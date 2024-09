La FIFA a lancé, mercredi en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales, un traumatisme crânien auquel tous les joueurs sont exposés.

Sous le signe « Suspecter et protéger : aucun match ne mérite que l’on joue avec sa santé », cette campagne a reçu l’appui des joueurs, joueuses, entraîneurs et médecins d’équipe dans le monde entier, indique un communiqué conjoint des deux organisations.

Elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs stratégiques de la FIFA 2023-2027 pour un football mondial, et à la suite des mesures annoncées à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB en mars 2024.

Concussion is a public health issue of concern at all levels of football, and many other sports, requiring greater levels of awareness and action.

That is why @WHO is teaming up with @FIFA on the #SuspectAndProtect campaign to promote ways to protect the brains of footballers,… https://t.co/FV49Eul93z

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2024