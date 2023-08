Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah a suspendu de ses fonctions sa propre ministre des Affaires étrangères, Najla Mangoush, pour avoir rencontré en Italie son homologue israélien Eli Cohen, bien que les relations entre les deux pays soient inexistantes en raison du fait que la Libye ne reconnaît pas l’État d’Israël et reste un fidèle allié de la cause palestinienne.

La nouvelle de la réunion, avancée par le gouvernement israélien, a généré une vague de critiques parmi les différentes institutions libyennes et de fortes protestations,

Les manifestants ont pris d’assaut le siège du ministère des Affaires étrangères dans la capitale Tripoli.

La suspension, rapporte le portail libyen Al Wasat, s’accompagne d’une enquête sur le ministre pour déterminer les circonstances de ce qui s’est passé.

Protests in Bani Walid south of Tripoli against the meeting held in #Italy between Libya’s #GNU Foreign Minister and #Israeli counterpart.

The #Libya Update pic.twitter.com/KggmwbXMDM

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) August 27, 2023