Le département de l’Agriculture des Etats-Unis maintient a mis à jour ses prévisions de production d’agrumes pour le Maroc au titre de l’année fiscale 2023-2024. Que retenir?



Le changement climatique, accompagné par une chaleur extrême de l’été 2023, a entraîné pour deux saisons consécutives de faible production des agrumes marocains. Ces conditions météorologiques, exacerbées par le déficit pluviométrique, ont eu un impact négatif sur la floraison des fruits, entre autres conséquences, précise le département de l’Agriculture dans un rapport publié récemment.

«La campagne 2023/2024 est considérée comme faible en termes de rendement par rapport à la campagne 2021/2022. Bien que les prix soient plus élevés que d’habitude, ils ne compensent pas le volume réduit», affirme la même source.

Les chiffres commerciaux ont été révisés à la baisse pour les mandarines et les oranges fraîches au cours de l’année 2023/2024. Ainsi, les exportations de mandarines ont été révisées jusqu’à 400.000 tonnes, tandis que les exportations d’oranges ont diminué à 40.000 tonnes sur la base des données commerciales à ce jour.

Selon les industriels, poursuit le rapport, les événements géopolitiques, y compris les guerres en Ukraine et en Israël, ont entraîné trois défis majeurs pour les exportations marocaines. Il s’agit de l’inflation des intrants et des coûts logistiques, la fermeture du canal de Suez et le blocage de l’accès aux marchés du Moyen-Orient et de l’Asie, ainsi que la concurrence accrue de l’Espagne, du Chili et de la Turquie.

«Le Maroc entre habituellement sur le marché de l’Amérique du Nord en novembre, mais avec davantage de variétés tardives, le Chili a réduit ces exportations», souligne le rapport.

Au niveau des oranges, les exportations marocaines font face à une forte concurrence de la part de l’Égypte. Et vu que cette saison, la production est en baisse et les prix élevés sur le marché local, les exportateurs marocains privilégient la commercialisation au niveau domestique.

Dans ce sillage, les agrumes marocains s’apprêtent à conquérir le marché brésilien, cette décision a été enclenchée après la signature d’un plan d’action détaillant les modalités d’exportation, signé lors de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).