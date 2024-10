Trois mois après le lancement officiel, la DGSN fait un premier bilan de sa plateforme « E-Blagh », dédiée à la lutte contre la cybercriminalité sur Internet.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) annonce, dans un communique que la plateforme « E-Blagh », dédiée à la lutte contre la cybercriminalité sur Internet, a traité, au cours des trois premiers mois suivant son lancement en juin 2024, un total de 7083 signalements concernant diverses affaires criminelles.

Ces affaires concernent principalement les crimes liés aux technologies modernes, l’incitation à la violence, l’apologie du terrorisme, les tentatives de détournement de mineurs, les menaces d’atteinte à l’intégrité physique des personnes, l’escroquerie, la fraude ou encore le chantage.

Une analyse qualitative des signalements reçus par la plateforme « E-Blagh » a révélé que l’équipe technique de la DGSN a traité un total de 6788 signalements concernant des affaires de cybercriminalité. 60% de ces signalements concernent des affaires d’escroquerie et de fraude en ligne, 20% des affaires de chantage sexuel, 10% des affaires d’injures et de diffamation, 5% des affaires de violence et de menaces de violence et 5% des affaires relevant d’autres catégories de contenus numériques liés à l’incitation à commettre des crimes contre des personnes, au trafic de substances illicites sur Internet et à l’exploitation sexuelle, détaille un communiqué.

Sur le plan procédural, les équipes d’E-Blagh ont procédé aux expertises et aux diagnostics techniques nécessaires sur les signalements reçus avant de les transmettre aux services de police judiciaire compétents sur le plan territorial, afin de saisir le ministère public et d’ouvrir les enquêtes judiciaires nécessaires conformément à ses instructions.

#منصة_إبلاغ

عالجت منصة « إبلاغ »، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها، ما مجموعه 7083 إشعارا، من بينها 6788 تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة و295 إشعارا بشأن التحريض والإشادة بأعمال إرهابية. pic.twitter.com/c4U2Acwb5Q — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 10, 2024

Ces enquêtes, menées sous la supervision des différents parquets, ont permis d’identifier 82 personnes suspectées d’être impliquées dans des affaires comportant les éléments constitutifs de crimes et de délits punissables par la loi. 23 personnes parmi elles ont été présentées devant la justice, tandis que des mandats d’arrêt nationaux ont été émis à l’encontre de neuf suspects. Les enquêtes se poursuivent quant aux autres suspects impliqués dans ces actes criminels.

En ce qui concerne les affaires de terrorisme et d’extrémisme, la plateforme « E-Blagh » a reçu, au cours de la même période, un total de 295 signalements concernant des affaires d’apologie et d’incitation à commettre des actes terroristes, dont 85 signalements concernant des activités informatiques liées à l’apologie de l’organisation terroriste « Daech ». Ces signalements ont fait l’objet d’un traitement sérieux par l’ouverture des enquêtes nécessaires.

D’autres données statistiques indiquent un niveau de confiance et d’interaction positif avec le service fourni par la plateforme numérique « E-Blagh ». Au cours des trois premiers mois suivant son lancement, cette plateforme interactive a reçu un total de 4117 signalements comportant l’identité complète des déclarants qui ont choisi d’enregistrer leurs signalements accompagnés de leurs données personnelles, soit un pourcentage équivalent à plus des deux tiers du total des signalements reçus.

Pour consolider cette confiance mutuelle entre le déclarant et la plateforme numérique « E-Blagh », 564 signalements ont été enregistrés de l’étranger, provenant de pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

En poursuivant l’interaction immédiate et sérieuse avec les signalements reçus par la plateforme numérique « E-Blagh », les services de la Sûreté Nationale comptent renforcer le sentiment de sécurité de la population, améliorer les niveaux d’interaction entre l’institution sécuritaire et son environnement social, ainsi que développer des mécanismes pratiques et efficaces de lutte contre les crimes liés aux technologies modernes, en associant les citoyens à la réalisation de la sécurité numérique et à la préservation d’Internet comme un espace sûr et exempt de menaces et de comportements criminels, conclut le communiqué.