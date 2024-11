ldc feminine as far mamelodi syndowns 1

La 4e édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF (Maroc-2024) se tiendra du 9 au 23 novembre dans les villes d’El Jadida et de Casablanca, selon le programme définitif dévoilé, vendredi, par la Confédération africaine de football (CAF).

Le match d’ouverture mettra aux prises le TP Mazembe et les Sud-Africaines de l’University of Western Cape, samedi 9 novembre (15h00 heure locale, 14h00 GMT) au Stade El Abdi d’El Jadida, précise la CAF dans un communiqué.

Le Stade El Abdi accueillera, plus tard dans la soirée, la rencontre opposant l’AS FAR et les Aigles de la Medina du Sénégal (17h00 GMT), ajoute la même source. Les matchs du groupe B opposeront, dimanche 10 novembre, les tenantes du titre du Mamelodi Sundowns au FC Masar d’Égypte, tandis que l’équipe éthiopienne de la Commercial Bank of Ethiopia sera confrontée aux Edo Queens du Nigeria, poursuit la CAF, notant que les deux confrontations auront lieu au Stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Les 16 confrontations prévues se disputeront sur les deux sites retenus, avec la grande finale programmée à El Jadida le samedi 23 novembre, précise le communiqué.