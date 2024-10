Le puissant ouragan Milton a balayé dans la nuit de mercredi à jeudi la Floride, provoquant tornades et inondations, mais les autorités ont fait part de leur soulagement face à des dégâts moins importants que prévu.

« La tempête fut considérable, mais heureusement le pire scénario ne s’est pas produit », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse jeudi matin.

L’ouragan « s’est affaibli avant de toucher terre, et la submersion marine, de ce que nous savons pour l’instant, n’a pas été aussi importante que celle observée pour l’ouragan Hélène », qui a touché le sud-est des Etats-Unis fin septembre, a-t-il ajouté.

Au moins quatre morts ont cependant été recensés par les autorités locales après l’apparition de plusieurs tornades qui ont créé la stupeur dans la péninsule.

Milton a touché terre mercredi soir sur la côte ouest de la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 3 – sur une échelle de 5 – et a maintenu des vents puissants en se frayant un chemin à l’intérieur des terres, avant d’atteindre jeudi matin l’Atlantique.

Milton a également « provoqué des inondations » sur la côte est de la péninsule, a précisé Ron DeSantis, mais aussi au coeur de la Floride, où les parcs d’attraction Disney étaient restés fermés par précaution.

Le président Joe Biden et le gouverneur se sont parlé au téléphone jeudi matin pour évoquer la situation, a indiqué la Maison Blanche.

Dans le comté de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, où l’eau est montée de 2,4 à 3 mètres selon le gouverneur, les habitants commençaient à sortir pour constater les dégâts, des branches d’arbres et panneaux de signalisation jonchant les rues.

« Je pense que nous avons beaucoup de chance », confie Carrie Elizabeth, une habitante, à l’AFP. « Il faudra beaucoup de temps pour nettoyer, mais cela aurait pu être bien pire », assure-t-elle.

Joe Biden a cependant appelé sur X la population à « rester à l’intérieur » pour le moment, notamment pour éviter « les lignes électriques à terre, les débris, et les routes emportées ».

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.

Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.

Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.

— President Biden (@POTUS) October 10, 2024