La chambre criminelle de première instance du tribunal d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, a reporté, ce lundi, le procès de Reda Bouzidi, alias « Ould Chinouiya », au mercredi 4 décembre, afin de permettre à sa défense de préparer son dossier.

Après un premier report lundi dernier en raison du refus des avocats de prendre en charge la défense de Reda Bouzidi, alias « Ould Chinouiya », la chambre criminelle de première instance du tribunal d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, a de nouveau reporté le procès de l’influenceur à la demande de ses avocats.

Ces derniers ont sollicité un délai pour examiner le dossier de l’affaire et préparer leur défense, ce qui a provoqué l’ire du président du collège des juges qui a prévenu que «ce sera le dernier délai accordé».

Les avocats d’Ould Chinouiya ont également demandé un temps supplémentaire pour examiner les moyens de preuve présentés dans le dossier, y compris la vidéo liée à l’affaire et le procès-verbal d’audition rédigé par les officiers de la police judiciaire.

De son côté, le tribunal a confirmé qu’il était prêt à diffuser la vidéo de l’affaire de manière publique lors de l’examen de l’affaire en audience.

« Les avocats sont des fraudeurs«

Lundi dernier, la cour a dû reporter l’audience suite au refus des avocats de prendre en charge la défense d’Ould Chinouiya. Ceux-ci refusaient catégoriquement d’assurer la défense du tiktokeur en raison des « propos offensants » qu’il avait tenus à leur encontre dans une de ses vidéos.

En plus de la plainte déposée par la Ligue marocaine de la citoyenneté et des droits de l’homme (LMCDH), qui a ouvert la voie à ses ennuis judiciaires, Ould Chinouiya fait face à une autre plainte de l’Association des jeunes avocats de Casablanca, déposée après la publication d’une vidéo dans laquelle le concerné qualifie les avocats de « fraudeurs« .

L’Association des jeunes avocats a publié un communiqué dénonçant ces déclarations offensantes et considérées comme une atteinte à l’honneur de la profession. Elle a ainsi appelé à prendre les mesures légales nécessaires pour défendre l’intégrité de la profession.

Lors de la première audience, Ould Chinouiya est resté sans voix lorsque le président de la chambre criminelle lui a demandé de désigner un avocat pour sa défense.

Le 20 novembre dernier, le substitut du procureur près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ a décidé de mettre l’influenceur en détention provisoire. Après s’être évanoui dans la salle d’audience, il a d’abord été transféré à l’hôpital avant d’être conduit à la prison locale d’Aïn Sebaâ, dite Oukacha.

De lourdes accusations

Bouzidi a été présenté en audience en compagnie de sa mère, de ses frères et de la tiktokeuse Bint Abbas, Fatima Amziouk de son vrai nom. Le substitut du procureur a ordonné l’incarcération des deux accusés, qui font face à des charges de diffamation, d’atteinte à la vie privée, de publication d’allégations mensongères via des systèmes informatiques dans le but de nuire à la réputation d’autrui, d’attaque contre des biens privés, d’insultes, de menaces et de création de troubles au sein d’une institution de sécurité, ainsi que de menaces de commettre un crime.

Par ailleurs, des sources confirmées indiquent qu’une enquête supplémentaire est actuellement menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), concernant des accusations de traite d’êtres humains.

Selon des informations rapportées par le confrère Goud, les éléments de la BNPJ ont interrogé le suspect au sujet de fuites audio dans lesquelles il semble inciter à la prostitution et évoquer des faits liés à la traite d’êtres humains.