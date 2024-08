L’Uniraid Alpes 2024 fut une aventure extraordinaire, alliant le frisson du sport automobile à un engagement humanitaire profond. Cette édition, qui s’est déroulée du 14 au 19 juillet, a vu les équipes affronter les terrains exigeants entre Albertville en France et Monesi en Italie, dont une Marocaine.

La Morocco Racing Team, représentée par Yassine Berrada Amor, Rayane Charif Chefchaouni et Ismail Lahlou, s’est distinguée lors de l’Uniraid Alpes 2024 non seulement par son esprit compétitif mais aussi par sa noble cause.

Cette aventure a été bien plus qu’une simple course car elle a mis en avant l’effort, la compétition et la découverte. Un rallye qui a traversé le site emblématique des Jeux olympiques d’Albertville, franchissant des cols de haute montagne et des sites historiques, mettant en lumière la beauté époustouflante des Alpes. Avec 50 équipes venues du monde entier, l’événement a été un mélange mémorable de sportivité et d’échange culturel.

Yassine Berrada Amor, Rayane Charif Chefchaouni, Ismail Lahlou, le trio dynamique derrière le Morocco Racing Team, ont apporté une richesse d’expérience et de passion au rallye. Yassine, étudiant en Management et Business à l’Université de Bath, s’était déjà fait remarquer au sein de l’équipe de course automobile universitaire en 2021. Rayane Charif Chefchaouni, étudiant en informatique à l’EPFL, a également rejoint le Morocco Racing Team.

Passionné par l’intelligence artificielle et la mécanique Rayane fait partie de l’AI Team et s’implique activement dans plusieurs associations, apportant une expertise technique précieuse et un engagement associatif exemplaire. Ismail, étudiant en Administration des Affaires à l’IE Madrid, est un patriote engagé socialement, impliqué activement dans diverses activités associatives et sportives.

La participation du Morocco Racing Team à l’Uniraid Alpes 2024 allait au-delà de l’adrénaline de la course. Ils s’étaient associés à l’Association Marocaine d’Aide aux Enfants en Situation Précaire (AMESIP), dédiant leurs efforts à la collecte de fonds pour les enfants en situation précaire. Cet aspect humanitaire ajoutait une dimension de sens à leur participation, alignant leur passion pour le sport automobile avec une mission de faire une différence tangible dans la vie des enfants vulnérables.

Sous le capot d’une Seat, il y a de l’ADN Porsche, du moins il y en avait dans les années 80 et 90. L’Ibiza, premier modèle de Seat, marque un tournant dans l’histoire de la marque espagnole avec ses moteurs conçus par Porsche, utilisé comme modèle pour des rallyes. Ismail, Rayane et Yassine ont ainsi concouru avec le système Porsche sur une Seat Ibiza en 1992 avec laquelle ils ont emporté l’étape 4 du rallye reliant le col du Sommelier à Sampeyre en Italie.