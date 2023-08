L’équipe de campagne de Donald Trump a affirmé dimanche avoir levé 7,1 millions de dollars de fonds depuis la publication jeudi de la photo d’identité judiciaire de l’ex-président républicain, relative à son inculpation en Géorgie.

Visage fermé, sourcils froncés, regard défiant: Donald Trump avait été soumis à cette prise de vue dans une prison d’Atlanta, une première pour un ancien président dans l’histoire des Etats-Unis.

Le favori des primaires républicaines à l’investiture pour l’élection présidentielle de 2024 y avait échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales, mais le milliardaire, accusé d’avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020 dans cet Etat du Sud, n’a cette fois-ci pas coupé à ce cliché.

BREAKING:

Close to $20m raised in the last 3 weeks, coinciding with indictment in DC and the Atlanta mugshot.

$7.1m since Thursday (Atlanta mugshot).

$4.18m yesterday (Friday) alone, the highest grossing day of the entire campaign.

Organic money has skyrocketed, especially…

— Steven Cheung (@TheStevenCheung) August 26, 2023