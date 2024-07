Grâce à la collaboration de la Direction générale de la surveillance du territoire marocain (DGST), huit personnes ont été arrêtées dans trois villes espagnoles lors d’une opération menée par la Guardia Civil.

Le coup de filet a permis de neutraliser un groupe de jeunes ayant prêté allégeance à l’organisation terroriste Daech. Lors de cette opération, effectuée le 2 juillet dernier par le service d’information de la Guardia Civil en collaboration avec la DGST marocaine, huit personnes ont été appréhendées, de manière simultanée, à Mélilia, Madrid et Malaga.

Il s’agit d’une deuxième opération après une première, menée le lundi 1er juillet, à Cornellá, dans la province de Barcelone qui avait permis l’arrestation d’un autre présumé terroriste spécialisé dans la création et la diffusion de contenus jihadistes, annonce un communiqué du ministère de l’Intérieur espagnol.

#OperacionesGC | Desarticulada en varias localidades en #España una estructura #terrorista de jóvenes radicalizados en los postulados más violentos de la organización terrorista #DAESH. 🚔 8 detenidos en #Melilla, #Madrid y #Málaga

🚔 Otro detenido en Cornellá #Barcelona… pic.twitter.com/JFYk1z35PG — Guardia Civil (@guardiacivil) July 5, 2024

Ces arrestations interviennent, ajoute la même source, dans le cadre d’un travail de prévention et de détection de menaces potentielles. C’est ainsi qu’en 2023, les enquêteurs de la Guardia Civile ont mené une enquête sur un groupe de jeunes établis dans l’enclave de Mélilia. Ils partageaient et échangeaient du contenu jihadiste, via des groupes de messagerie privée. Une grande partie du matériel de propagande détecté appartient à des organisations terroristes comme Daech, soutient le communiqué.

Outre ces échanges, les jeunes agissaient en tant que recruteurs de potentiels djihadistes en Espagne. Ces personnes étaient endoctrinées via diverses plateformes. Ils recevaient des conseils et des instructions sur les sentences et verdicts de leaders jihadistes légitimant ainsi le recours aux actions violentes, poursuit la même source.

« La coopération de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) du Royaume du Maroc (…) dont le soutien constant et qualifié a permis de progresser dans les enquêtes. Cela met en évidence l’importance de la coopération internationale entre les services antiterroristes pour faire face à cette menace et relever le grand défi consistant à anticiper le passage à l’action des terroristes”, s’en félicite le département espagnol.

Les détenus ont été présentés à la justice jeudi 4 juillet, et la mesure de détention provisoire a été ordonnée contre cinq d’entre eux.