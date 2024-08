La Direction générale de la météorologie (DGM) met en garde contre les orages d’été violents et soudains qui peuvent causer des dégâts considérables et mettre en danger la sécurité des personnes et biens.

«L’été est souvent synonyme de soleil et de chaleur, mais il apporte aussi son lot d’orages violents et soudains. Les orages d’été peuvent causer des dégâts considérables et mettre en danger la sécurité des personnes et des biens», indique la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un avis publié jeudi 8 août.

L’institution explique que l’été est propice à la formation des orages en raison de la chaleur accrue. En effet, «en été, les températures plus élevées favorisent l’évaporation de l’eau, augmentant ainsi la quantité d’humidité dans l’air». L’instabilité atmosphérique est également évoquée: «lorsque l’air chaud près du sol monte, il peut rencontrer de l’air plus frais en altitude. Cette montée d’air chaud favorise la formation de nuages cumuliformes associés aux orages.»

Une autre raison est liée à la convection, c’est-à-dire le processus de montée d’air chaud durant la journée qui favorise une convection plus forte et plus fréquente, ajoute la DGM.

Au Maroc, le mois de juillet 2024 a été particulièrement marqué par des épisodes de chaleur mais aussi des événements orageux sur les zones montagneuses. La DGM cite ainsi l’exemple des développements importants de cellules orageuses qui «ont occasionné le 19 juillet des cumuls d’environ 80 mm sur la région d’Aknoul (Rif) et d’environ 22 mm sur la région d’Ait Errkha (Sidi Ifni)».

La DGM souligne par ailleurs que l’intensité des orages d’été, notamment dans les zones montagneuses, et leur localisation géographique ponctuelle bien précise reste parmi «les grands défis des prévisionnistes pour tous les services météorologiques mondiaux».

Deux facteurs sont évoqués. Il y a la complexité du terrain. Selon la DGM, «les montagnes créent des microclimats complexes. La topographie montagneuse peut causer des variations locales importantes dans la couverture nuageuse».

Le second facteur concerne les «effets locaux du vent». En effet, «les montagnes perturbent les régimes de vent» et «ces mouvements influencent la montée et la condensation de l’humidité, deux facteurs clés dans la formation des orages», explique-t-on.

Durant les cinq dernières années, les orages se sont faits rares plutôt rares au Maroc, coïncidant avec la prédominance de la phase négative ENSO (El Niño-oscillation australe), constate par ailleurs la DGM. Et de conclure en appelant à la vigilance «car ce sont des situations qui peuvent être violentes et les risques en pertes humaines et matérielles sont à prévenir».