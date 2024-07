Tourisme interne: un dispositif ferroviaire pour promouvoir les voyages ; AMO fonctionnaires: alerte sur la situation financière ; Risques pays: le Maroc a la meilleure note en Afrique du Nord ; Programme “Moussalaha” ; L’ONHYM et ESSO signent deux contrats de reconnaissance ; Santé des personnes âgées: que prévoit la stratégie nationale ? ; Blé: Le Maroc renforce ses achats russes ; Ouahbi entend en finir avec la « mafia » des enchères publiques… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Tourisme interne: un dispositif ferroviaire pour promouvoir les voyages

Pour cette saison estivale, l’ONMT (Office national marocain du tourisme) et l’ONCF (Office national des chemins de fer) conjuguent leurs efforts et mettent en place un dispositif ferroviaire d’envergure à des tarifs attractifs pour promouvoir le tourisme interne. Au total, 350.000 tickets sont prévus cet été par l’ONCF. Pour susciter une forte appétence pour les déplacements/voyages par train, l’ONCF a mis en place des offres dédiées. Ces packages spécial été 2024 proposent un ticket de train à grande vitesse (LGV Al Boraq) à partir de 89 DH. Pour les trains Atlas, le ticket de voyage est à partir de 49 DH. Parallèlement, l’ONCF lance la carte “Yalla Morocco” qui permet une réduction de 30% pour tous les voyages par train, que ce soit le TGV Al Boraq ou les lignes Atlas. Cette opération d’envergure nationale permettra de rendre le transport ferroviaire plus attractif en termes de prix.

AMO fonctionnaires: alerte sur la situation financière

Les déficits de l’AMO du secteur public deviennent récurrents. Le conseil d’administration de la Cnops vient de lancer un appel pressant aux pouvoirs publics pour redresser la situation et assurer la pérennité du régime AMO du secteur public. Après avoir enregistré des déficits de 878 millions de dirhams en 2022 et de 1,51 milliard de dirhams en 2021, l’AMO-Secteur public a terminé l’année 2023 sur un déficit de 1,28 milliard de dirhams. La Cnops a recouru aux réserves de sécurité pour honorer ses engagements vis-à-vis des prestataires de soins et des assurés.

Le Matin

Risques pays : pourquoi Coface maintient pour le Maroc la meilleure note en Afrique du Nord

Coface vient de publier son dernier Baromètre risques pays et sectoriels évaluant l’environnement des affaires dans 160 économies. En dépit d’une conjoncture difficile, le Maroc confirme à nouveau sa résilience, avec une note «B» pour le risque pays et «A4» pour son climat des affaires. Ainsi, en Afrique du Nord, le Maroc demeure le pays le moins risqué de la région avec une meilleure note que l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, l’Égypte (risque élevé) ou encore la Libye (risque extrême). Le Maroc se maintient également dans le Top 7 des pays les mieux notés en Afrique. Selon les experts de Coface, le Maroc jouit de la stabilité politique, d’une économie résiliente avec une stratégie de montée en gamme et de diversification industrielle. Le Royaume bénéficie également de relations soutenues avec l’Europe, les États-Unis et les bailleurs internationaux. Selon Coface, le séisme n’a pas compromis la reprise. L’impact économique a été très limité. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024, ce qui devrait favoriser la croissance.

L’Opinion

Programme “Moussalaha”: les plans de réinsertion des extrémistes repentis

Sept années après son lancement, le programme «Moussalaha» affiche des progrès significatifs en matière d’accompagnement des détenus liés à des affaires de terrorisme et d’extrémisme. Lors de sa 14ème édition, ledit programme a aidé 21 détenus à réintégrer la société, en laissant leur passé derrière eux. Désormais, l’objectif est de maintenir cette dynamique dans les années à venir, en mettant un accent particulièrement sur la réinsertion socioprofessionnelle de cette partie de la population à travers des interventions ciblées et des partenariats multisectoriels. L’idée est aussi d’augmenter le nombre de bénéficiaires pour lutter efficacement contre la récidive. Certes, les résultats positifs de «Moussalaha» sont largement salués par les acteurs du domaine de la réhabilitation et de la réinsertion, notamment en l’absence de cas de récidive parmi les bénéficiaires après le déploiement de Moussalaha comparativement à avant, comme souligné par El Mostafa Rezrazi, président du comité scientifique du Centre “Moussalaha”. Cependant, ceux-ci reconnaissent que le nombre de bénéficiaires reste insuffisant.

L’ONHYM et ESSO signent deux contrats de reconnaissance

L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et la compagnie ESSO Exploration International Limited (ESSO) ont procédé à la signature de deux contrats de reconnaissance, dans le cadre de la stratégie de promotion des potentialités en hydrocarbures du sous-sol national développée par l’Office. Cet accord, paraphé entre l’ONYM et la compagnie ESSO, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des potentialités en hydrocarbures du sous-sol national, développée par l’Office. Les contrats signés visent à intensifier les efforts de prospection et d’exploration des ressources en hydrocarbures du pays. Cette collaboration stratégique entre l’ONHYM et ESSO est destinée à exploiter au mieux les richesses naturelles du Maroc, en capitalisant sur l’expertise internationale et les technologies avancées de la compagnie ESSO.

Les Inspirations éco

Santé des personnes âgées: que prévoit la stratégie nationale ?

Le ministère de la Santé vient de publier la «Stratégie nationale de la santé des personnes âgées 2024- 2030», une feuille de route ambitieuse et visionnaire conçue pour répondre aux besoins croissants d’une population vieillissante. Cette stratégie, minutieusement élaborée, définit plusieurs orientations clés et trace des perspectives claires pour assurer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dans les années à venir. La prévention et la promotion de la santé sont au cœur de cette stratégie. Le ministère de la Santé prévoit dans ce cadre de lancer des campagnes de sensibilisation intensives pour informer les personnes âgées sur les modes de vie sains et la prévention des maladies chroniques. Des programmes de santé spécifiques seront développés pour répondre aux besoins particuliers de cette tranche d’âge, incluant des dépistages réguliers et des services de soins préventifs. Actuellement, environ 64,4% des personnes âgées souffrent de maladies chroniques, et ce chiffre pourrait atteindre 3,9 millions en 2030.

Blé: Le Maroc renforce ses achats russes

La production céréalière a subi de plein fouet les affres de la sécheresse persistante que subit le Maroc. Une situation qui a conduit au renforcement des importations notamment en blé tendre. En effet, il est prévu de récolter lors de cette campagne pas plus de 33 millions de quintaux, ce qui reste en deçà du besoin national. Pour renforcer sa sécurité alimentaire, au cours du premier semestre 2024, le Maroc a importé plus de 200.000 tonnes de céréales, principalement du blé, de Russie. «Cette décision stratégique souligne l’approche proactive du Maroc pour atténuer les pénuries alimentaires potentielles dans un contexte d’incertitudes sur le marché mondial. Cette installation est dotée d’un système rigoureux de contrôle de la qualité supervisé par la branche régionale de l’institution fédérale d’État, le Centre d’évaluation de la qualité des céréales», selon Rosselkhoznadzor, l’organisme fédéral russe de surveillance de l’agriculture.

Al Ahdath almaghribia

Akhannouch mise sur le renforcement de la communication

Suite aux critiques formulées à l’encontre du gouvernement, accusé de manque de communication, Aziz Akhannouch a indiqué que son gouvernement a œuvré pour renforcer sa communication avec l’opinion publique. « Nous avons fait de l’exercice démocratique du mi-mandat du gouvernement une opportunité pour informer les citoyennes et citoyens des réalisations accomplies en dépit de la difficile conjoncture ». Akhannouch a décrit son gouvernement comme un gouvernement qui « cherche des solutions et ne se cache pas derrière des excuses ». Dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, Akhannouch a salué la contribution du gouvernement à asseoir une dynamique positive dans l’économie et ses réalisations dans différents secteurs, soulignant son engagement à résoudre les différentes questions en suspens en fonction des ressources disponibles de l’État.

Assabah

Ouahbi entend en finir avec la « mafia » des enchères publiques

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, entend en finir avec la « mafia » des ventes aux enchères publiques en affichant sa détermination à mener une guerre contre l’influence des courtiers aux enchères par voie électronique, évoquant qu’une plateforme officielle pour freiner cette pratique sera lancée prochainement. « La corruption se manifeste le plus dans les ventes aux enchères publiques », a affirmé Ouahbi lors de la discussion des articles du projet de code de procédure civile au sein de la Commission de justice, de législation et des droits de l’homme à la Chambre des Représentants. Cette nouvelle plateforme numérique contribuera à assurer une plus grande transparence et une plus grande efficacité au niveau des mécanismes dédiés aux ventes aux enchères, a-t-il estimé. Le ministère de la Justice a élaboré un concept théorique pour le mettre en œuvre ensuite sur le terrain, dont le coût est estimé à 7 millions de dirhams, dans l’attente d’une éventuelle adoption, vu qu’il limitera l’abus dans les enchères publiques.

Al Akhbar

Sekkouri dévoile les chiffres du travail des enfants

Le Maroc est classé parmi les quelques pays leaders dans la lutte contre le travail des enfants, a affirmé le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. S’exprimant lors de la séance des questions à la Chambre des conseillers, Sekkouri a précisé que seulement 10.000 enfants sur un total de 7 millions travaillent, soit moins de 1,6%, notant que cet indicateur témoigne des efforts du Maroc dans la lutte contre ce phénomène. Le Maroc « a réussi à surmonter le phénomène du travail des enfants de moins de 15 ans, interdi internationalement selon toutes les normes », a fait savoir le ministre, relevant que l’âge de plus de 80% des enfants qui travaillent oscille entre 15 et 18 ans. La majorité des enfants qui travaillent sont issus des zones rurales et aident leurs familles dans des travaux généralement saisonniers, a-t-il fait observer, ajoutant que la plupart d’entre eux ne sont pas en situation de décrochage scolaire.