La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, la radiation de Mohamed Boudrika et de Saïd Naciri, anciens présidents respectifs du Raja et du Wydad, de son comité exécutif. Cette décision fait suite à leur arrestation par les autorités judiciaires.

Réuni jeudi sous la présidence de Fouzi Lekjaa, le Comité directeur de la FRMF a acté la suspension des ex-présidents du Raja et du Wydad. «En application des dispositions des statuts de la FRMF relatifs aux membres du Comité Directeur de la FRMF, dans son article 27 intitulé vacance, le Comité Directeur a considéré comme ‘poste vacant’ les postes occupés par M. Said Naciri et M. Mohamed Boudrika en raison de leur absence de plus de deux réunions», indique un communiqué.

La radiation de Boudrika et Naciri du comité exécutif de la FRMF intervient après l’arrestation du premier à l’aéroport de Hambourg en Allemagne, à la suite d’un mandat de perquisition d’Europol, et l’arrestation du second dans le cadre de l’affaire Escobar du Sahara.

Le 18 juillet, la Cour d’appel de Casablanca a reporté le procès des accusés dans cette dernière affaire, dont Naciri, au 12 septembre prochain, à la demande des avocats des accusés pour préparer leur défense.

Concernant Boudrika, les procédures pour son extradition sont en bonne voie. Les juges du pôle de la coopération judiciaire internationale, relevant du parquet général, ont envoyé une requête dans ce sens à leurs homologues allemands. Dans ce dossier de 57 pages, la partie marocaine demande l’accélération de la procédure.

Rappelons par ailleurs que le Raja de Casablanca a limogé Boudrika de son poste de président du club. Affaire à suivre…