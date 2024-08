Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a eu samedi à La Mecque, des entretiens avec le ministre des Affaires islamiques et de la Prédication du Royaume d’Arabie Saoudite, Abdellatif Ben Abdulaziz Al Cheikh.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la Conférence des ministres des Waqfs et des Affaires islamiques dans le monde islamique, les deux parties ont examiné plusieurs questions d’intérêt commun ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale, rapporte dimanche l’agence de presse Saoudienne (SPA).

A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a salué les efforts de l’Arabie Saoudite sous le leadership du Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam et du Prince héritier d’Arabie saoudite, au service de l’Islam et des Musulmans, et pour la promotion des valeurs de modération et de juste milieu dans le monde.

انطلاق أولى جلسات مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع بدول العالم الإسلامي.https://t.co/ySrnWDIrRU#واس_عام pic.twitter.com/G27GHbdSOv — واس العام (@SPAregions) August 4, 2024

Il a souligné, à cet égard, que la Conférence des ministres des Waqfs et des Affaires islamiques dans le monde islamique soutient et renforce les efforts déployés par les ministères des Affaires islamiques en faveur de la diffusion et du renforcement des valeurs de modération, de juste milieu et de cohabitation entre les religions, outre la lutte contre l’extrémisme, le fanatisme et le terrorisme dans le monde, relève la même source.

انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي في مكة المكرمة.https://t.co/Fk94f4tBPY#واس_عام pic.twitter.com/x9HB13SLj1 — واس العام (@SPAregions) August 4, 2024

Il a émis l’espoir de voir cette Conférence aboutir à des recommandations renforçant la coopération fructueuse entre les participants et contribuant à la concrétisation de la noble mission de cette organisation.

M.Al Cheikh s’est, pour sa part, félicité des relations unissant les deux pays, particulièrement dans le domaine des affaires islamique.

M. Toufiq participe à la 9ème Conférence des ministres des Waqfs et des Affaires islamiques dans le monde islamique, dont les travaux ont démarré dimanche à La Mecque, sous le thème « Le rôle des ministères des Affaires islamiques et des Waqfs dans la promotion des principes de modération et la consolidation des valeurs de tolérance ».