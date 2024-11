L’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, relevant de l’Université Al Quaraouiyine, a été récemment sacré, au Koweït, meilleur établissement coranique dans le monde islamique, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels au service du Saint Coran.

Cette distinction a été décernée lors de la cérémonie de clôture de la 3ème édition du Prix international du Koweït pour la mémorisation, la lecture et la récitation du Saint Coran, organisée sous le patronage de l’Émir de l’État du Koweït, SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le directeur de l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques à Rabat, Abderrahim Al Amine, a souligné que l’Institut demeure un établissement pionnier au monde dans le domaine des lectures et des études coraniques. Créé sur Hautes Instructions Royales en 2013, l’Institut est l’une des manifestations de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure le Saint Coran et ses sciences.

Le mérite de cette distinction, a-t-il ajouté, revient à tous les contributeurs qui apportent leur soutien précieux à ce grand projet coranique.

L’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, créé sur Hautes Instructions Royales par le Dahir n°1-13-50 du 21 Joumada II 1434 (2 mai 2013), vise notamment la formation initiale et la formation spécialisée dans le domaine des lectures, ainsi que la qualification des spécialistes dans les domaines des sciences du Saint Coran de manière à leur permettre l’acquisition des méthodes et connaissances nécessaires à la réalisation de recherches et d’études et à la participation au mouvement scientifique.