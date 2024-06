Dans une mise au point rendue publique vendredi, la direction de la prison a fait savoir que l’opération de livraison du panier de l’Aïd se déroule dans des conditions normales, où tous les visiteurs sont traités conformément à la loi.

La direction de la prison locale de Khouribga a réfuté les allégations relayées par certains sites électroniques au sujet « des agissements de certains fonctionnaires qui auraient humilié et maltraité les visiteurs de la prison locale de Khouribga » et « faisant preuve de partialité quant à la gestion des paniers-repas fournis aux pensionnaires par leurs proches, tout en gâchant de la nourriture« , d’autant plus que « les détenus ne bénéficient pas de soins médicaux, en plus de souffrir de la surpopulation« .

Dans une mise au point rendue publique vendredi, la direction de la prison a fait savoir que l’opération de livraison du panier de l’Aïd, annoncée à titre exceptionnel par la Délégation générale, se déroule dans des conditions normales, où tous les visiteurs sont traités conformément à la loi.

« La vérification du contenu du panier est effectuée conformément aux dispositions en vigueur, notamment en termes de qualité et de quantité des repas qui devraient être servis aux détenus sans discrimination« , a précisé la même source.

Et d’estimer que les allégations selon lesquelles les détenus seraient privés de soins médicaux sont infondées, car tous les pensionnaires bénéficient régulièrement de prestations médicales à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.

S’agissant de la surpopulation au sein de l’établissement, le communiqué note qu’il s’agit d’une contrainte exogène, laquelle est gérée par la direction de la prison selon la capacité d’accueil.