La mode marocaine est cette année à l’honneur au Festival du film de Cannes, qui accueille un événement de clôture ‘’exceptionnel’’ avec un défilé de mode, auquel prendront part trois designers marocaines.

L’événement se déroulera à l’Hôtel Martinez, le 27 mai où plusieurs designers internationaux présenteront leurs dernières créations, indique la « Maroc Fashion Week » (MFW), association regroupant les créateurs de mode marocains et qui œuvre à leur développement dans le Royaume et à l’international en organisant des fashion week et en nouant des partenariats avec d’autres organisations de mode.

Ainsi, dans le cadre de cette 76è édition du Festival de Cannes, les créatrices marocaines Nadia Ksiyer, Loubna Benkirane et Mouna Benmakhlouf ont été sélectionnées pour représenter la mode marocaine et positionner leurs marques parmi les plus prestigieuses du festival, où les stars sont habillées par les meilleurs stylistes du monde, ajoute l’association dans un communiqué.

Ce défilé représente un pas de plus pour la MFW qui ambitionne d’installer la mode marocaine sur les podiums des plus grands festivals de cinéma (Cannes, Venise, Deauville, Marrakech…), note la même source.

“Notre but est de développer de plus en plus les marques marocaines et les positionner sur ce marché du cinéma pour habiller les actrices internationales”, a déclaré à la MAP, Mme Hind Joudar, représentante de la “Maroc Fashion Week”.

“Nous œuvrons à travers cette initiative à faire connaître la mode et le savoir-faire ancestral marocains et ouvrir de nouvelles perspectives aux designers nationaux”, a-t-elle ajouté.

Ces défilés de la MFW marquent le lancement d’une longue série de shows visant à faire rayonner les designers marocains à l’international sous le label Maroc, selon l’association.