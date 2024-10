Trois matches ferme de suspension plus trois avec sursis: la commission de discipline a eu la main lourde mercredi avec Medhi Benatia, conseiller sportif du président de l’OM, une décision jugée « surprenante et incompréhensible » par le club marseillais.

Benatia, qui a été entendu mercredi en visio-conférence par les membres de la commission de discipline, est suspendu « de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », selon le communiqué de la LFP.

Le dirigeant marseillais, âgé de 37 ans, a été sanctionné pour ses propos envers Benoit Bastien, l’arbitre du récent match Lyon-Marseille.

L’OM s’est imposé à Lyon (3-2) mais plusieurs décisions d’arbitrage, lors de ce match et lors du précédent contre Nice, ont provoqué la colère de Benatia, descendu dans le couloir des vestiaires du Groupama Stadium, à la demande du président marseillais Pablo Longoria, alors que le score était encore de 0-0.

« Commencez à nous respecter ! Prenez pas les gens pour des cons ! », a-t-il ainsi lancé à l’arbitre Benoît Bastien, en le pointant du doigt.

Un peu plus tard, au micro de DAZN, sa colère était plus froide mais toujours présente. « Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président ne peut pas laisser passer. Tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire: +c’est quand qu’ils vont nous la faire+, c’est pas possible », a-t-il lâché.

La première intervention de Benatia avait été consignée dans le rapport de l’arbitre et le conseil national de l’éthique avait saisi la commission de discipline de la LFP.

Celle-ci a donc jugé ses propos déplacés mais le club marseillais, lui, a immédiatement répliqué par un communiqué dans lequel il se dit « en profond désaccord » avec la décision » de la commission et évoque un traitement « totalement disproportionné » à l’encontre de Medhi Benatia.

L’OM considère en effet que Benatia, ancien joueur de la Juventus Turin ou du Bayern Munich, n’a été ni insultant, ni menaçant. Dans son communiqué, le club juge également que « cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain.

Une source au sein du club, qui parle d' »incompréhension et de colère », a ainsi évoqué auprès de l’AFP les cas d’Eric Roy, entraîneur de Brest, Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, ou Olivier Létang, président de Lille, tous sanctionnés plus légèrement que Benatia ces dernières saisons.

« Ils vont provoquer la réaction contraire, ça va aller crescendo », a déclaré à l’AFP une autre source au sein de la direction du club provençal. « Le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire », a d’ailleurs aussi écrit l’OM dans son communiqué.

Benatia a la possibilité de faire appel de cette sanction mais aucune décision n’avait été prise en ce sens mercredi soir, a-t-on expliqué à l’AFP.

Formé à l’OM, Benatia n’en a jamais porté le maillot mais a connu une belle carrière de joueur avec des passages à l’AS Rome, à la Juventus ou au Bayern et plus de 60 sélections avec le Maroc, dont il a été le capitaine.

A la fin de sa carrière de footballeur, en 2021, il est brièvement devenu agent de joueurs, avant de revenir à l’OM en novembre dernier avec un rôle de conseiller sportif de Longoria et un statut de prestataire calqué sur celui de Luis Campos au Paris SG.

Il est un choix personnel du président de l’OM, qui l’avait côtoyé à la Juventus quand l’un y était encore joueur et l’autre jeune dirigeant.