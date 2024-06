La mafia hollandaise d’origine marocaine Mocro Maffia donne du fil à retorde aux forces de l’ordre espagnoles. Le gang spécialisé dans le crime organisé et le trafic de drogue a établi ses nouveaux quartiers généraux dans le sud de l’Espagne, reconfigurant de la sorte la carte du narcotrafic international.

Selon plusieurs médias espagnols, dont La Gaceta, la puissante organisation criminelle Mocro Maffia a élu domicile sur le sol espagnol après que l’étau s’est resserré autour d’elle dans son pays d’origine, les Pays-Bas. C’est ce que confirment des opérations menées récemment par la police espagnole et qui ont conduit au démantèlement de laboratoires de transformation de chlorhydrate de cocaïne.

De fait, l’arrestation à Marbella et la spectaculaire fuite fin avril de Karim Bouyakhrichan, le leader de cette organisation qui tétanise les têtes couronnées hollandaises, confirme l’implantation de ce gang ultra dangereux dans le royaume ibérique. À côté des mafias originaires des Balkans et de la Colombie, les sbires de l’homme le plus recherché en Europe ont jeté leur dévolu sur le voisin du nord.

De même, Bouyakhrichan est impliqué dans plusieurs meurtres par règlements de comptes survenus sur la Costa del Sol ces dernières années. Ce qui laisse croire que le célèbre fugitif opère depuis quelques temps à partir de son nouveau quartier général, établi dans la très huppée station balnéaire de Costa del Sol.

Espagne: « Taxi », le baron de la Mocro Maffia serait en cavale au Maroc

Et les récentes opérations de trafic déjouées par les forces espagnoles confirment cette thèse. La dernière en date a été effectuée le 26 avril dernier, quand les Mossos d’Esquadra, la police catalane, ont intercepté le débarquement de quatre tonnes de résine de cannabis à Tarragone, transportées sur un narco-bateau, un moyen de plus en plus utilisé par les mafias dans le détroit de Gibraltar.

Les quatres organisations de trafic de drogue, probablement les plus puissantes cherchent maintenant à s’implanter en Espagne en raison de la pression policière dans leurs pays d’origine. Dans le cas de la Mocro Maffia, celle-ci cherche principalement en Espagne un lieu pour blanchir l’argent obtenu du trafic de haschisch et de cocaïne.

« Les mafias des Balkans, particulièrement l’albanaise, contrôlent le trafic de cocaïne en Europe. Comme on l’a découvert avec le laboratoire galicien, elles ont conclu des accords avec des organisations colombiennes et boliviennes pour transporter la cocaïne. Pendant ce temps, les Balkaniques fournissent du haschisch à l’Amérique du Sud, où il est de plus en plus prisé. En Galice, après les grandes opérations antidrogue des années 90, ces groupes tentent de s’implanter pour distribuer la cocaïne dans toute l’Europe« , souligne El Debate.

Enfin, les clans du trafic de haschisch dominent le détroit de Gibraltar. Ces groupes, les mieux établis en Espagne, contrôlent depuis des décennies le trafic de cette substance via des narco-bateaux et le port d’Algésiras. Ce qui devrait contribuer à un renforcement des opérations conjointes entre le Maroc et l’Espagne pour contrer ces réseaux.