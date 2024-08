La paire dollar américain/dirham (USD/MAD) s’est appréciée de 0,12% durant la période du 29 juillet au 02 août, passant de 9,87 à 9,89, selon Attijari Global Research (AGR).

À l’origine de cette évolution, un double effet positif en faveur du dollar, explique AGR dans sa récente note « Weekly MAD Insights – Currencies », précisant qu’il s’agit, d’une part, d’un effet panier de 0,11% suite au renforcement du dollar à l’international et, d’autre part, d’un effet marché négligeable de +0,01%, compte tenu d’un léger resserrement des conditions de liquidité sur le marché des changes.

Ces derniers se sont légèrement resserrés de +1,2 point de base à –0,42%. Ils se sont maintenus en territoire négatif tout au long de la semaine. Le dirham reste en effet soutenu par les transferts MRE et les recettes touristiques durant cette période estivale.

Par ailleurs, les experts d’AGR soulignent que la divergence des politiques entre la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne pourrait se réduire en cas de baisses de Taux plus importantes et plus nombreuses de la part de la Fed. Cependant, la faiblesse des fondamentaux américains pourrait potentiellement affaiblir le dollar et bénéficier à l’euro sur le court terme.

Dans ces conditions, les analystes recommandent aux importateurs de renforcer leur niveau de couverture sur leurs opérations en euro, et ce durant les 3 mois à venir.