La Confédération marocaine des TPME (CM-TPME) appelle la Banque centrale à rétablir le taux directeur à 1,5%. C’est l’un des points soulignés par une récente déclaration publiée par l’organisation à l’occasion de la journée mondiale des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

« En ce qui concerne la décision de Bank Al-Maghrib de réduire le taux d’intérêt principal de 25 points de base à 2,75 %, après l’avoir maintenu inchangé lors de quatre réunions consécutives, nous, à la Confédération Marocaine des TPE-PME saluons cette décision et demandons au Wali de Bank Al-Maghrib de réduire davantage le taux d’intérêt».

C’est en ces termes que Abdellah El Fergui, le président de cette organisation, a introduit la requête. Arguant par la suite une inflation faible et sous contrôle, la CM-TPME a indiqué, nécessaire de rétablir le taux précédent d’intérêt, qui était de 1,5 %.

C’est à la faveur de la journée mondiale des TPME, célébrée tous les 27 juin, qu’Abdallah El Fergui est à nouveau monté au créneau. Dans cette note, il a mis en lumière le rôle primordial de cet écosystème et souligné leur contribution majeure à la croissance économique, à la création d’emplois, ainsi qu’au maintien de la paix sociale.

Pour la Confédération, «les TPE-PME constituent l’épine dorsale de l’économie marocaine, représentant plus de 98,4 % de l’ensemble des entreprises au Maroc, soit plus de 7 millions d’entreprises ».

Par ailleurs, il a rappelé les défis auxquels ces entreprises sont confrontées, en l’occurrence «l’accès au financement, aux marchés publics, à l’immobilier, aux retards de performance, ainsi qu’à la difficulté d’accéder aux technologies de l’information et de la communication».

Aussi, a-t-il appelé les pouvoirs publics, les institutions financières et les partenaires au développement à plus d’engagement et de soutien à leur égard.

Parlant du rôle de la Confédération, Abdellah El Fergui a indiqué qu’il consiste à fournir un soutien, des conseils et de l’accompagnement à ces TPME.

De plus, il a précisé que cette entité a vocation à promouvoir l’esprit d’initiative et d’innovation, faciliter l’accès au financement, aux marchés publics, au foncier, ainsi qu’aux ressources technologiques et intellectuelles nécessaires à leur croissance et à leur prospérité.

Au terme de sa déclaration, le président de la Confédération des TPME a rejeté les explications récentes fournies par les membres du gouvernement au Parlement concernant la faillite des TPME et leur accès à la commande publique.