L’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise a organisé, mercredi à Khouribga, une rencontre consacrée à l’examen des moyens de renforcer le maillage et la coopération entre startups de la province.

Organisé en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) cette rencontre a été l’occasion de débattre autour des moyens de renforcer davantage la coopération et l’intégration entre entreprises en vue de leur permettre de transcender les défis communs et de tirer profit des opportunités offertes par l’échange des connaissances et des expertises et par la création d’un environnement de travail propice au sein de la province.

Dans une déclaration à la MAP, Hamid Lakhmiyes, de la Division Action sociale au sein de la province de Khouribga a fait savoir que cette rencontre se veut une occasion pour contribuer positivement à l’essor d’entreprises émergentes solides en favorisant la coopération entre ces entités au service de l’amélioration de leurs capacités compétitives et pour converger vers une croissance durable.

Lire aussi. Le Gitex Africa Morocco promet de belles retombées pour les TPME et les startups

De son côté, le directeur de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Khouribga a indiqué que cette activité s’inscrit dans le cadre des missions confiées à la Chambre visant à accompagner la dynamique entrepreneuriale dans la province, relevant qu’elle ambitionne également de favoriser l’adoption de meilleures pratiques en ce qui concerne la coopération et la collaboration ainsi que la mise en réseau de différentes entreprises.

La mise en réseau et la formation des entreprises fait partie des tâches fondamentales assignées à la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services, a-t-il ajouté, rappelant que la Chambre s’emploie à renforcer la dynamique des entreprises émergentes en renforçant le volet de la formation et de la collaboration entre différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial.