa démarche proactive en matière de prévention des épidémies potentielles.

Santé : grève des étudiants et financement de l’AMO, deux grands défis de la réforme

Entre les grèves sans précédent des étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire et le grand défi lié au financement du dispositif de l’Assurance maladie obligatoire, le chantier de la réforme de la santé est mis à rude épreuve. Selon le professeur Jaafar Heikel, médecin et économiste de la santé, ces deux grandes questions conditionnent la réussite de ce projet qui a déjà enregistré d’importantes avancées. Selon lui, seule une action concertée entre le gouvernement, le ministère de la Santé, les étudiants et le corps enseignant permettra de sortir de l’impasse. «Il est essentiel que chacun se mobilise pour trouver une solution durable», a-t-il dit.

L’Opinion

L’avenir du partenariat face à une Europe à deux vitesses

Depuis l’annonce de l’arrêt de la CJUE, le partenariat euro-marocain est plongé dans le flou total. De son côté, le Royaume reste serein comme le reflète la réaction du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a fait état d’un «non-événement» sans aucune incidence sur la question du Sahara. Face à une Europe où la volonté des États est contrecarrée par des juges “en préretraite”, le Maroc renvoie la balle à la Commission européenne pour repenser l’avenir d’une coopération où tout accord sans le Sahara est strictement inenvisageable. Tiraillée entre la pression des États-membres, très attachés au Royaume, et les errances d’une justice communautaire hors sol, l’UE se voit dans une position critique au moment où le Royaume est appelé à diversifier ses partenariats et à se libérer des accords à sens unique.

Troisième édition du bilan annuel de l’UGTM : action syndicale efficace en faveur de la classe travailleuse

A quelques jours de la rentrée parlementaire, l’UGTM présente la troisième édition de son bilan annuel, illustrant son rôle majeur dans la défense des droits des travailleurs au Maroc. À travers des actions parlementaires «audacieuses» et des interventions ciblées, l’UGTM s’est imposée comme un acteur incontournable de l’actuelle législature. Depuis le début du mandat de l’actuel gouvernement, le bras syndical du Parti de l’Istiqlal a soumis 1 600 questions écrites, ce qui en fait le premier groupe parlementaire à la Chambre des Conseillers en termes de contrôle gouvernemental, avec un total dépassant les 2 500 questions orales et écrites. Des réalisations soigneusement archivées dans le nouvel ouvrage publié par l’instance syndicale.

Al Khabar

Les syndicats des fonctionnaires de l’ONEE envisagent d’observer une grève

Les syndicats des fonctionnaires de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) envisagent d’observer une grève du 23 au 25 octobre. La coordination syndicale proteste, dans un communiqué, contre le manque de communication et l’absence de dialogue de cette direction, ainsi que sa volonté de transférer ses employés vers les Sociétés régionales multiservices (SRM).

Al Massaa

La pénurie de certains médicaments interpelle le ministre de la Santé

Parmi les médicaments en rupture de stock dans les pharmacies du Royaume figure Alfacalcidol, prescrit aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique. Une source de la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens a déclaré que ce médicament a complètement disparu des pharmacies, ce qui affecte clairement les patients, surtout que ce médicament est utilisé pour traiter plusieurs maladies associées à l’insuffisance rénale chronique. A cet égard, la parlementaire, Fatima Zahra Bata, membre du groupement PJD à la Chambre des Représentants, a interrogé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, sur les mesures urgentes que prépare son département pour remédier à cette situation.