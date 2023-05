Dans l’objectif de promouvoir l’accès aux arts numériques et urbains au plus grand nombre, la Fondation Attijariwafa bank organise une exposition des meilleures œuvres issues de son concours d’arts visuels #Imaginetaville, à l’espace d’art Actua* du 24 mai au 30 juin 2023.

Plus de 200 candidats venus des quatre coins du royaume ont participé au concours #Imaginetaville. Parmi eux, on a compté 21 exposants, dont six gagnants et trois mentions spéciales retenus par un jury de professionnels.

Le concours #Imaginetaville a été l’occasion de révéler une nouvelle génération d’artistes et de passionnés d’arts visuels, très investis dans les nouveaux langages de la création digitale, de la performance et des environnements de réalité virtuelle.

La Fondation Attijariwafa bank accompagne les gagnants en leur réservant un soutien à la production de leurs créations, un espace privilégié pour exposer leurs créations et des prix d’encouragement. L’objectif: mettre en lumière la vitalité et la richesse de la scène artistique marocaine, en mettant en avant les pratiques artistiques contemporaines les plus en vue chez les jeunes.

Les gagnants bénéficieront d’une grande visibilité médiatique et feront découvrir au grand public leurs créations artistiques. Des créations avec un large faisceau de visions, qu’elles soient pleines d’espoir pour une ville connectée et futuriste, ou rattachées au passé et aux réalités socio-démographiques.

Par ailleurs, le jury de cette édition s’est distingué par la qualité de ses membres à savoir: Hayat Zirari, anthropologue et enseignante-chercheuse à l’Université Hassan II, Abderrahim Kassou, architecte, urbaniste et ancien Président de l’association Casa mémoire; Abdelmajid Seddati, enseignant d’art vidéo et Directeur artistique du Festival International d’Art Vidéo de Casablanca et enfin, Ghitha Triki responsable du Pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank, commissaire de l’exposition Imaginetaville.

Informations pratiques :

*Espace d’art Actua. 60, rue d’Alger – Casablanca. Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00.

Exposition du 24 mai au 30 juin 2023. Accès libre et gratuit.

Ouverture exceptionnelle le samedi 27 mai de 9h00 à 19h00 dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Visites commentées sur demande: [email protected].