L’Afrique comptait 29 milliardaires ayant une fortune cumulée de 54 milliards de dollars à fin 2023, selon un rapport publié par le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Altrata.

Selon le cabinet de conseil Altrata, le nombre de milliardaires et leur richesse ont encore augmenté en 2023, après une baisse en 2022. L’entreprise estime que le nombre de milliardaires a augmenté de 4% dont richesse collective a, elle aussi, bondi de 9% pour atteindre le montant colossal de 12.107 milliards de dollars.

Et nombre d’Africains disposant d’une fortune supérieure ou égale à un milliard de dollars a augmenté de 3,6% en comparaison avec 2022, précise le rapport.

La richesse cumulée de ces milliardaires a, cependant, reculé de 3,7% durant l’année écoulée par rapport à 2022 atteignant les 54 milliards de dollars. Le cabinet explique cette baisse de la fortune cumulée des milliardaires africains essentiellement par « l’exposition des pays producteurs de matières premières sur le continent aux perturbations du commerce mondial, les conditions de financement difficiles, les pénuries d’électricité et les troubles politiques et sociaux persistants qui ont pesé sur les portefeuilles d’actifs des individus ultra riches ».

Le rapport indique aussi que l’Amérique du Nord reste la région qui concentre le plus de milliardaires. Elle compte 1111 individus super riches, dont le patrimoine cumulé s’élève à plus de 5027 milliards de dollars (+20,2%).

En Europe, il y a 980 milliardaires détenant une fortune cumulée de 3179 milliards de dollars contre 806 milliardaires ayant un patrimoine cumulé de 2573 milliards de dollars en Asie.

Le nombre de milliardaires russes a augmenté de 5,4 % au cours de l’année, atteignant 118 individus. Moscou est entrée dans le top cinq des villes mondiales pour les milliardaires. Trois villes chinoises, dont Hong Kong(107), ont vu leur nombre de milliardaires diminuer en raison de difficultés économiques et d’un marché immobilier en difficulté. Et c’est l’Inde (40) qui a connu la plus forte croissance de sa population de milliardaires, avec une augmentation impressionnante de 15,9 % sur un an.