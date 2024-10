La Mamounia a été élue 1er hôtel en Afrique du Nord et 11e meilleur hôtel au monde aux « Reader’s Choice Awards 2024 » du magazine de voyages de luxe et de style de vie Condé Nast Traveler.

L’édition 2024 des « Reader’s Choice Awards » du magazine Condé Nast Traveler, pour l’édition américaine et l’édition britannique, a classé La Mamounia 1er hôtel en Afrique du Nord et 11e meilleur hôtel au monde, a annoncé le groupe hôtelier dans un communiqué.

La Mamounia, seul hôtel Marocain à figurer dans le top 50 de Condé Nast Taveler, considère que cette double consécration « renforce sa position de leader dans l’hôtellerie de luxe au Maroc et en Afrique« . Il s’agit également d’ « une reconnaissance pour la »Grande Dame » qui incarne l’élégance et l’hospitalité marocaine depuis 100 ans« .

Pour Pierre Jochem, directeur général de La Mamounia, cité dans le communiqué, «cette double distinction est un témoignage et une reconnaissance du travail acharné et du dévouement de toutes nos équipes. Nous sommes ravis que nos clients du monde aient reconnu notre engagement constant à offrir un service exceptionnel et une expérience inégalée dans un cadre magnifique.»

« C’est la quatrième fois que La Mamounia reçoit cette distinction régionale et cette scission des Reader’s Choice Awards en deux éditions séparées marque une nouvelle étape dans la célébration des préférences spécifiques des voyageurs selon les régions« , souligne le géant hôtelier. Et de rappeler sa récente distinction au 31e rang des meilleurs hôtels au monde par «The World’s 50 Best Hotels 2024».