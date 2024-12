La députée québécoise d’origine marocaine Marwah Rizqy vient d’être élue meilleure parlementaire de l’année, tandis que chez les hommes, le Maroco-canadien Monsef Derraji partage ce titre avec le ministre Simon Jolin-Barrette.

Le journal La Presse publie, chaque année, le classement des meilleurs élus du Québec. Pour ce palmarès créé en 2016, la publication demande aux députés de l’Assemblée nationale (le Parlement québécois) qui s’est démarqué parmi leurs pairs. Et pour l’année 2024, c’est la députée d’origine marocaine Marwah Rizqy qui remporte la palme dans trois catégories, dont celle de parlementaire de l’année, un titre qu’elle partage un autre Maroco-canadien, Monsef Derraji, ainsi que le ministre Simon Jolin-Barrette.

Mère de deux enfants, Rizqy a été élue à l’Assemblée nationale du Québec en 2018 et a décroché un second mandat en 2022. Pressentie comme candidate à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), la députée avait dû répéter à plusieurs reprises que, pour des raisons familiales, elle ne briguerait pas un autre mandat et allait se retirer de la vie politique.

«C’est le plus beau vote de confiance qu’on peut obtenir. J’aime ce que je fais. Et c’est ce qui rend encore plus difficile mon départ», déclare-t-elle au quotidien. «J’invite les gens à croire en notre institution, et tous les Québécois, peu importe leur origine, ont leur place au Parlement. Les faits parlent d’eux-mêmes», conclut la native de Montréal.

C’est un honneur d’avoir été sélectionné parlementaire de l’année avec ⁦@monsefderraji⁩ et ⁦@marwahrizqy⁩. La politique c’est avant tout un travail d’équipe et c’est pourquoi je partage cette reconnaissance avec mes collègues. https://t.co/dyNj6AcsF5 — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) December 7, 2024

Né à Marrakech, Derraji obtient sa maîtrise en sciences et techniques de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (1999), puis son MBA de l’Université Laval en gestion pharmaceutique (2006). Et depuis 2022, il est titulaire d’un doctorat en santé publique de l’Université de Montréal en organisation des soins.

Leader adjoint de l’opposition officielle et porte-parole libéral en matière de santé et services sociaux, Derraji est élu député de Nelligan en 2018. L’année suivante, il est désigné comme l' »étoile montante » dans le palmarès de La Presse, et obtient la troisième place en tant que parlementaire la même année et en 2020. En 2021, il se voit encore attribuer la troisième place pour la catégorie « critique de l’opposition le plus tenace ».