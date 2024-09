Avoirs à l’étranger: l’amnistie, ultime opportunité avant la trappe ; Et de trois pour la bataille commerciale de l’insuline ; Optimisme mitigé sur la croissance nationale en 2024 ; Normes: 80 communes concernées par l’actualisation des normes parasismiques ; Nador West Med : la BERD prépare un financement supplémentaire de 110 millions d’euros … Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Avoirs à l’étranger: l’amnistie, ultime opportunité avant la trappe

Les deux grandes opérations de régularisation, entamées le 1er janvier et se poursuivant jusqu’au 31 décembre, atteindront- elles les objectifs fixés? Du côté de l’Office des changes et de la Direction générale des impôts (DGI), l’on s’attend à une grande affluence de déclarations dans les derniers mois, voire les dernières semaines de l’année. «Les contribuables ont souvent tendance à agir à la dernière minute, notamment après avoir profité des vacances pour rassembler les documents nécessaires à leur déclaration», observe un expert-comptable, soulignant ainsi un comportement anticipé par l’administration. La régularisation des contribuables, ainsi que la déclaration des avoirs liquides détenus à l’étran- ger, arrive à échéance le 31 décembre. Passé cette date, les contrevenants s’exposeront à des sanctions financières sévères, doublées de contrôles accrus. L’administration fiscale et l’Office des changes disposent aujourd’hui d’outils technologiques qualifiés de performants et d’un accès privilégié à des mécanismes d’échange d’informations.

Convertir son expérience en diplôme: un pas vers la concrétisation?

Transformer son expérience en diplôme, c’est possible. Ceci grâce au système de validation des acquis de l’expérience (VAE). Ainsi, toute personne sans limite d’âge peut faire valoir ses compétences forgées et cumulées tout au long de son expérience dans un domaine, et obtenir un certificat de qualification professionnelle ou un diplôme. La VAE constitue ainsi une autre voie d’accès à ce sésame, en dehors du système de formation initiale. Ce système existe au Maroc, toutefois, sans cadre juridique spécifique. La VAE est prévue par la loi sur la formation continue de 2018. Mais, les textes qui doivent définir les conditions requises, les intervenants, le financement… se font toujours attendre.

Et de trois pour la bataille commerciale de l’insuline

Une mesure antidumping expire fin octobre 2024. Ce bouclier douanier concerne l’insuline humaine rapide, lente ou mixte contenu dans un flacon de 10 ml et originaire du Danemark. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a invité les opérateurs à déposer une demande de réexamen pour maintenir éventuellement l’antidumping. L’unique producteur marocain en a fait le vœu. Sothema relance donc la bataille de l’insuline. Cette affaire implique en premier lieu la firme danoise Novo Nordisk. En 12 ans, c’est la troisième fois que les deux concurrents se retrouvent face à face.

L’Opinion

Optimisme mitigé sur la croissance nationale en 2024

L’activité économique nationale continue de se redresser en 2024. Tel est le constat de Valoris Securities (VS) publié dans une nouvelle étude sur la conjoncture économique au Maroc. «Au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 2,9%, contre 2,5% au trimestre précédent, soutenu principalement par l’évolution positive de la demande intérieure, influencée par un calendrier favorable aux dépenses de consommation», explique la société de Bourse. Hors agriculture, la croissance de l’activité a enregistré une hausse de 3,7% en rythme annuel, après un début d’année plus modéré.VS constate également une dégradation du marché du travail, qui continue à subir les effets directs de la sécheresse. Selon le HCP, le milieu rural a perdu près de 141.000 emplois entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024.

Normes: 80 communes concernées par l’actualisation des normes parasismiques

Le règlement de construction parasismique marocain fait l’objet d’une révision importante. Cette actualisation concerne 80 communes, principalement dans les provinces fortement touchées par le séisme d’Al-Haouz, telles qu’Al- Haouz, Taroudant et Marrakech. Le projet de décret, en cours d’élaboration par le ministère de l’Aménagement du territoire, vise à renforcer les normes de construction pour mieux encadrer la reconstruction post-séisme et réduire les risques pour les futures constructions. Les nouvelles règles prendront en compte les dernières données sismiques, ainsi que les enseignements tirés du séisme de 2023, qui a révélé des failles dans les structures existantes.

Les Inspirations éco

Rentrée scolaire 2024-2025: une augmentation significative du nombre d’élèves

La rentrée scolaire 2024-2025 au Maroc s’annonce comme une étape décisive dans la mise en œuvre de la réforme de l’éducation 2022-2026. Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présenté lors d’une conférence de presse les grandes orientations et les chiffres clés de cette nouvelle année scolaire. L’un des aspects les plus marquants est l’augmentation significative du nombre d’élèves, qui atteint désormais 8.112.592, dont 6.975.698 dans le public et 1.136.894 dans le privé. Cette croissance est particulièrement prononcée dans l’enseignement secondaire qualifiant, qui enregistre une hausse de 12,7%, suivi du cycle collégial avec 5,5%. L’enseignement primaire, quant à lui, connaît une légère baisse de 1,3%. Pour répondre à cette demande croissante, le ministère a mis en place plusieurs mesures.

Autoroutes du Maroc: 300 millions d’euros pour moderniser le réseau autoroutier

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) franchit une nouvelle étape dans son développement. L’entreprise est en passe de recevoir un financement stratégique de 300 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt-cadre, en cours d’étude chez la BEI, soutiendra un ambitieux programme de modernisation du réseau autoroutier, appelé à couvrir 1.200 km à l’horizon 2033. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la résilience du réseau aux risques climatiques, tout en stimulant le développement économique et l’intégration régionale.

Le Matin

De nouvelles mesures en préparation par le département de l’Agriculture

Le temps est à la mobilisation au département de l’Agriculture à l’approche du lancement de la campagne agricole 2024-2025. En plus des mesures habituelles, le ministère prépare l’instauration de nouvelles dispositions dont une bonne partie est dictée par la particularité du contexte climatique. Ainsi, la subvention de multiplication, fixée à 20%, accordée habituellement aux multiplicateurs de semences de céréales, sera élargie aux légumineuses alimentaires et fourragères. Pour désamorcer la pression sur les coûts de production, l’Agriculture entend rétablir progressivement l’équilibre des différentes filières agricoles et relancer la dynamique de celles touchées par le stress hydrique, telles que la viande, le lait et les légumes. Les investissements dans ces filières seront ainsi structurés afin de renforcer la résilience du secteur agricole, en tenant compte des divers changements, notamment ceux liés au climat.

Nador West Med : la BERD prépare un financement supplémentaire de 110 millions d’euros

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement envisage d’accorder un financement supplémentaire de 110 millions d’euros à la Société Nador West Med. Ce prêt sera octroyé plus précisément à sa filiale Nador West Med Bétoya Industriel & Logistic Zone. Celle-ci a été créée en 2023 pour la gestion et le développement des plateformes industrielles, logistiques et énergétiques au sein de la zone franche adjacente au port de Nador West Med.

Al Akhbar

Austérité dans les dépenses pour financer la protection sociale et faire face à la crise de l’eau

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adressé une circulaire aux ministres concernant la préparation du projet de loi de finances pour l’année 2025, comportant les priorités du projet. Le Chef du gouvernement a exhorté les ministres à limiter les dépenses, notamment à travers la réduction des budgets consacrés aux études, aux déplacements et aux séjours dans les hôtels de luxe, ainsi que ceux allouées à l’organisation de réceptions, de conférences, de congrès, et à l’acquisition de voitures de luxe. Dans cette circulaire, Akhannouch a affirmé que le gouvernement restera vigilant pour assurer une gestion continue et efficace des risques émergents, précisant que la préservation de la souveraineté hydrique, alimentaire et énergétique, ainsi que la protection du pouvoir d’achat que SM le Roi Mohammed VI appelle à réaliser, constitueront les principaux axes de l’effort gouvernemental dans les années à venir.

Al Ahdath almaghribia

Les professionnels du transport se tournent vers Akhannouch

La Coordination des Syndicats du secteur du transport routier de marchandises a annoncé avoir adressé une correspondance au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans laquelle elle lui demande de rétablir les subventions sur le carburant destinées aux professionnels et de prendre des mesures urgentes pour protéger le secteur des fluctuations du marché des carburants et garantir la continuité du soutien pour stabiliser le secteur à l’avenir. La coordination, qui regroupe quatre syndicats nationaux, a précisé que « le secteur traverse actuellement des conditions difficiles sans précédent, exacerbées par la hausse vertigineuse des prix du carburant, étant donné que notre pays figure parmi les nations africaines et arabes où les prix de cette ressource essentielle sont les plus élevés ».