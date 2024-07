La Mamounia est le deuxième meilleur hôtel de luxe au monde, selon le classement réalisé par Robb Report en 2024. Le palace est d’ailleurs le seul hôtel marocain de toute cette sélection de 50 meilleurs hôtels de luxe à travers le monde.

« C’est avec une immense fierté que nous partageons cette nouvelle » se réjouit Lamia El Ghorfi, directrice de la Communication de La Mamounia. En effet, Robb Report décrit La Mamounia comme un fantasme marocain devenu réalité, un rêve maximaliste où trop n’est jamais assez, faisant référence aux rénovations faites par le cabinet d’architecture Jouin Manku pendant la pandémie.

Pour réaliser ce classement, Robb Report livre dans son article sa méthode. Ils ont fait appel à leurs 22 voyageurs les plus exigeants. Selon la même source, chacun d’entre eux s’est porté garant pour 10 hôtels de luxe à recommander avant de décrire les qualités des hôtels en question et ce qui les rend exceptionnels. « Ce qui garantit que chaque hôtel, de ‘leur’ liste, a été essayé, testé et approuvé par les voyageurs les plus exigeants du monde », précise toujours Robb Report.

L’article de la revue de luxe révèle qu’il a été difficile de départager les 10 premières places, compte-tenu des similitudes et autres chevauchements. Mais la première place est revenue une fois de plus à l’hôtel anglais Claridg’s pour la troisième année consécutive.