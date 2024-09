Direction des établissements et entreprises publics relevant du ministère de l'Economie et des Finances. © DR.

La direction du Budget relevant du ministère de l’Économie et des Finances a publié la première édition du document « Performance de l’action publique : Principales données ».

Ce document se base sur une analyse, une synthèse et une consolidation des informations contenues dans 37 projets de performance élaborés par les départements ministériels au titre de l’exercice 2024, dans le cadre du déploiement de la Loi Organique relative à la loi de Finances, explique la direction.

L’élaboration dudit document constitue une initiative délibérée et volontariste visant à simplifier la lecture des projets de performance, à vulgariser l’information auprès du citoyen et à informer sur les engagements pris par les départements ministériels dans le cadre des allocations budgétaires prévues au niveau de la Loi de Finances, fait savoir la même source.

Il est structuré, pour chaque département ministériel, autour de trois principaux piliers à savoir, « la présentation des orientations stratégiques », « la restitution des allocations budgétaires pluriannuelles et annuelles » et « le focus sur les objectifs et les indicateurs de performance emblématiques ».

Ce document est le fruit d’un travail d’équipe, reposant sur la sélection des données et leur présentation selon un format lisible et compréhensif, ainsi que sur la mise en avant de l’information la plus pertinente. L’ambition est de pérenniser sa production tout en y apportant les améliorations continues à même répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs.

En diffusant ce document, la direction du Budget vise à contribuer à une meilleure compréhension des choix et enjeux budgétaires, œuvrant ainsi à une gestion plus efficace des ressources et deniers publics, au service des citoyens.