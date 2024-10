Direction des établissements et entreprises publics relevant du ministère de l'Economie et des Finances. © DR.

La direction du Budget relevant du ministère de l’Economie et des Finances a publié, récemment, son rapport d’activité au titre de l’année 2023.

Ce rapport, accessible sur le site web du ministère, revient notamment sur les temps forts et événements de 2023, les chantiers pilotés par la direction du budget, la préparation et suivi d’exécution des lois de finances et le renforcement de la performance et de la transparence de la dépense publique.

Il traite également de la gestion du financement extérieur des projets publics, du personnel de l’État et des établissements publics et des finances locales, ainsi que de l’accélération de la digitalisation.

Dans l’édito de ce rapport, le directeur du Budget, Aziz Khayati, a indiqué que l’année 2023 restera dans les mémoires comme une période de défis sans précédent, tant sur le plan national, avec des événements tragiques comme le séisme d’Al Haouz et la persistance de la sécheresse, qu’au niveau international, avec des tensions géopolitiques et une inflation soutenue.

Face à cette conjoncture exceptionnelle, d’une ampleur inédite, la direction du Budget a participé activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures prises en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi pour atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des citoyens et reconstruire et développer les zones sinistrées, a-t-il fait savoir.

Et de soutenir : « Conformément aux Hautes Orientations Royales, nous avons poursuivi la mise en œuvre de réformes ambitieuses, visant à soutenir les secteurs stratégiques de l’économie et à améliorer la qualité des services publics. Cette approche s’est traduite par une gestion budgétaire agile, adaptée aux multiples enjeux auxquels le Royaume a été confronté ».

M. Khayati a souligné que la Loi de Finances de 2023 s’est inscrite pleinement dans cette dynamique, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de concrétiser ses engagements, en alignement avec les recommandations du nouveau modèle de développement.

Selon lui, les priorités ont été accordées aux secteurs sociaux, notamment à travers le chantier royal de généralisation de la protection sociale via le lancement du programme d’aide sociale directe, ainsi que la poursuite de la refonte du système national de santé et de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du système éducatif.

En matière de réforme budgétaire, M. Khayati a relevé que l’exercice 2023 a permis de consolider les résultats acquis en termes d’amélioration de la rigueur budgétaire, d’ancrage de la performance et d’amélioration de la transparence d’une part et de mener la réflexion et la concertation autour de l’amendement de la loi organique relative à la loi de finances, d’autre part. Cet amendement ambitionne de renforcer le contrôle parlementaire, à garantir la soutenabilité des finances publiques et à appuyer la réforme du portefeuille de l’État.

L’année 2023 a également marqué un tournant dans la modernisation des outils budgétaires au service d’une gestion axée sur les résultats, à travers l’adoption d’un cadre réglementaire pour le déploiement du contrôle de gestion dans l’administration publique et l’accompagnement des départements ministériels pour mettre en place les dispositifs y afférents, a-t-il rappelé, ajoutant que la direction du Budget a aussi affermi, à travers l’accompagnement du CE-BSG aux départements ministériels et le renforcement de leurs capacités, l’engagement collectif en matière de budgétisation sensible au genre (BSG) et de mise en œuvre de politiques publiques égalitaires.

En outre, M. Khayati a évoqué la supervision de la troisième évaluation de la gestion des finances publiques lancée dans le cadre du programme PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), afin d’apprécier la performance du système de gestion des finances publiques au Maroc et d’évaluer, pour la première fois, la performance sensible au genre sur la période allant de 2020 à 2022.

« Conscients de l’importance de la gestion efficiente des investissements publics, nous avons adopté une nouvelle approche de gestion et de suivi centralisé des projets d’investissement publics, avec des outils d’accompagnement adaptés au service des gestionnaires des projets. Cette démarche a été renforcée par le développement du module de suivi des projets d’investissement au sein du système de programmation budgétaire, e-budget 2 », a-t-il fait savoir. Par ailleurs, la direction du Budget, dans le cadre de son engagement visant à catalyser le développement de l’économie bleue axée sur la durabilité, pilote et coordonne l’élaboration de la Stratégie nationale de l’économie bleue qui promeut un avenir durable et inclusif où développement économique et durabilité environnementale se conjuguent harmonieusement.

En matière de financements extérieurs, la direction a renforcé sa collaboration avec les différents partenaires techniques et financiers, aboutissant ainsi à une hausse des financements mobilisés au profit des projets publics de l’ordre de 29,7% par rapport à 2022.

Parallèlement, M. Khayati a noté que l’année 2023 a également été marquée par des progrès significatifs dans le renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales, notamment à travers l’augmentation des ressources allouées par l’État, la contractualisation État-régions et une meilleure gestion des financements.

Résolument engagée pour la promotion du dialogue social en tant qu’instrument de renforcement de la stabilité sociale et de démocratie participative, la direction du Budget a concouru, en tant que partie prenante, aux travaux relatifs au dialogue social entre le gouvernement et les partenaires économiques et sociaux notamment le dialogue social sectoriel de l’Education nationale ponctué par les accords historiques de janvier et décembre 2023. Les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions décidées dans le cadre des rounds dudit dialogue social ont été consacrées au niveau de la Loi de Finances 2023.

Au volet du digital, qui est au cœur de l’action de la direction, M. Khayati a fait état de la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de transformation digitale à travers l’amélioration et l’extension du système d’information et la digitalisation des processus métiers (Istithmar, SI-performance, plateforme de gestion des amendements, …), le renforcement de l’aide à la prise de décision, et la dématérialisation et le travail collaboratif.

« Ce rapport d’activité, qui dresse un bilan des actions entreprises par la Direction du Budget tout au long de l’année 2023, témoigne de la solidité de nos actions. À travers cette rétrospective annuelle, nous réaffirmons notre engagement à contribuer activement au développement prospère du Royaume du Maroc », a-t-il conclu.